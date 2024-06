Cette marque invite les hommes à sublimer leur barbe avec des soins issus des forêts

Si vous êtes un homme, votre passage à la salle de bain doit certainement être expéditif. Mais plus question d’orchestrer toute votre routine avec un simple savon en dur, par ailleurs en piteux état. Le self-care n’est pas seulement une « affaire de femmes ». Vous aussi vous pouvez vous attarder devant la glace et remplir votre vanity à ras bord. La Licorne de Victorine, plateforme qui réunit les marques de beauté les plus exemplaires du marché, va vous aider à étoffer votre trousse de toilette, encore bien maigre.

Si vous avez une barbe qui se dresse en maître sur votre visage, sublimez-là avec les produits « Élémentaliste ». Cette marque, à l’affiche du e-shop conscient, puise ses ingrédients à ciel ouvert, au cœur de la forêt. En plus d’entretenir dignement votre flore faciale, les élixirs « Élémentaliste » vous offrent un aller direct sous les sapins. Une expérience à ne pas rater !

La Licorne de Victorine : le rendez-vous des marques clean

Oyez, oyez, gent masculine ! Au lieu de piquer de la crème dans le pot de votre compagne quand elle a le dos tourné, faites votre propre stock de potions. Le temps de l’eau de cologne et du pento est révolu. Aujourd’hui, les hommes font des prolongations devant la glace et s’adonnent à des rituels beauté plus minutieux. Ils ne se contentent plus d’un seul et unique produit, utilisé un peu aléatoirement. Si vous aussi, vous jalousez votre femme lorsqu’elle fait ses masques et quémandez toujours pour jouer les « cobayes », il est temps de franchir un cap. Arrêtez de rêver secrètement de cette parenthèse bien-être, concrétisez-là, mais intelligemment !

Pour vous composer une routine sur-mesure digne de ce nom, poussez les portes du site La Licorne de Victorine. Cette entreprise familiale née en 2017 est le siège de toutes les marques aux engagements forts et aux produits sains. À travers ce répertoire exigeant, vous ne retrouvez que les élèves modèles du marché, ceux qui incarnent une beauté d’avenir : minimaliste et consciente. Les produits qui s’érigent dans cette vitrine 2.0 sont 100 % naturels, sans OGM, sans perturbateurs endocriniens, sans substances toxiques, cruelty-free, vegans et made in France. Pour avoir sa place sur La Licorne de Victorine, il faut le mériter. Les marques mises en vedette sur ce site sont proches de la perfection et illustrent une beauté verte, qui ne pille pas Mère Nature mais qui compose avec.

C’est justement ce qui anime « Élémentaliste », une marque qui va rapidement prendre racine dans votre paume. Pour choyer la toison qui auréole votre menton et avoir une chevelure semblable à celle d’un prince Disney, c’est elle qu’il vous faut. Elle capture toute la magie de la forêt dans des petits contenants et vous donne l’illusion d’être en balade au milieu des bois.

Élémentaliste, la marque qui se fait le druide des temps modernes

« Élémentaliste » est une marque authentique qui entretient un lien puissant avec la terre et les traditions ancestrales. Le druide, créature mi-homme, mi-dieu de l’Antiquité, est d’ailleurs son égérie. Ce guérisseur, qui a alimenté de nombreuses légendes, était en quelque sorte l’homme qui murmurait à l’oreille des forêts. Il est le premier à avoir décelé le potentiel de cet écosystème : une véritable pharmacie à ciel ouvert, un réservoir infini de remèdes. Très humblement, « Élémentaliste » prend le relais de cette figure mystique qui symbolise la pureté. Elle s’inspire de ses pratiques pour composer ses soins, qui s’esquissent comme un héritage.

Ce druide contemporain a délaissé sa longue toge et sa serpe pour rentrer dans les petits coins de votre salle de bain. « Élémentaliste » vous donne le privilège d’avoir un druide attitré. Les élixirs signés « Élémentaliste » sont vegans, certifiés ECOCERT, cruelty-free et sans perturbateurs endocriniens. Ils sont fabriqués en France, pays parsemé de forêts, et ont même conquis les étagères des barbiers professionnels. Si vous voulez une barbe luxuriante, nette et soyeuse, confiez-la à « Élémentaliste ».

Des soins en osmose avec la forêt pour une barbe divine

Votre barbe fait partie de votre identité. Elle est presque sacrée. Sans elle, vous le savez, vous n’êtes plus vous-mêmes. Alors pas question de la laisser se transformer en paillasson ou en épaisse broussaille. « Élémentaliste » se cache derrière chaque barbe étincelante (peut-être même celle de Jason Momoa, qui sait ?).

Avec ses soins, bien pensés et percutants, la marque nourrit votre barbe et votre envie d’évasion par la même occasion. Elle vous embarque dans un voyage sensoriel unique entre les écorces et les sols terreux de nos ressourçantes forêts. Vous êtes directement téléporté face à une immense foule d’arbres.

Baume cire pour barbe et cheveux, contre les mèches rebelles

Vous connaissez certainement le calvaire du poil qui rebique, un véritable fléau qui touche de nombreux hommes à barbe. Pour éviter d’avoir la barbe en bataille, domptez-là avec ce baume révolutionnaire. Avec sa texture, ni trop ferme, ni trop crémeuse, qui s’apparente à de la pommade, elle est très malléable.

Que vous ayez une barbe à poils ras ou de hipster, vous pouvez lui donner la forme que vous souhaitez sans y passer des heures. Sa formule est enrichie en huiles et en beurres végétaux pour protéger en plus de discipliner. Et pour couronner le tout, cette cire destinée à embellir votre barbe, a une odeur envoûtante qui se suffit à elle-même. Même pas besoin de mettre de parfum avec cette douce effluve boisée.

Shampoing pour barbe, une petite mise au propre

La barbe est à l’homme, ce que les cheveux sont aux femmes, c’est-à-dire précieuse ! La barbe nécessite donc un petit toilettage de fond, au même titre que la chevelure. Elle a tendance à stocker tout ce qui traîne, des miettes de repas aux poussières ambiantes.

Alors, arrêtez le massacre avec la brique de savon et offrez-lui un nettoyage vraiment poussé. Ce shampoing signé « Élémentaliste » inaugure votre routine en grande pompe. Essentiellement composé d’huile de ricin et de jus d’Aloe Vera, il vous offre une barbe saine et revitalisée, prête à se faire dorloter.

Huile pour barbe, la touche finale !

Cette huile pour barbe, concoctée habilement par « Élémentaliste », est le clou du spectacle. Elle condense le pouvoir de cinq huiles dans une seule et même fiole pour une barbe en pleine santé. Elle fortifie et nourrit le poil tout en laissant un fini brillant et non gras. Au passage, elle régale aussi la peau, qui se calfeutre en-dessous.

À appliquer après le shampoing pour une barbe résistante à toute épreuve et douce comme de la soie. Votre compagne prendra enfin plaisir à se blottir contre vos joues ! À noter que tous les flacons « Élémentaliste » sont noirs et optimisent la conservation des produits.

Avec les soins « Élémentaliste », votre barbe rayonne au centre de votre visage. À travers cette routine empruntée au druide, vous avez la barbe qui scintille et les pieds dans la mousse. Cette fois, c’est votre femme qui va vous attendre de l’autre côté de la porte.

Article partenaire