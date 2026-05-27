Les personnes rousses auraient un avantage unique, selon une nouvelle étude

Pendant longtemps, les personnes à la chevelure acajou et au teint en pointillé se sont senties comme des créatures venues d’une autre planète. Désormais, tout le monde envie leurs tâches de rousseur et réclame des colorations auburn chez le coiffeur. En plus de prendre leur revanche dans l’imaginaire esthétique, les personnes rousses auraient une particularité génétique. Et tenez-vous bien, elle leur permettrait d’avoir une meilleure réponse immunitaire contre certaines infections.

Une meilleure résistance à certaines maladies ?

Les personnes rousses ont longtemps été la cible de clichés tenaces. Trop pâles, trop différentes, trop voyantes. Leur singularité physique a souvent été moquée avant d’être finalement célébrée sur les podiums, dans les campagnes de beauté et jusque dans les tendances maquillage. Après avoir entendu des horreurs, elles reçoivent tous les honneurs de la beauty sphère. Au-delà d’arborer le motif le plus recherché de la saison sur leur peau, les personnes rousses auraient également d’autres atouts, moins lisibles.

Celles que l’on qualifie aujourd’hui de “chanceuses” et qui étaient autrefois accusées de sorcellerie pourraient bien présenter quelques pouvoirs. Non pas magiques mais génétiques. Selon une récente étude, cette particularité ne serait pas seulement esthétique. Elle pourrait aussi être liée à certains avantages biologiques hérités de l’évolution humaine.

Des chercheurs de l’université Harvard et de la Harvard Medical School ont analysé l’ADN de milliers d’individus ayant vécu sur plus de 10 000 ans, ainsi que celui de populations actuelles vivant en Eurasie occidentale. Leur objectif : comprendre quels gènes ont progressivement gagné du terrain au fil des siècles sous l’effet de la sélection naturelle. Parmi les caractéristiques devenues plus fréquentes, les scientifiques ont retrouvé plusieurs variantes associées aux cheveux roux et à la peau claire.

Ce qui intrigue particulièrement les chercheurs, c’est que certains de ces gènes semblent également liés à une meilleure résistance contre certaines infections. Les résultats suggèrent notamment des mécanismes génétiques pouvant offrir une protection accrue face à des maladies comme la lèpre ou le VIH. Cela ne signifie évidemment pas que toutes les personnes rousses disposent d’une immunité “supérieure”, ni qu’elles échappent aux maladies. Mais cela montre que certains traits physiques ont pu être conservés parce qu’ils étaient indirectement associés à des avantages biologiques utiles dans certains environnements.

Les personnes rousses sont-elles gâtées par la nature ?

Alter ego humain de la “bête à Bon Dieu”, les personnes rousses sont des êtres “à part”. Si à l’époque du Moyen Âge, elles étaient associées au chaudron et au chapeau pointu, au 21ème siècle, elles sont les ambassadrices d’une beauté singulière, quasi mystique. À en croire cette étude, elles semblent nées avec tout le “package de Jouvence”.

Cependant, ces données élogieuses sont à nuancer. La science reste prudente sur les interprétations. Les chercheurs rappellent que les cheveux roux ne sont pas forcément devenus plus fréquents parce qu’ils représentaient, à eux seuls, un avantage décisif. En génétique, certains traits évoluent parfois “en groupe”, liés à d’autres caractéristiques plus utiles à la survie.

L’une des hypothèses avancées concerne la capacité des peaux claires à produire plus efficacement de la vitamine D dans les régions peu ensoleillées. Dans les zones nordiques, où les hivers sont longs et la lumière plus rare, cette adaptation aurait pu favoriser certaines populations. Les cheveux roux seraient alors un effet visible d’un ensemble génétique plus large.

Or, avec cette peau diaphane hautement réactive, les personnes rousses présentent cependant quelques fragilités cutanées. Si elles ont un système immunitaire naturellement optimisé, il ne faut pas oublier qu’elles supportent difficilement le soleil. Elles sont plus vulnérables face aux UV. Selon une autre étude publiée dans la revue Nature Communications, les personnes rousses sont prédisposées aux cancers de la peau et particulièrement les mélanomes.

Une étude pour transformer les complexes en force intérieure

Pendant des années, être roux signifiait souvent grandir avec des remarques déplacées, des surnoms humiliants ou le sentiment d’être “anormal”. Les personnes rousses ont presque toutes voulu, à un moment dans leur vie, gommer leur tâche apparente et camoufler leur rousseur chatoyante sous des colorations plus “passe-partout”. Beaucoup ont appris à détester ce qui faisait pourtant leur charme personnel. Aujourd’hui, cette étude apporte un éclairage presque symbolique. Ce qui a longtemps été considéré comme un défaut pourrait en réalité témoigner d’une richesse génétique complexe et fascinante.

Au fond, cette recherche raconte aussi autre chose que l’évolution biologique. Elle rappelle que les caractéristiques physiques qui sortent des normes finissent souvent par révéler une histoire bien plus profonde que les simples critères de beauté imposés par une époque. Les cheveux roux ne sont pas juste une couleur rare. Ils sont la trace visible d’une longue adaptation humaine, façonnée par le climat, les maladies, les migrations et le temps.

Et peut-être que cette étude aide aussi à regarder les différences autrement. Non plus comme des anomalies à corriger mais comme des héritages précieux, porteurs d’une histoire que la science commence seulement à comprendre.