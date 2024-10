Cancer du sein et beauté : voici comment prendre soin de vous et ne pas vous oublier

Les femmes touchées par le cancer du sein sont souvent spectatrices de leur mal-être. Elles voient leur corps se métamorphoser sous les effets du traitement et fuient les confrontations avec le miroir. Visage cerné qui porte les marques d’une fatigue intense, cheveux qui dégringolent, silhouette qui s’efface derrière les vêtements… ce que la glace renvoie, elles ne l’acceptent pas. Assiégées par la maladie, qui rampe dans leur poitrine, elles se sentent impuissantes et s’oublient rapidement. Pour offrir un peu de répit à ce corps malmené par la chimio et accablé par la maladie, elles peuvent s’accorder une « parenthèse bien-être ». En ce mois d’Octobre Rose, voici comment prendre soin de vous et vous réconcilier, petit à petit, avec ce reflet que vous blâmez. Cancer du sein et beauté ne sont pas contradictoires, la preuve !

Adaptez votre routine beauté à vos besoins actuels

Si vous suivez un traitement oncologique, votre peau est certainement plus réactive et sensible qu’autrefois. La chimiothérapie a tendance à assécher l’épiderme et à affaiblir la barrière cutanée. La radiothérapie, elle, laisse parfois des traces rouges semblables à un coup de soleil sur le corps. D’où la nécessité de réactualiser vos indispensables « beauté » et de remettre à jour votre trousse de toilette. Votre peau est plus exigeante et requiert des soins naturels, avec une liste d’ingrédients courte. Nourrissez-là avec des crèmes hydratantes riches en agents apaisants comme l’aloe vera, le beurre de karité ou l’huile de coco. À l’application, ces soins sensoriels vous apportent aussi un certain réconfort olfactif.

Barricadez-là également sous une couche de crème solaire avec un SPF 30 minimum. Certaines BB crèmes remplissent d’ailleurs cette fonction. À la fin de la journée, mettez votre peau au propre avec un nettoyant sans savon et hypoallergénique. Au lieu d’utiliser les disques démaquillants jetables qui irritent, choyez votre peau avec les carrés de la marque LUEUR. Confectionnés à la main en France et façonnés dans des tissus moelleux certifiés OEKO-TEX standard 100, ils sont d’une infinie tendresse. C’est une vraie caresse sur la peau.

Pour que le cancer du sein soit synonyme de beauté, la marque tricolore a lancé la collection limitée OCTOBRE ROSE sous le signe de cette teinte girly. Au dos, certains carrés arborent ainsi des illustrations à l’effigie de toutes les poitrines. À chaque commande passée, 1 € est reversé à l’association « Jeune&Rose ». Dans cette vitrine éloquente, vous pouvez aussi vous procurer d’autres pièces de bain douillettes aux allures de peluche. Vous pouvez terminer vos ablutions au cœur d’une serviette LUEUR, véritable écrin de douceur. Rien à voir avec les modèles semblables à du papier de verre pour la peau ! Grâce à tous ces indispensables, votre salle de bain devient votre havre de paix, votre sas de décompression.

Mettez votre visage en valeur avec les turbans et les perruques

Lorsque le cancer du sein frappe, vous avez l’impression de ne plus vous retrouver dans la définition du mot « beauté ». La maladie vous vole une part de confiance et abîme profondément votre estime. Soudainement, votre reflet vous est étranger. Vous renoncez à toute acte de coquetterie comme si cette activité vous était désormais interdite. Mais ne laissez pas la maladie empiéter sur les rares loisirs qui vous procurent encore du plaisir !

Pour réapprivoiser votre féminité et cette nouvelle image de vous, vous pouvez accessoiriser votre tête et jouer avec votre apparence. Ainsi, les turbans sont bien plus que de simples camouflages à destination des crânes nus. Ce sont de véritables marqueurs de style. Parsemés de motifs tropicaux, fleuris ou géométriques, servis dans des couleurs vitaminées… ils soulignent joliment votre visage et incarnent l’esprit glamour. Si vous vous sentez prête, vous pouvez aussi faire le choix des perruques. Ces cheveux de substitution permettent de retrouver des sensations perdues et de mieux envisager les sorties publiques.

