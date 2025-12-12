Voici l’astuce que les femmes coréennes utilisent chaque soir pour une peau éclatante

L’astuce préférée des femmes coréennes pour une peau éclatante est la méthode du double nettoyage, adoptée chaque soir. Elle consiste à nettoyer le visage en deux étapes : d’abord avec une huile démaquillante, puis un nettoyant à l’eau ou moussant. Ce rituel, issu de la tradition coréenne, élimine en profondeur le maquillage, la pollution, le sébum et les impuretés hydrosolubles accumulées durant la journée, tout en préservant la barrière cutanée.​

Les deux étapes du double nettoyage

Première étape : appliquer une huile démaquillante sur peau sèche, masser délicatement pour dissoudre maquillage, crème solaire et polluants, puis rincer.

Deuxième étape : utiliser un nettoyant à base d’eau (gel, mousse ou crème) pour éliminer la sueur, les poussières et tous les résidus, puis rincer à nouveau.​

Ce geste prépare la peau à recevoir au mieux les soins suivants (sérums, crèmes hydratantes) tout en renforçant l’éclat et la pureté du teint.​

Conseils d’application

Il est conseillé de pratiquer ce double nettoyage chaque soir, et éventuellement le matin en cas de peau mixte à grasse. Veille à choisir pour chaque étape des produits adaptés à ton type de peau afin de préserver son équilibre et éviter l’assèchement.​

Bénéfices prouvés

Le double nettoyage :

Désobstrue les pores et prévient les imperfections.

Apporte pureté et éclat au teint.

Optimise la pénétration des actifs des soins appliqués ensuite.

C’est grâce à cette rigueur quotidienne que de nombreuses Coréennes affichent un teint net, lumineux et uniforme.