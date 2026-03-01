Přidání chilli papričky do lesku na rty: proč se tento trik nedoporučuje

Lesk na rty, kapka pálivé omáčky, pár sekund trpělivosti… a miliony zhlédnutí. Trend „pikantních rtů“ slibuje plnější rty mrknutím oka. Jenže za „wow“ efektem se skrývají odborníci, kteří nám připomínají, že si vaše rty zaslouží jemnost, ne pálení.
Trik, který tu už nějakou dobu je.
Dlouho před TikTokem se tato myšlenka objevila. V roce 2000 některé kosmetické časopisy vychvalovaly „stimulační“ vlastnosti chilli papriček, které dodají rtům efekt „okamžitého zvětšení“. Pár kapek zředěného oleje na bázi kapsaicinu a voilà: červenější a plnější rty, připravené na focení.
O dvacet let později sociální média tento starý trik oživují. Pod hashtagem #SpicyLips influenceři míchají pálivou omáčku, Tabasco nebo srirachu se svým obvyklým leskem na rty a poté ho hojně nanášejí. Výsledkem jsou virální videa plná grimas, slzících očí a spokojenosti s okamžitým efektem plnějšího rtu.
@ivi.ant Publi: Lesk na rty FAKE THAT FILLER od @NL Beauty #lipfiller #maquillaje #pintalabios #unpack #maquillaje ♬ silkk da shocka od isaiah rashad a syd - ♡︎⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰♡︎
Proč to funguje (na povrchu)
Mechanismus je jednoduchý. Chilli papričky obsahují kapsaicin, aktivní složku, která způsobuje lokální vazodilataci. V praxi se cévy rozšiřují, zvyšuje se průtok krve a rty mírně zrudnou a otečou. Účinek vytváří dojem plnosti a svěžesti. Účinek obvykle trvá 20 až 40 minut, což je tak akorát na selfie nebo spontánní výlet. Tento rychlý výsledek je však ve skutečnosti založen na zánětlivé reakci, a právě v tom spočívá problém.
Co dermatologové na tomto trendu kritizují
Rty nejsou jako jiná kůže. Jejich povrch je tenký, křehký a postrádá robustní ochrannou bariéru, která se nachází jinde na obličeji. Aplikace chilli papričky je jako vystavení této citlivé oblasti intenzivnímu chemickému podráždění.
Odborníci varují , že se může objevit pálení, silné brnění, přetrvávající zarudnutí a dokonce i puchýře, zejména u lidí s citlivou pokožkou. Opakované vystavení tomuto typu podráždění může oslabit kožní bariéru, podpořit chronickou suchost, zvýraznit jemné vrásky a zvýšit riziko infekce.
Další znepokojivý bod: omáčky nejsou určeny pro kosmetické použití. Mohou obsahovat přísady, konzervační látky nebo aromata nevhodná pro aplikaci na sliznice. Nemluvě o riziku křížových alergií s určitým kořením. Stručně řečeno: zvětšující účinek je ve skutečnosti mikrozánět. Není to léčba; je to obranný mechanismus vašeho těla.
Co kdybyste neměli co opravovat?
Tento trend v konečném důsledku vyvolává širší otázku: proč je potřeba za každou cenu transformovat rty? Současné standardy často upřednostňují velmi plné, výrazně definované rty. Nicméně jen proto, že společnost propaguje určitý ideál, neznamená to, že byste se měli cítit stydlivě ohledně tenkých rtů. Vaše ústa, ať už jsou plná, tenká, asymetrická atd., jsou součástí vaší identity. Usmívají se, mluví, vyjadřují se. Nemusí být přehnaně dramatická, aby byla krásná.
Stručně řečeno, touha cítit se dobře ve svém vzhledu je legitimní, ale nikdy by neměla zahrnovat bolest nebo riskantní experimenty. Vaše tělo je samo o sobě dostatečné a zaslouží si pozornost takové, jaké je. Trvalá krása neštípe; respektuje, hydratuje a zkrášluje. A především začíná přijetím toho, kým už jste: dokonale sami sebou.