„Dusíte si pleť“: varování vizážistky před tímto běžným produktem

Tipy a triky
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Luis Becerra Fotógrafo/Pexels

Fixační sprej, který byl dlouho chválen pro svou schopnost fixovat make-up, nyní zpochybňuje Nyssa Green, vizážistka a mnohokrát oceněná vizážistka. Podle ní tento produkt, původně navržený pro požadavky televizorů, není vhodný pro každodenní použití doma. A co hůř, z dlouhodobého hlediska by mohl narušit rovnováhu vaší pleti.

Profesionální nástroj… znovu použitý pro každodenní použití

Na natáčení, kde žár reflektorů prověřuje make-up, je fixační sprej strategickým spojencem. V reálném životě jsou potřeby zcela jiné. Nyssa Green zdůrazňuje, že tyto přípravky často obsahují denaturovaný alkohol a silné povrchově aktivní látky, které jsou určeny k fixaci, vyhlazení a prodloužení výdrže make-upu… někdy na úkor pohodlí pokožky.

Výsledek: přirozená ochranná bariéra pokožky je oslabena. Pokožka se stává dehydratovanou, reaktivnější a snaží se bránit produkcí většího množství kožního mazu. Tento začarovaný kruh může vést k nadměrnému lesku, viditelnějším pórům, zarudnutí nebo akné. Jinými slovy, místo aby sprej zlepšil pleť, může ji dusit.

Jemné, ale velmi reálné efekty

Tyto účinky jsou tak zákeřné, protože jsou okamžitě neviditelné. Den za dnem alkohol oslabuje hydrolipidický film, přirozený štít, který chrání pokožku před znečištěním, bakteriemi a vnějšími agresory. Kožní mikrobiom se stává nerovnovážným, pleť se stává zranitelnější, citlivější a někdy i výraznější v průběhu času.

Stručně řečeno, opakované používání může způsobit:

  • Progresivní dehydratace
  • Nadprodukce kožního mazu v reakci,
  • Méně rovnoměrná pleť a méně příjemný pocit na pokožce.

Průsvitný pudr: návrat benevolentní klasiky

Vzhledem k tomu Nyssa Green doporučuje jemnou, účinnou a elegantní alternativu: průsvitný pudr. Často podceňovaný, nabízí přirozený vzhled a zároveň umožňuje pleti dýchat.

Při střídmém použití, pouze na partiích náchylných k lesku, jako je čelo, nos nebo brada, zmatňuje bez pocitu zatížení. Díky své ultra jemné struktuře rozmazává jemné vrásky, opticky vyhlazuje pleť a nemění barvu ani zářivost make-upu. Jednoduchý, přesný a jemný krok pro vaši pleť.

Sprej není zakázaný… ale vyhrazený

„V určitých výjimečných situacích – svatbách, focení, delších akcích – může být fixační sprej stále užitečný,“ vysvětluje Nyssa Green. Samozřejmě za předpokladu, že je pečlivě vybrán: bez alkoholu, okluzivních silikonů nebo agresivních sulfátů. A především ho používejte střídmě, šetřete aplikacemi a kompenzujte to regeneračními a hydratačními produkty péče o pleť.

Současný trend směřuje jednoznačně k make-upu, který pečuje o pleť stejně jako ji zkrášluje. Matující BB krémy, podkladové make-upy obohacené o suché oleje, vzdušné minerální pudry a květinové mlhy na vodní bázi postupně nahrazují agresivní složení. V této nové vizi krásy je pleť považována za vzácného spojence, nikoli za povrch, který lze zmrazit. A právě tím, že ji necháte dýchat, budete ji respektovat a hýčkat, dosáhnete trvale zdravé pleti.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
