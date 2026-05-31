„Jemné rty“ se stávají novou posedlostí krásy roku 2026

Trendy v kosmetice se neustále vyvíjejí. V roce 2026 ultra definované rty ustoupí jemnějšímu, přirozenějšímu a decentně objemnějšímu vzhledu. Tato technika, nazývaná „jemné rty“, již nyní okouzluje milovníky líčení i celebrity.
Co jsou to „jemné rty“?
Také známé jako rozmazané rty, „měkké rty“ jsou založeny na jednoduché myšlence: změkčení kontur pro vytvoření přirozeně plnějšího efektu. Pryč jsou dokonale vykreslené linie a ultra definované okraje. Barva je více koncentrována uprostřed rtů a poté se rozprostírá směrem ven, čímž vzniká sladěný a harmonický výsledek.
Cíl? Dosáhnout vizuálně plnějších rtů s jemným, zářivým efektem, který vytváří dojem, že make-up přirozeně zaschl během dne. Tento přístup je součástí širšího trendu, který nyní upřednostňuje lehké textury, přirozené finiše a zdravý lesk.
Trend rtěnek, který dobývá všude
Důvod, proč „jemně zaostřené rty“ přitahují tolik pozornosti, je ten, že jsou již všudypřítomné na červených kobercích a sociálních sítích. Tento jemně rozmazaný vzhled si osvojila řada celebrit, jako například americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber, zpěvačka a skladatelka Dua Lipa, americká herečka a producentka Zendaya a americká mediální osobnost Kim Kardashian.
Odborníci na krásu jej dokonce považují za jeden z hlavních make-upových poznávacích znamení roku 2026. Tento princip oslovuje svou dokonalou rovnováhou mezi sofistikovaností a uvolněností: výsledek vypadá elegantně, aniž by působil „příliš striktně“.
Jak dosáhnout efektu rozmazaných rtů?
- Prvním krokem je péče o rty. Dobře hydratované rty umožňují snadnější roztírání barvy a dosažení rovnoměrného výsledku.
- Poté naneste svou oblíbenou rtěnku nebo odstín do středu rtů.
- Jemně je přitlačte k sobě a poté produkt rozetřete směrem k okrajům prstem nebo štětcem. Tajemství spočívá v tomto postupném přechodu: barva by měla být intenzivnější uprostřed a světlejší na okrajích.
- Pokud používáte tužku, zvolte přirozený odstín a ihned ji rozetřete, abyste se vyhnuli viditelným čarám.
- Pro zdůraznění reliéfu může špetka korektoru kolem úst nebo náznak balzámu uprostřed rtů dodat ještě větší rozměr.
Nejlepší textury pro dosažení trendu
Pro tento efekt se obzvláště dobře hodí krémové matné rtěnky a tekuté složení. Snadno se s nimi pracuje a umožňují vám bez námahy vytvořit krásný přechod. Co se týče barev, v módě jsou jemné odstíny: pudrově růžové, broskvové tóny nebo odstíny blízké vaší přirozené barvě rtů. Výsledek je svěží, zářivý a lichotivý, bez ohledu na tvar vašich rtů.
Trend... ale nikdy ne povinnost
I když „jemně zaostřené rty“ dokonale ztělesňují ducha krásy roku 2026, samozřejmě neexistují žádná pravidla, která by se měla řídit. Trendy jsou primárně zdrojem inspirace. Možná milujete líčení a chcete vyzkoušet tento nový efekt, nebo možná dáváte přednost grafičtější rtěnce či se od líčení úplně vzdáte. Můžete si také užívat nošení make-upu po celý rok, nebo naopak nechat kosmetickou taštičku stranou v létě. Všechna přání jsou platná.
Koneckonců, nejlepší make-up je ten, ve kterém se cítíte dobře, máte svobodu experimentovat... nebo neměnit vůbec nic.