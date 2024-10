8 Idées de déguisement d’Halloween de dernière minute

Halloween approche, mais pas de panique si vous n’avez pas encore de costume ! Voici 8 idées de déguisements simples, rapides et amusants à réaliser avec des vêtements et accessoires que vous avez probablement déjà chez vous.

Le fantôme classique

C’est le déguisement d’Halloween par excellence ! Attrapez un drap blanc, découpez des trous pour les yeux, et le tour est joué. Si vous voulez ajouter un effet effrayant, utilisez un peu de maquillage pour dessiner des ombres autour des yeux. Ajoutez une chaîne ou un seau pour donner un effet encore plus hanté et effrayant, idéal pour un look de maison abandonnée !

Le chat noir

Un costume sobre et facile à faire ! Mettez des vêtements noirs, fabriquez des oreilles de chat en carton noir, et dessinez-vous un nez et des moustaches avec un crayon de maquillage. Simple, mignon, et efficace ! Si vous avez une queue en peluche ou un serre-tête noir, ajoutez-les pour accentuer l’effet félin et apporter une touche supplémentaire au costume.

Un.e sorcier.ère

Avec une robe noire et un chapeau pointu (que vous pouvez bricoler avec du papier noir), vous voilà prêt.e à lancer des sorts. Ajoutez un balai ou un accessoire comme une fausse baguette pour parfaire ce look. Un maquillage sombre ou des ongles peints en noir donneront encore plus de caractère à ce look mystique et ensorcelant.

L’épouvantail

Idéal pour celles et ceux qui aiment le style champêtre ! Enfilez une chemise à carreaux et un jean. Ajoutez un chapeau de paille si vous en avez un, et utilisez du maquillage pour dessiner des points de couture autour de la bouche et sur le nez. Un look rustique et effrayant !

Le.a zombie

Prenez un vieux t-shirt et déchirez-le légèrement. Ajoutez du maquillage sous les yeux pour un effet fatigué et quelques touches de faux sang ou rouge à lèvres foncé pour un aspect plus réaliste. Parfait pour un déguisement express. Un peu de farine pour blanchir le visage et des marques de « blessures » dessinées au crayon brun ou rouge ajouteront un réalisme inquiétant à votre costume.

Le.a touriste perdu.e

Un look décontracté et amusant ! Enfilez une chemise hawaïenne, un chapeau de paille, et des lunettes de soleil. Ajoutez un appareil photo autour du cou ou une carte et vous êtes prêt.e à explorer la fête. Ajoutez une carte ou une paire de tongs pour un look de touriste perdu.e, à la recherche d’une nouvelle aventure effrayante !

Le.a vampire classique

Pour ce look intemporel, enfilez des vêtements sombres, un foulard rouge, et utilisez un peu de fond de teint blanc pour un teint pâle. Dessinez des crocs et un peu de faux sang autour de la bouche. Sombre et glamour, le vampire est toujours une option gagnante. Un peu de talc dans les cheveux pour un effet grisonnant et vieilli donnera un air de vampire antique, sorti de son cercueil.

La momie de dernière minute

Rien de plus simple ! Enroulez-vous de bandes de papier toilette ou de tissu pour créer un look de momie. C’est rapide, efficace, et toujours amusant.

Avec un peu de créativité, vous pouvez facilement créer un déguisement d’Halloween sans courir au magasin. Que vous préfériez le classique fantôme ou la momie improvisée, ces idées de dernière minute sont parfaites pour être prêt.e pour la fête sans stress.