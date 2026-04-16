Krátké a středně dlouhé střihy se stávají hlavním trendem v oblasti krásy roku 2026. Pryč jsou doby, kdy bylo ostříhání vlasů nakrátko radikální volbou. Dnes jsou krátké účesy definovány svou precizností, čistými liniemi a přirozenou elegancí.
Drží krok s moderním životem, aniž by obětoval styl. Skvělý vlasový trend, který společně prozkoumáme.
Proč budou v roce 2026 dominovat strukturované škrty?
Účesy se vyvíjejí směrem k čistším liniím a kontrolovanějšímu objemu . Do roku 2025 kraloval klasický mikádo.
Letos se variace stávají éteričtějšími, méně disciplinovanými, s přesným pohybem a výraznou texturou . Zrcadlový lesk se objevuje jako charakteristický znak okamžiku.
Ženy hledají střihy, které lichotí jejich obličeji a zároveň se snadno upravují. Přesně to umožňují dobře strukturované střihy: několik různých možností stylingu z jednoho základu .
Přesně naplánovaný řez výrazně snižuje každodenní námahu.
Koncept tichých luxusních vlasů tuto aspiraci dokonale odráží.
Zastává sofistikovaný minimalismus , zjednodušený, ale elegantní účes, daleký od přehnaností. Podle renomovaného kadeřníka Sama McKnighta zůstává střih bob velmi čistý, ale nikdy ne strohý.
To je celá jemnost trendu roku 2026: strukturování bez ztuhlování, zdokonalování bez přehnané stylizace.
Vrstvený mikádo, nezbytný účes roku 2026
Vrstvený klobouk, zmiňovaný v mnoha odborných zdrojích, se stává velkým favoritem sezóny .
Zpopularizovala ji v polovině první dekády 21. století Victoria Beckham a dnes se vrací v aktualizované verzi, kterou nosí zejména Lily Collins, Keira Knightley a Cate Blanchett.
Jeho konstrukce je založena na jednoduchém a efektivním principu: kratší délky vzadu, které se postupně prodlužují směrem dopředu , čímž vytvářejí obrácený efekt, který je grafický i smyslný zároveň.
Obvykle se střihá do výšky čelisti, jemně rámuje obličej a zároveň mu dodává charakter.
Jeho největší silná stránka? Hodí se ke všem texturám vlasů a tvarům obličeje. U jemných až středně dlouhých vlasů vytváří obrácený tvar okamžitý dojem hustoty.
U hustých vlasů se jemné vrstvení v rámci střihu vyhne trojúhelníkovému efektu. Neviditelné vrstvy pak dodávají vlasům objem a lehkost, aniž by narušily strukturu. Tento lichotivý, strukturovaný a snadno upravitelný střih nabízí uhlazený vzhled bez zjevné námahy.
Další trendy krátké střihy, které můžete zvolit tuto sezónu
Kromě vrstvené bob střihy si naši plnou pozornost zaslouží i další střihy. Každý z nich se přizpůsobí různým tvarům a texturám obličeje, což je činí obzvláště dostupnými.
Střih pixie okouzluje svým sofistikovaným pařížským vzhledem. Jeho počátky sahají do 20. let 20. století s Josephine Baker a v 90. letech 20. století zažil znovuzrození díky Halle Berry a Winoně Ryder.
Symbol nezávislosti, jemně odhaluje zátylek a omlazuje rysy. Je všestrannější, než se zdá , lze jej nosit ultrakrátký, s dlouhou ofinou nebo ve vlnitém stylu. Pro zachování jeho podstaty vyžaduje pravidelné zastřihování.
Vymodelovaný mikádo , které si zvolily Zendaya a Hailey Bieber, se vrací s čistou a výraznou linií. Mírná asymetrie zdůrazňuje způsob, jakým je hlava držena, zatímco pečlivě upravený fén odhaluje zářivý, zrcadlový efekt .
Texturovaný krátký střih naopak zaujme svým elegantním, rozcuchaným efektem: několik možných účesů z jednoho základu, ideální pro aktivní ženy se silnou osobností.
Třásně a barvy: detaily, které dělají ten rozdíl
Ofina hraje klíčovou roli v vlasových trendech roku 2026. Zde jsou nejžádanější styly v salonech:
- Tvarovaná ofina : charakteristický rys Dakoty Johnson, rámuje obličej, zjemňuje rysy a modernizuje střih s snadnou údržbou.
- Grafická rovná ofina : dodává charakter a zároveň si zachovává jemnost s precizní strukturou pro moderní vzhled.
- Baby ofina : kratší než klasika, končí nad obočím a rozšiřuje se směrem ke spánkům, aby rámovala obličej, aniž by ho ztvrdla.
Pokud jde o barvu vlasů, dominují jemné a přirozené odstíny . Teplá kaštanová a medově blond se doporučuje zejména v kombinaci s vrstveným mikádem.
Khaki bronze, tento popelavě blond-hnědý odstín, je nezbytností pro jaro/léto. Technika AirTouch vytváří velmi jemný melír s plynulým přechodem.
Díky tak výraznému střihu a decentnímu zbarvení je zachována přirozená elegance celku.
Jak si upravovat a udržovat krátký střih vlasů každý den?
Pro vrstvený mikádo se denní styling řídí jednoduchou rutinou. Vlasy připravte lehkou stylingovou pěnou nebo hydratačním krémem pro kudrnaté textury.
Fénování velkým kulatým vyhřívaným kartáčem dodá vlasům objem a přirozeně zarovná konečky směrem dovnitř.
Uhlaďte zátylek prsty a poté zakončete několika stříknutími lesklého spreje pro dokonalý zrcadlový lesk.
Trendy úpravy se liší v závislosti na příležitosti. Elegantní mokrý vzhled je nutností pro večery, vlny duchů se vrací na léto s téměř neviditelnými vlnami a americký styl fénování z 80. let kombinuje objem a absolutní lesk.
Pokud jde o údržbu, krátké sestřihy vyžadují obnovu každé 4 až 6 týdnů , aby si udržely tvar. Doporučené produkty jsou lehké, aby si zachovaly texturu a objem.
Dobrá a dobře zkonstruovaná řezná základna výrazně zjednodušuje každodenní úkony.
Jaký krátký střih si vybrat na základě tvaru obličeje a textury vlasů?
Před jakýmkoli rozhodnutím je nezbytná morfologicko-faciální analýza a posouzení přirozené textury . Umožňují nám definovat ideální délku a přesně vytvořit střih pro skutečně personalizovaný výsledek.
Vrstvený mikádo se hodí ke všem tvarům obličeje a texturám vlasů. Ofina s ofinou jemně rámuje obličej a zapadá mezi krátký mikádo a dlouhé vlasy.
Krátký bob s grafickou rovnou ofinou je vhodný zejména pro oválné až podlouhlé obličeje.
Texturovaný krátký střih vyniká na hustých vlasech, zatímco kudrnatý krátký střih zvýrazňuje přirozenou kudrnatou texturu vhodnou hydratační rutinou.
Dobře strukturovaný krátký střih vlasů, přizpůsobený obličeji, přináší svěžest a modernitu. Daleko od toho, aby stárnul, často odhaluje zářivější a asertivnější verzi každé osobnosti.