Primée, cette crème à l’acide hyaluronique fait déjà l’unanimité

Une crème hydratante française à l’acide hyaluronique s’impose comme l’un des soins incontournables de la saison. Récompensée aux Victoires de la Beauté Responsable 2025/2026, elle séduit par son efficacité sur la peau tout autant que par sa formulation courte, locale et respectueuse. Zoom sur ce soin qui fait parler de lui.

Une Victoire de la Beauté gagnée à l’aveugle

La crème visage Oden a remporté sa Victoire de la Beauté Responsable grâce à un protocole original : un test à l’aveugle. Les consommatrices l’ont évaluée sans logo ni packaging, uniquement sur les sensations qu’elle procure à la peau. Confort, hydratation, tolérance… rien d’autre n’a été pris en compte. Résultat : une note exceptionnelle de 17,56/20, un score rare pour un soin hydratant clean.

Cette récompense met en lumière non seulement la performance du produit, mais également la rigueur de sa composition et sa démarche respectueuse de l’environnement. Dans un marché saturé d’effets marketing, cette distinction prouve que la qualité pure, celle que l’on ressent réellement sur la peau, a toujours le dernier mot.

Une formule courte, inspirée de la peau

Ce qui distingue véritablement cette crème, c’est sa formulation pensée pour fonctionner en harmonie avec la peau. Elle combine des huiles végétales françaises (prune, chanvre, onagre), riches en omégas et vitamines, avec des céramides et du squalane pour réparer et protéger la barrière cutanée. À cela s’ajoute un complexe hydratant à base d’acide hyaluronique, glycérine et eau de tilleul, capable de maintenir l’eau au cœur de l’épiderme.

Le résultat ? Une augmentation de l’hydratation de +80% dès l’application, et une sensation de confort immédiate. Sans parfum ajouté et notée 100/100 sur Yuka, elle est adaptée aux peaux sensibles en quête d’une hydratation intense, sans irritation ni inconfort.

Un soin made in France, pensé pour le quotidien

Fabriquée en France et proposée en format 30 ml, cette crème est conçue pour une utilisation quotidienne sur plusieurs mois. Elle n’est pas seulement un soin ponctuel, mais un allié de longue durée pour maintenir l’équilibre hydrique de la peau, surtout lorsque celle-ci est fragilisée par le froid, la pollution ou des nettoyages agressifs.

Son application est agréable : une texture légère, non grasse, qui pénètre rapidement, laissant une peau douce et rebondie. Que vous l’utilisiez seule ou en complément d’un sérum hydratant, elle s’intègre parfaitement dans une routine minimaliste, pour un geste simple mais efficace chaque matin et soir.

Avec sa formule courte, locale et efficace, la crème visage Oden incarne ainsi l’hydratation consciente et bienveillante. Sa récompense aux Victoires de la Beauté Responsable n’est pas un hasard : elle confirme que l’on peut allier plaisir d’utilisation, efficacité et respect de la peau. Si vous recherchez un soin qui réconforte et nourrit votre peau tout en restant simple et élégant, cette crème mérite une place de choix sur votre étagère.