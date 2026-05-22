Tito psi napodobili nejikoničtější outfity z Met Gala 2026 a internet je miluje

Život zvířat
Fabienne Ba.
@bebe.pekingese / Instagram

Nejdiskutovanější červený koberec té doby nebyl jen pro celebrity… byl to i pro psy. V New Yorku se na svérázné akci „Pet Gala 2026“ čtyřnohé společníky na jednu noc proměnily ve skutečné módní ikony. Miniaturním šatům, třpytivým pláštím a odkazům na špičkovou couture samozřejmě neodolal ani internet.

Met Gala, psí verze

Dva týdny po slavné Met Gala v roce 2026 se v New Yorku konala další akce: Pet Gala. Tato akce, která se koná v kině Cineplay, každoročně připomíná ty nejpamátnější outfity z červeného koberce… se psy jako modely. Koncept? Vytvořit outfity hvězd ve verzích přizpůsobených různým typům psí postavy, od čivav po jezevčíky. Nápad, který spojuje haute couture s vášní pro zvířata.

Projekt navrhl Anthony Rubio, návrhář specializující se na psí módu. Již více než deset let vytváří psí reinterpretace významných módních momentů. Letos se inspiroval siluetami celebrit, jako jsou Beyoncé, Nicole Kidman a Anne Hathaway.

BeBe, Kima a George: skutečné hvězdy červeného koberce

Je nemožné mluvit o Pet Gala, aniž bychom zmínili její chlupaté hvězdy.

  • BeBe, malý pekinézský psík, způsobil rozruch miniaturní verzí ručně malovaných šatů, které nosila Anne Hathaway.
  • Mezitím čivava Kima ztělesňovala Beyoncéin okázalý duch s opeřeným pláštěm, čelenkou zdobenou drahokamy a třpytivými šaty.
  • Mezi gentlemany si George, jezevčík s drsnou srstí, osvojil pastelový vzhled A$AP Rockyho s bledě růžovým kabátem a rafinovaným motýlkem.

Trvalý dojem zanechali i další psi, například Priscilla, bruselský grifonek, Chanel, maltézský bišonek, nebo Bastian, kříženec teriéra s ultramoderním vzhledem.

Proč internet úplně padá

Úspěch Pet Gala se opírá o dokonale vyváženou kombinaci: stylových psů, okamžitě rozpoznatelných odkazů na popkulturu a zdravé dávky sebekritiky. Videa a fotografie z akce rychle zaplavily sociální média a vyvolaly tisíce dojemných reakcí. Projekt také oslavuje ruční kreativitu, přičemž za každým outfitem stojí skutečná designová a konstrukční práce.

Smích, ano… zapomínáme na ochranu zvířat, ne

I když se tyto obrázky mohou zdát rozkošné, zaslouží si také trochu nadhledu. Psi – stejně jako všechna zvířata – nejsou doplňky, panenky ani plyšové hračky určené k zábavě na internetu. Kromě „roztomilé“ estetiky je nezbytné mít na paměti jejich pohodlí, souhlas a blahobyt. Úspěch virálního obsahu o zvířatech někdy vede k tomu, že se zvířata promění v „performance objekty“ nebo trendy. Cítit náklonnost je v pořádku, ale nezapomeňte, že pes zůstává živou bytostí s vlastními omezeními a potřebami.

Stejná ostražitost je zapotřebí i v případě obrázků generovaných umělou inteligencí , které zaplavují sociální média. Za tímto „zábavným“ obsahem se skrývá méně veselá realita: široké používání umělé inteligence ohrožuje mnoho kreativních profesí, zejména ilustrátorů, karikaturistů a vizuálních umělců. Obdivovat výtvor znamená také zamyslet se nad tím, jak byl vytvořen – a kdo z něj skutečně těží.

Díky svým ultra stylovým psům a mini outfitům inspirovaným největšími hvězdami se Pet Gala 2026 opět proměnila z internetu v ráj psí módy. Mezi fascinací „příliš roztomilými“ zvířaty a nadšením pro virální obsah zůstává kritický pohled zásadní: pes nikdy není hračka ani módní doplněk.

Jaké jsou některé přírodní metody, jak účinně odpuzovat komáry?

