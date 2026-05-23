Regarder les épisodes d’une série à la chaîne jusqu’au bout de la nuit, scroller sur le téléphone en quête de divertissement, enchaîner les films comme si c’était une compétition. C’est le quotidien de nombreuses personnes. Pourtant, ces sessions de binge-watching à la durée inestimable affectent silencieusement votre visage. À en croire les récits des dermatologues, les bains virtuels sont aussi nocifs pour la peau que les bains de soleil. Ils ont même donné un nom à cette apparence post-séries : la “Netflix face”.

“Netflix Face” ou quand les écrans modifient les traits du visage

Non, la “Netflix Face” n’est pas le nom d’une nouvelle tendance beauté, d’un make-up en vogue ou d’une intervention chirurgicale fraîchement sortie. C’est une esthétique moins flatteuse que vous arborez le lendemain d’une soirée passée aux côtés de vos personnages de fiction adorés. Si autrefois, nos grands-parents tuaient le temps en improvisant des parties de carte ou en refaisant le monde dans des chaises en plastique, désormais on passe la dernière partie de notre journée devant l’ordinateur, à écumer des univers virtuels passionnants.

Vous entamez une série et prise dans le feu de l’action, vous enchaînez les épisodes jusqu’au dernier. Votre impatience vous force à finir l’intrigue et quand le réveil sonne au petit matin, vous regrettez de ne pas avoir été plus raisonnable. En voyant votre tête dans le miroir, vous faites le bilan de cette nuit hyperconnectée. Cernes marquées, teint terne en manque d’éclat, mine fatiguée… Malgré une routine skincare bien rodée, votre peau ne semble pas remise de cette soirée “Netflix and chill”. Vos collègues pensent que vous avez usé vos souliers sur le dancefloor toute la nuit alors que vous étiez sous votre plaid avec Thomas Shelby en 4K dans votre lit.

D’après les statistiques de la plateforme de streaming, qui berce les nuits de nombreuses personnes, les utilisateurs passent environ deux heures et demis par jour à consommer les contenus du catalogue. Et il leur faut seulement quatre jours pour terminer une seule saison, aussi interminable soit-elle. Sans compter le travail sur l’ordinateur, le scrolling maladif et les sessions farnienté devant la télévision. Au total, nous passons près de 6 heures dans les pixels et ils finissent par déteindre sur le minois. Une étude publiée dans le Journal of Investigative Dermatology évoque ainsi la “Netflix Face”, qui illustre les dommages collatéraux des marathons de séries.

Les véritables effets des soirées “séries” sur l’apparence

Quand vous restez trop longtemps sous le soleil, vous ressentez des picotements qui vous encouragent à chercher l’ombre et qui vous rappellent la dangerosité de l’astre de feu. Devant les écrans, ce n’est pas forcément aussi brutal. Seuls vos yeux manifestent un inconfort et finissent par vous dire “stop”. Pourtant, votre peau subit également les conséquences du “play”.

Si les dermatologues parlent de “Netflix Face”, ils mentionnent surtout un rituel bien commun : celui de se poser devant Netflix au point d’en oublier l’heure, de se gaver de sucreries aveuglément et de préférer les bras de Simon Basset dans Bridgerton à ceux de Morphée. Certes la lumière bleue n’est pas aussi agressive que le soleil en plein été mais elle fragilise la barrière cutanée quand vous réaffirmez votre amour du 8ème art.

Selon une étude relayée par Madame Figaro, passer sept heures par jour à moins de trente centimètres d’un écran pendant cinq jours reviendrait, pour la peau, à une heure et demie d’exposition au soleil. En cause : la lumière bleue, qui accélère le vieillissement cutané en affaiblissant le collagène et l’élasticité de la peau. La lumière bleue induit également votre cerveau en erreur et brouille sa perception jour/nuit. Ce qui explique pourquoi vous avez l’air “pas réveillé” le matin.

Ce que les dermatologues préconisent pour éviter la “Netflix Face”

Notre addiction aux écrans est désormais lisible et se remarque dans notre reflet. La “Netflix Face”, un malaise cutané moderne qui se rapproche de l’effet “zombie”, transforme l’apparence du visage et face à ce constat dermatologique, les crèmes skincare semblent n’avoir aucun pouvoir. Pourtant, choisies intelligemment, elles sont bien plus que de simples placébos. Les dermatologues insistent sur l’usage de sérum enrichi à la vitamine C ou à base de niacinamide. Ils rappellent également l’importance de la crème solaire, notamment celle teintée aux oxydes de fer.

D’ailleurs, sur le marché il existe des protections spécialement prévues à cet usage. Mais pour traiter le problème à la source, les spécialistes de la peau recommandent surtout de garder une bonne distance avec les écrans et de ne pas être le nez collé à l’ordinateur. Évidemment, dans l’idéal, il faudrait plébisciter des loisirs nocturnes plus doux comme la lecture, le crochet, le dessin ou encore l’écriture.

Alors que tout le monde rêve d’une jeunesse éternelle et se badigeonne de positions de Jouvence, personne ne pense à revoir ses habitudes au-delà des vanitys. Or, si vous voulez retrouver votre lumière, il faut commencer par laisser l’écran noir.