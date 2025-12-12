Voici l’astuce que les femmes coréennes utilisent chaque soir pour une peau éclatante

Soins
Léa Michel
@koocat/TikTok

L’astuce préférée des femmes coréennes pour une peau éclatante est la méthode du double nettoyage, adoptée chaque soir. Elle consiste à nettoyer le visage en deux étapes : d’abord avec une huile démaquillante, puis un nettoyant à l’eau ou moussant. Ce rituel, issu de la tradition coréenne, élimine en profondeur le maquillage, la pollution, le sébum et les impuretés hydrosolubles accumulées durant la journée, tout en préservant la barrière cutanée.​

Les deux étapes du double nettoyage

  • Première étape : appliquer une huile démaquillante sur peau sèche, masser délicatement pour dissoudre maquillage, crème solaire et polluants, puis rincer.
  • Deuxième étape : utiliser un nettoyant à base d’eau (gel, mousse ou crème) pour éliminer la sueur, les poussières et tous les résidus, puis rincer à nouveau.​

Ce geste prépare la peau à recevoir au mieux les soins suivants (sérums, crèmes hydratantes) tout en renforçant l’éclat et la pureté du teint.​

Conseils d’application

Il est conseillé de pratiquer ce double nettoyage chaque soir, et éventuellement le matin en cas de peau mixte à grasse. Veille à choisir pour chaque étape des produits adaptés à ton type de peau afin de préserver son équilibre et éviter l’assèchement.​

Bénéfices prouvés

Le double nettoyage :

  • Désobstrue les pores et prévient les imperfections.
  • Apporte pureté et éclat au teint.
  • Optimise la pénétration des actifs des soins appliqués ensuite.
@koocat double cleansing is so satisfying @iUNIK @iunik_us_official #iunik #iunikskincare #beginnerskincare #doublecleansing #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glassskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Aesthetic Vibes – sxldi

C’est grâce à cette rigueur quotidienne que de nombreuses Coréennes affichent un teint net, lumineux et uniforme.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Ces soins 100 % clean cartonnent : pourquoi tout le monde en parle ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ces soins 100 % clean cartonnent : pourquoi tout le monde en parle ?

Formules épurées, listes INCI lisibles, labels bien en vue : les soins « clean » ne sont plus...

Le plan cocooning que votre peau attendait en décembre

Décembre s'installe avec ses journées glacées et son envie irrésistible de ralentir. Avec lui, votre peau réclame douceur...

Collagène marin : l’allié discret pour l’élasticité de la peau et le soutien articulaire

Le collagène marin gagne du terrain comme complément alimentaire naturel pour préserver la jeunesse de la peau et...

Ce rituel post-douche japonais booste l’éclat de la peau sans effort

Un rituel post-douche japonais très précis, fondé sur la recherche dermatologique, permet de booster l’éclat et l’hydratation de...

Primée, cette crème à l’acide hyaluronique fait déjà l’unanimité

Une crème hydratante française à l’acide hyaluronique s’impose comme l’un des soins incontournables de la saison. Récompensée aux...

Notées 100/100 sur Yuka, ces crèmes créent la surprise !

Il y a des produits qui attirent l’œil, et puis il y a ceux qui déclenchent un véritable...