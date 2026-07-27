Ces tendances maquillage vont faire sensation cet automne 2026

Après plusieurs saisons où le maquillage discret était roi, l’automne 2026 s’annonce plus audacieux. Les défilés de New York, Londres, Milan et Paris ont mis en avant des looks expressifs qui laissent toujours la peau respirer. De quoi piocher de nouvelles idées pour s’amuser avec son maquillage, selon ses envies.

Le smoky fait son grand retour

Cet automne 2026, le regard se pare de nuances profondes et subtilement estompées. Exit les lignes ultra-graphiques : le smoky se travaille en fondu pour un résultat intense, mais plus souple et facile à porter. Une autre variante séduit également les fans de beauté : un effet eye-liner volontairement flouté, qui apporte un côté rock et décontracté sans chercher la perfection. L’objectif n’est pas d’obtenir un maquillage « impeccable » au millimètre, mais de créer un regard plein de caractère.

Le blush s’affiche sans complexe

Le blush retrouve une place de choix dans les routines beauté. Cette fois, il ne se limite plus à une légère touche sur les pommettes : il s’étire généreusement sur les joues, et parfois jusqu’à l’arête du nez, pour un effet bonne mine inspiré des joues naturellement rosies. Les textures crémeuses et les teintes framboise, prune ou rosées dominent la tendance. Le « blush draping », qui consiste à remonter la couleur vers les tempes, permet également d’apporter de la dimension au visage tout en douceur. Résultat : un teint lumineux et frais en quelques gestes.

Les lèvres adoptent des teintes profondes

Côté bouche, place aux couleurs riches comme le bordeaux, le prune ou les nuances proches de l’oxblood. Contrairement aux rouges parfaitement dessinés, la tendance privilégie un effet flouté, comme si les lèvres étaient délicatement teintées. Ce fini plus diffus offre un rendu élégant et moderne, tout en étant plus simple à porter au quotidien. Une belle façon d’oser les teintes foncées sans rechercher un contour ultra-précis.

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Une peau lumineuse avant tout

S’il y a un fil conducteur entre toutes ces tendances, c’est bien le teint. Les défilés ont confirmé l’envie de conserver une peau lumineuse, avec un fini léger qui laisse apparaître sa texture naturelle. L’idée est de mettre l’accent sur un seul élément du maquillage – les yeux, les joues ou les lèvres – tout en gardant le reste plus discret. Un équilibre qui permet de personnaliser facilement ces inspirations selon son style.

Terminons par préciser que ces tendances sont avant tout des pistes pour expérimenter et s’amuser avec le maquillage. Rien n’oblige à les suivre, ni même à se maquiller. Que vous adoriez porter un maquillage complet chaque jour, que vous préfériez vous maquiller seulement de temps en temps, ou que vous soyez tout simplement bien sans maquillage, toutes les façons de faire sont légitimes.