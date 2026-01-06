Tento ikonický parfém, který proslula Brigitte Bardot, zůstává kultovní klasikou a bestsellerem.

Shalimar od Guerlainu, vytvořený v roce 1925, je jedním z těch vzácných parfémů, které dokáží překonat epochy, aniž by ztratily své kouzlo. Tato ikonická vůně, spojovaná s Brigitte Bardot a jistou představou francouzského glamouru, i nadále uchvacuje jak fanoušky nadčasové klasiky, tak i nové generace hledající vůni s charakterem.
Stoletá vůně, která je stále žádaná
Shalimar byl vytvořen v polovině 20. let 20. století, inspirován zahradami Shalimar v Indii, a je považován za jeden z prvních orientálních parfémů v historii. Jeho výjimečná dlouhověkost je dána vzácnou rovnováhou mezi sofistikovaností, půvabem a silou čichu. Téměř o sto let později zůstává bestsellerem u selektivních prodejců parfémů, jako je Sephora.
Čichový podpis ikony
Brigitte Bardot pomohla kultivovat mýtus o Shalimaru tím, že z něj udělala jednu ze svých nejoblíbenějších vůní. I když není jeho oficiální mluvčí, dokonale ztělesňuje jeho ducha: je to svobodomyslná, nekonvenční žena, dalece od „rozumných“ norem. Nošení Shalimaru znamená prosadit silnou přítomnost, vonnou stopu, která je zároveň potvrzena i nárokována.
Vanilkovo-orientální vůně, která se stala nadčasovou
Síla vůně Shalimar spočívá v její výrazné olfaktorické konstrukci: zářivá vrchní nóta bergamotu, květinové a pudrové srdce a orientální základ, který mísí obklopující tóny vanilky, ambry, kůže a balzamikového oleje. Tento kontrast mezi počáteční svěžestí a okouzlujícím teplem v základu vytváří skutečný podpis, okamžitě rozpoznatelný na pokožce. Právě tato jedinečná stopa z ní dělá „reflexní“ vůni, ke které se vracíte i po vyzkoušení jiných parfémů.
Proč je stále tak populární?
V prostředí prosyceném novými vůněmi nabízí Shalimar ujištění skrze svou historii a okouzluje svou silou. Oslovuje jak ty, kteří nostalgicky sledují velké klasiky, tak i ty, kteří poprvé objevují skutečně osobitou orientální vůni. Znovuzrození tradičních parfémů a přitažlivost ikonických vůní také vysvětlují jeho obnovený úspěch: darovat nebo přijmout Shalimar znamená vybrat si vůni prodchnutou kulturou a emocemi.
Moderní bestseller v Sephoře
Shalimar, dostupný v několika formátech parfémované vody, zůstává prominentním prvkem v obchodech i online, což svědčí o jeho trvalé popularitě. Jeho schopnost překonávat trendy – od retro glamouru až po současnou touhu po bohatých vůních – z něj dělá jistou volbu v regálu s parfémy. Je to více než jen parfém, stal se symbolem: nadčasového stylu a nepopiratelného glamouru, od Bardot až po současnost.
Téměř sto let po svém vzniku Shalimar nadále kraluje ve vysoce konkurenčním světě parfumerie. Je zároveň olfaktorním dědictvím, objektem touhy a manifestem osvobozené ženskosti a překračuje generace, aniž by kdy ztratil svou sílu.