Jednoduchá technika, díky které vůně vydrží od rána do večera

Tipy a triky
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Ron Lach/Freepik

Nanášíte si ráno parfém, ale do poledne vám na pokožce zůstane jen slabá vůně? Je to frustrace, kterou sdílí mnoho lidí. I ty nejprestižnější vůně mohou během dne ztrácet na intenzitě, pokud se neaplikují správně. Naštěstí existuje velmi jednoduchý – často přehlížený – trik, který vám pomůže, aby váš parfém vydržel od rána do večera. A ne, nejde o to, nanést více parfému.

Hydratace pokožky: klíčový reflex

Daná technika je stejně základní, jako je účinná: naneste parfém na dobře hydratovanou pokožku. Proč je to tak důležité? Parfém mnohem lépe přilne k vyživené pokožce než k suché. Když pokožce chybí vlhkost, rychle absorbuje těkavé složky parfému, čímž se zkracuje jeho trvanlivost. Naopak dobře hydratovaná pokožka umožňuje molekulám vůně vydržet déle tím, že zpomaluje jejich odpařování.

Trik spočívá v nanesení hydratačního krému nebo neutrálního (bez parfemace) balzámu na místa, kam budete stříkat parfém. Některé značky dokonce nabízejí tělová mléka, která odpovídají jejich vůni, aby se ještě více prodloužila jeho výdrž.

Bonusový tip: mírně mastná pleť si lépe uchovává vůně než suchá. Proto jsou vynikajícími nosiči také přírodní tělové oleje, jako je olej ze sladkých mandlí nebo jojobový olej.

Kam a jak aplikovat parfém pro optimální výdrž

Kromě hydratace hraje klíčovou roli i to, kde a jak parfém nanášíte. Zde je několik jednoduchých, ale účinných tipů:

  • Zaměřte se na pulzní body na těle: zápěstí, vnitřní stranu loktů, za ušima, šíji a za koleny. Tato místa díky tělesnému teplu lépe šíří vůni.
  • Po aplikaci si nemněte zápěstí: rozkládá se tím molekuly parfému a mění se jeho složení.
  • Pro rovnoměrné rozprostření nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15–20 cm od pokožky.
  • Můžete si také provonět oblečení (pokud není jemné jako hedvábí), protože textilní vlákna dobře zadržují pachy.

Parfémy, které přirozeně vydrží déle

Ne všechny parfémy jsou si rovny, pokud jde o trvanlivost. Některé jsou navrženy tak, aby vydržely, zatímco jiné jsou ze své podstaty těkavější. Zde je několik užitečných pokynů:

  • Takzvané „orientální“ nebo dřevité parfémy, obsahující tóny vanilky, ambry, pačuli nebo pižma, jsou obecně trvalejší.
  • Parfémovaná voda (EDP) vydrží déle než toaletní voda (EDT), protože má koncentrovanější esenci.

A konečně, roli hraje i kvalita surovin: značky parfémů specializované na určité kategorie nebo luxusní značky často používají ingredience, které časem lépe odolávají.

Minimalistický, ale účinný tip

Výhoda této metody? Nevyžaduje ani drahé nákupy, ani radikální změnu rutiny. Jednoduchým hydratačním krokem těsně před nanesením parfému prodloužíte životnost své oblíbené vůně po celý den. A to vše bez přehánění nebo naplnění místnosti její vůní. Tento krok dokonale zapadá do minimalistického přístupu ke kráse, který respektuje jak vaši pleť, tak váš parfém.

Stručně řečeno, není třeba znovu nanášet parfém ani vyprazdňovat jeho obsah, aby vám parfém vydržel. Klíčem je připravit si pleť, zejména hydratací. Je to jednoduchý trik, ale zásadní. Vyzkoušejte ho: možná budete překvapeni, o kolik déle vám parfém vydrží bez jakýchkoli úprav nebo umělých přípravků.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
