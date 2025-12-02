Ce rituel post-douche japonais booste l’éclat de la peau sans effort

Léa Michel
Un rituel post-douche japonais très précis, fondé sur la recherche dermatologique, permet de booster l’éclat et l’hydratation de la peau sans effort particulier. Une récente étude japonaise montre que l’application du soin hydratant, si elle respecte certains paramètres issus de la physiologie cutanée, optimise considérablement ses effets.​

Le principe du rituel

L’étude menée au Japon a cherché à déterminer la méthode optimale pour appliquer un hydratant, en se basant sur les fonctions naturelles de la peau. Les chercheurs ont mesuré l’hydratation de la couche cornée (SCW) chez des personnes en bonne santé en fonction du timing, de la quantité et de la fréquence d’application du soin.​ Voici les principaux résultats :

  • Appliquer le soin immédiatement après la douche ou le bain (dans les 5 minutes) permet à la peau de garder davantage d’eau que si l’on attend 90 minutes.
  • Utiliser une dose suffisante, supérieure ou égale à 1 mg/cm², offre de meilleurs résultats qu’un dosage plus faible.
  • Effectuer ce geste deux fois par jour (matin et soir) est plus efficace qu’une seule fois.
  • Dans une seconde partie, ce protocole deux fois par jour a été appliqué à des patients souffrant de sécheresse cutanée sur 8 semaines : la peau était significativement plus hydratée, et les marqueurs de souffrance cutanée (trypsine, desmoglein 1) régularisés.​

Mode d’emploi optimal

Pour suivre ce rituel japonais il faut :

  • Appliquer le soin hydratant dans les 5 minutes après la douche (quand la peau est alors la plus perméable et réceptive).
  • Privilégier une bonne quantité d’hydratant (1 à 2 mg de crème par cm²).
  • Répéter matin et soir pour un effet maximal.

Ce protocole, validé par la physiologie de la peau, améliore l’éclat, la douceur et la fonction barrière cutanée, le tout de façon simple et accessible à tout le monde, quel que soit le type de peau.​

L’étude menée par des chercheurs japonais met ainsi en lumière l’importance du timing et de la régularité dans les soins quotidiens, confirmant qu’un geste bien ciblé, réalisé juste après la douche, a des bénéfices bien supérieurs à la routine classique.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Primée, cette crème à l’acide hyaluronique fait déjà l’unanimité

