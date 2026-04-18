Toulouse se pyšní bohatou a překvapivou scénou dámského kadeřnictví. Od řemeslných kadeřníků až po ekologicky odpovědné salony, a to nemluvě o specialistech na afro účesy nebo expertech na formální účesy, Růžové město nabízí nepřeberné množství adres pro každý profil.
Ať už hledáte kompletní proměnu, střih na míru nebo jen kvalitní péči, zde si každý najde salon s rozmanitým rozpočtem.
Vybrali jsme pro vás ty nejlepší doporučené adresy, které vás provedou krajinou péče o vlasy v Toulouse.
Nejlepší salony pro dámské stříhání a barvení vlasů v Toulouse
Maud's Workshop se řadí mezi pět nejkrásnějších salonů v Toulouse a po důkladné kontrole získal hodnocení 4,8.
Byl založen v roce 2009 a vyznačuje se autentickou atmosférou Toulouse , která kombinuje červené cihly a starožitné parketové podlahy.
Tým je informován o nejnovějších trendech a před každým servisem nabízí komplexní diagnostiku.
Specializace zahrnují kartáčování, barvení, narovnávání, bělení, fénování a leštění vlasů.
Každé ošetření je individuálně přizpůsobeno individuálním potřebám a nabízí řadu produktů s obsahem rostlinných olejů a vitamínů. Salon je otevřen po předchozí domluvě od pondělí do soboty.
Značka Art de l'Âme , založená v roce 2007 s hodnocením 4,7, používá originální systém stanovování cen: každá cena odráží technické dovednosti a specializaci vybraného kadeřníka.
Pod vedením kreativní ředitelky Morganové tento salon pravidelně školí svůj tým, aby zvládl všechny styly.
L'Appart des Coiffeurs, hodnocený od roku 2014 s hodnocením 4,8, nabízí osobní konzultace a cenné rady pro domácí péči, a to jak pro dámské, tak i pánské i dětské stříhání vlasů.
Toulouse se specializuje na ekologické kadeřnictví založené na rostlinných produktech
Některé salony v Toulouse proměnily svůj ekologický závazek ve skutečnou identitu. Madame Sans Gêne , rodinný salon vintage stylu v okrese Saint-Cyprien, se etabloval jako průkopník 100% organického, bio a veganského barvení vlasů na rostlinné bázi .
Přátelská atmosféra a pečlivý tým zaručují individuální posouzení pro každého klienta.
Le Démêloir zaujímá rozhodně rovnostářský přístup s cenami bez genderového rozlišení, které jsou pro všechny stejné.
Jeho ekologická filozofie je konkrétně ilustrována: třídění odpadu, recyklace vlasů, úspora vody a špičkové etické produkty.
Obecněji řečeno, několik salonů v Toulouse, zejména v Saint-Cyprien, sbírá ostříhané vlasy k výrobě filtrů proti znečištění ovzduší.
Tyto podniky zakazují plasty a agresivní parfémy a dávají přednost přírodním olejům a nálevům. Tato volba je stále oblíbenější u zákazníků, kteří se zajímají o zdraví svých vlasů a životní prostředí.
Nejlepší salony v Toulouse pro formální účes nebo speciální událost
Odborníci na každý důležitý okamžik
Authentic Nomade má dva butiky, jeden v Les Carmes a druhý v Saint-Cyprien, otevřené od úterý do soboty. Tento salon se specializuje na uplétání vlasů, copánky a účesy pro společenské události a působí také po celé Okcitánii.
Svatba, rozlučka se svobodou nebo profesionální akce: tým se s kultivovaností přizpůsobí každé příležitosti.
V oblasti Côte Pavée nabízí několik salonů volné vyčesání, zapletené copy a účesy navržené s ohledem na počasí Toulouse. Místní znalosti jsou zde stejně důležité jako technické dovednosti.
Pronajměte si soukromý salonek pro intimní zážitek.
Salóny jako Tia Gigi nebo Valentin nabízejí možnost soukromého využití prostoru pro intimní a personalizovaný zážitek.
Výběr salonu specializujícího se na formální účesy zaručuje kompletní podporu ve velký den, od úvodní konzultace až po poslední účes.
Koloristé a barevní umělci, které byste v Toulouse neměli minout
Valentin ztělesňuje umění koloristy ve všech jeho rozměrech: jeho rafinovaný a soukromý salon, který se nachází poblíž Place des Carmes, vítá každého klienta po individuální diagnostice.
Otevřeno je od pondělí do soboty a při každé schůzce pěstuje klid a sebevědomí.
By Mélanie, která se rovněž nachází v Carmes, se zaměřuje výhradně na klientky. Balayage, ombré, brazilské narovnání vlasů, tónování, melírování nebo úprava kudrnatých vlasů: tato služba je 100% přizpůsobitelná.
Butiková zóna dokonce umožňuje zákazníkům absolvovat domácí ošetření pro prodloužení výsledků.
Emilie at Home , bývalá koloristka vyškolená v Jacques Dessange, dojíždí přímo k klientům domů. Pro stříhání, barvení a ošetření vlasů používá renomovanou řadu přírodních produktů.
V Toulouse se koloristi, kteří působí od roku 1991, věnují také vlasové aromaterapii, přičemž pro harmonické a trvalé výsledky používají rostlinné produkty a esenciální oleje.
Salóny v Toulouse specializující se na afro vlasy a kudrnaté textury
Toulouse nabízí pozoruhodnou rozmanitost salonů specializujících se na afro a kudrnaté vlasy. Zde je několik adres, které se nacházejí po celém městě:
- Exotic Elegance v Saint-Aubin, specializující se na copánky a příčesky pro celou rodinu
- Kadeřnický salon Jollof Afro-European v Saint-Cyprien, experti na cornrows a péči o afro vlasy
- Absamy Hair Beauty v Saint-Cyprien a Kams Beauty v Sept Deniers, které nabízejí kompletní služby pro všechny textury vlasů
Kadeřník Bagatelle specializující se na přirozené kudrnaté vlasy vyniká svými zaoblenými, objemnými vrstvenými střihy.
Výběr salonu, který se specializuje na specifika afro vlasů, zaručuje ošetření, které respektuje vlasové vlákno a současné přirozené trendy.
Kadeřnické služby v Toulouse pro všechny rozpočty
Nechat si v Toulouse udělat dobrý střih vlasů nemusí nutně vyžadovat velký rozpočet. Dvě instituce vynikají svou cenovou dostupností:
- ABC d'Hair , uznávané jako jedno z nejlepších soukromých profesionálních zařízení ve Francii, nabízí služby za konkurenceschopné ceny.
- Kadeřnická akademie , salon-škola, kde studenti pod dohledem zkušených kadeřníků provádějí stříhání a barvení vlasů za snížené ceny.
Tia Gigi v čtvrti Chalet nabízí genderově neutrální a dostupné ceny s možností privatizace salonu.
V některých oblastech, jako je Compans nebo okolí Japonské zahrady, vám online rezervace prostřednictvím aplikace umožňuje vybrat si časový úsek a kadeřníka několika kliknutími.
Někteří kadeřníci v Toulouse také doporučují účinné domácí ošetření.
Používání jemných šamponů bez sulfátů pro barvené vlasy nebo kúry s černým čajem pro prodloužení zářivosti barvy vlasů je jednoduchá a ekonomická rutina.
Kvalita vlasů se pěstuje daleko za hranicemi kadeřnického křesla.