Vous pouvez choisir une coupe identique à celle que vous aviez avant pour ne pas trop vous dérouter. Ou alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire des folies et changer de têtes. Vous avez toujours rêvé d’être rousse et d’avoir une coupe courte ? C’est le moment d’essayer !

Pratiquez le yoga pour renouer avec votre corps

Après le terrible contrecoup du diagnostic ou pendant le traitement, vous n’avez peut-être pas la force ni l’envie de vous balader à l’air libre et de bouger. Vous avez la sensation que votre corps ne vous appartient plus et qu’il vous a trahi. Vous le voyez désormais comme un ennemi. Pour vous reconnecter à lui, vous pouvez vous initier à des pratiques holistiques comme le yoga. Sur votre tapis en mousse, vous apprenez à écouter votre corps, à le ressentir et à prendre conscience de vos mouvements. Au lieu de l’accuser de porter la maladie, vous le remerciez pour sa lutte acharnée et sa résistance.

Le yoga permet aussi de retrouver une sérénité intérieure. Ce qui n’est pas du luxe entre tous les allers-retours à l’hôpital. Le temps de quelques postures, vous vous focalisez seulement sur vos mouvements. Rien d’autre. Vous redécouvrez votre corps sous un meilleur angle. Vous lui déclarez en quelque sorte votre amour et votre respect. Le yoga est comme un drapeau blanc dans cette bataille intérieure. Si le cancer du sein a pris possession de votre corps, sachez que la beauté n’est pas uniquement physique, mais aussi spirituelle.

Participez à des ateliers socio-esthétiques

Les ateliers socio-esthétiques permettent aux femmes atteintes de cancer du sein de se faire chouchouter dans un lieu intimiste et d’élargir le sens du mot beauté. Encadrés par des professionnels spécialisés en soins esthétiques, ces ateliers sont aussi propices à l’échange. Souvent initiés en petit comité, ils mettent l’accent sur la solidarité et le partage d’expérience. Vous pouvez échanger avec d’autres femmes qui traversent le même tsunami que vous et vous sentir entendues. Ces lieux débordent d’humanité et de convivialité.

Lorsque vous ne papotez pas avec vos nouvelles copines, vous passez entre les mains des esthéticiennes. Vous avez juste à vous laisser faire et à savourer le moment. Ces petites fées de la beauté s’occupent de vous avec bienveillance. Elles peuvent vous faire un massage, vous apprendre à nouer votre foulard, vous redessiner ces sourcils qui définissent l’expression de votre visage ou vous maquiller. Elles vous donnent aussi des conseils personnalisés pour vous habiller et vous apprêter en tenant compte des effets de la maladie. Ici, c’est vous la star. En ressortant de ces ateliers, vous osez enfin vous regarder dans les vitres.

Bain, masque… Prévoyez des rituels de détente

Musique feng-shui, bougie parfumée au Monoï, baignoire remplie de mousse et lumière tamisée… il n’en faut pas plus pour se dépayser et échapper à la réalité de la maladie. Pour vous évader temporairement de ce quotidien éprouvant, multipliez les rituels bien-être. Ils s’apparentent à de précieuses récompenses pour votre corps, durement sollicité.

Agrémentez votre bain de sels minéraux, d’huiles essentielles ou de pétales de fleurs. Laissez poser un masque réparateur sur votre peau le temps de cette baignade zen. Plongez-vous dans un livre accrocheur et good vibe pour chasser les pensées parasites. Prévoyez une petite tisane aux propriétés calmantes à proximité. Vous voilà dans une bulle suspendue. Bref, explorez tous ces plaisirs simples.

Le cancer du sein n’est pas un frein à la beauté (terme d’ailleurs bien subjectif). Ne blâmez plus votre corps, apprenez à le chérir et à le voir comme un allié.

