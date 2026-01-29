Mytí vlasů: co dermatolog doporučuje z hlediska frekvence

Protože se ideální frekvence liší v závislosti na typu vlasů, úrovni fyzické aktivity, používání stylingových produktů a dokonce i genetice, zde jsou různé způsoby, jak si udržet zdravou pokožku hlavy a vlasy odolné proti lámání. Tato doporučení mají za cíl působit proti nadměrné tvorbě kožního mazu, podráždění a ztrátě vitality a zároveň přizpůsobit rutiny každému jednotlivci.
Ideální frekvence podle typu vlasů
Dr. Heather W. Goffová , profesorka na katedře dermatologie v UT Southwestern Medical Center, varuje před nebezpečím každodenního mytí vlasů, které vysušuje pokožku hlavy a oslabuje vlasové vlákno tím, že odstraňuje jeho přirozený ochranný maz. Pro kudrnaté nebo krepaté vlasy, které jsou sušší a křehčí kvůli své struktuře, která méně účinně zadržuje vlhkost, Dr. Goffová doporučuje mýt si vlasy maximálně jednou týdně, nebo dokonce každé dva týdny, aby se vlasy nezbavily esenciálních olejů. Jemné nebo mastné vlasy naopak snesou šamponování každé dva až tři dny, aby se zabránilo hromadění mazu, což může přispívat k lupům nebo seboroické dermatitidě, což je běžné zánětlivé onemocnění pokožky hlavy. Denní mytí se důrazně nedoporučuje pro všechny typy vlasů: vlasy jsou pak suché, křehké a náchylné k roztřepení konečků, srovnatelné s opotřebením džínů, které se perou příliš často.
Proč se vlasy tak rychle masti?
Tato tendence je často dědičná a je způsobena androgenními hormony, které od puberty stimulují mazové žlázy – stejný mechanismus, který u mnoha teenagerů způsobuje akné. Pokud se vám vlasy zmastí do 24 hodin, Dr. Goff doporučuje odolat nutkání ihned si mýt vlasy šamponem a mezi mytími používat suchý šampon, který absorbuje přebytečný maz. Buďte však opatrní: při příštím mytí vlasů si důkladně masírujte pokožku hlavy, abyste odstranili všechny zbytky a zabránili ucpávání vlasových folikulů.
Způsobuje mytí vypadávání vlasů?
Buďte si jisti, že mytí vlasů vypadávání vlasů nezhoršuje, říká Dr. Goff: prameny, které vypadávají během šamponování, již byly v přirozené fázi línání (podle Americké akademie dermatologie v průměru 50 až 100 denně). Epizody zvýšeného línání, jako je telogenní effluvium, jsou častěji spojeny se stresem, hormonálními výkyvy nebo nedostatky, a nikoli se samotným mytím. Tvrdá voda však může zhoršit suchost a lámání vlasů, čímž napodobuje nadměrné línání.
Profesionální tipy pro optimální praní
Dr. Goff nabízí konkrétní rady pro maximalizaci účinků: šampon nanášejte výhradně na kořínky a pokožku hlavy, kde se hromadí maz, pot a zbytky produktů, a vyhýbejte se konečkům, které rychle vysušují. Kondicionér používejte pouze na konečky a střední délky vlasů, abyste je vyživili, aniž byste zatížili kořínky. Na poškozené vlasy občas naneste hloubkově hydratační masku a nechte ji působit 10 až 20 minut pod teplým ručníkem. Nakonec střídejte teplou vodu se studenou, abyste uzavřeli kutikulu a zvýšili lesk.
Pokud i přes tyto pravidelné postupy přetrvává podráždění – svědění, zarudnutí, olupování nebo zánět, podezřejte kontaktní dermatitidu (alergii na kosmetickou složku) nebo onemocnění, jako je lupénka na pokožce hlavy. Dr. Goff zdůrazňuje, že dermatolog může diagnostikovat a předepsat cílenou léčbu, jako jsou léčivé šampony s ketokonazolem nebo kortikosteroidní krémy. Úprava frekvence mytí je dobrým prvním krokem, ale odborné vyšetření pomáhá předcházet dlouhodobým komplikacím.