Botox précoce, soins performants voués à effacer les traces de l’âge, séjour dans des centres de Jouvence… Nombreuses sont les célébrités qui cherchent à graver la jeunesse sur leur visage et à aller à l’encontre de la nature humaine. Elles créent l’illusion parfaite et donnent l’impression de perdre quelques années à chaque apparition. C’est le cas de Gwyneth Paltrow, qui, semble avoir trouvé le remède pour inverser le temps sur son corps et il est particulièrement controversé. À 53 ans, la papesse auto-proclamée du bien-être repousse les limites de la beauté, concrétisant un peu plus le scénario de “The Substance”.

Un plasma sanguin à un prix hors normes

Dès notre plus jeune âge, les contes narre l’histoire de marâtre obsédée par l’apparence. De Raiponce à Blanche-Neige, les femmes d’âge mûr refusent de voir leur reflet changer et acceptent difficilement cette réalité biologique, pourtant inévitable. Comme si le physique était une denrée périssable. Aujourd’hui, cette quête maladive d’un charme inaltérable trouve une résonance dans la vraie vie, à travers des figures renommées. Les célébrités et l’élite défilent les lois du corps humain pour prolonger ce fameux “âge d’or” et garder le même minois qu’à la sortie de l’adolescence.

Les stars qui ont bercé notre enfance et accompagné nos premiers émois à l’écran ou dans nos baladeurs sont toujours fidèles à leur apparence d’antan. Elles se confondent avec ces créatures divines, immunisées contre le temps qui passe. Gwyneth Paltrow est l’exemple le plus probant de cette prouesse (ou fraude) physique. L’actrice, oscarisée pour son rôle dans “Shakespear in Love”, s’est reconvertie en entrepreneuse bien-être. Et son apparence à 50 ans passé est un argument particulièrement efficace. Elle ressemble trait pour trait à la Gwyneth d’il y a 30 ans. C’en est même troublant. Ce ne sont pas seulement les soins au collagène et les séances de sport à infrarouge qui lui ont valu une peau de bébé et un corps défroissé.

Gwyneth Paltrow a admis avoir entrepris un traitement d’échange plasmatique dans une clinique de Chicago. Une sorte de purification sanguine digne du film “The Substance”. La valeur de cette opération supposée la “régénérer” ? 36 000 £. À la base, l’actrice s’y est rendue pour combattre les symptômes d’un Covid long et certainement pour gagner un peu d’espérance de vie. Les centres qui accomplissent cet acte médico-esthétique affichent d’ailleurs souvent cette ambition dans leur appellation.

Des techniques de “conservation” de plus en plus poussées

À l’heure de l’intelligence artificielle, des masques à LED, des soins biotechnologiques, des cosmétiques “vivants” et des ingrédients cultivés en laboratoire, la beauté flirte avec l’esprit dystopique de la série “Black Mirror” et chaque soin 3.0 surpasse le précédent. Avec l’échange plasmatique sanguin, le monde de la beauté a franchi un nouveau cap, radicalisant un peu plus les rituels bien-être.

À l’origine, cette pratique consiste à filtrer le sang pour en retirer certaines substances problématiques. Le plasma est un des composants du sang et sert à transporter protéines, anticorps, toxines… Cette technique n’a pas été créée pour reproduire à échelle humaine le super-pouvoir des vampires, ni pour concrétiser ce rêve de vitalité illimitée.

Elle s’adresse aux polytraumatisés, aux grands brûlés, aux hémophiles ou encore aux enfants immunodéprimés. “Le plasma, transfusé ou utilisé sous forme de médicaments dérivés du sang, permet de soigner des malades souffrant d’hémorragies, troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire grave” abonde l’établissement français du sang. Or, avec l’essor d’une beauté “de tous les possibles”, elle a été détournée de sa fonction première pour répondre à un caprice esthétique archaïque : celui de la jeunesse éternelle. Tout comme l’ozempic, remède prescrit aux diabétiques, a été transformé en “solution minceur”.

Quand la quête de jeunesse vire à l’extrême

Gwyneth Paltrow, réputée pour ses pratiques bien-être atypiques, n’est pas la seule à être dans le déni de l’âge et à succomber aux méthodes hightech pour braver les rides et les taches brunes. L’entrepreneur richissime Bryan Johnson est allé encore plus loin, en faisant de son fils de 17 ans son « blood boy », autrement dit son carburant sanguin. C’est une caricature à lui seul. L’homme, qui souhaite faire concurrence à Dieu, s’adonne à un programme que même les créateurs de science-fiction les plus inventifs n’auraient jamais osé concevoir, faute de crédibilité. Il prend 120 gélule par jours pour, s’adonne à un régime hypocalorique et s’injecte des hormones de croissance, de collagène ou de botox dans le simple but de réussir là où la science a longtemps échoué. Et cette addiction à la jeunesse est particulièrement contagieuse.

D’ailleurs, malgré des messages d’acceptation et des initiations récurrentes à l’amour-propre, les jeunes générations suivent la philosophie inverse et mettent les diktats à exécution. Selon les dernières statistiques, les jeunes âgés de 18 à 34 ans ont désormais plus recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Aux antipodes des stoïciens, ils souhaitent contrôler ce qui est incontrôlable à coup d’acide hyaluronique, d’aiguille et de gadget dernier cri.

Gwyneth Paltrow comme beaucoup d’autres fuient la réalité et veulent continuer à incarner un idéal. Et à l’ère d’une beauté inarrêtable, les injonctions se raffermissent en même temps que les minois.