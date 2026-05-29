„Nemožné odvrátit zrak“: trend v líčení uchvacuje uživatele internetu

Co kdyby se fialová stala hvězdnou barvou vašeho příštího líčení? Na Instagramu vzbudil look plný fialových odstínů online rozruch a už si získal tisíce uživatelů internetu.
Alicia Breuer vnucuje svůj „fialový pohled“
Všechno to začalo kolotočem fotek, které na Instagramu zveřejnila tvůrkyně obsahu Alicia Breuer. Na nich se chlubila očním make-upem výhradně v odstínech fialové, který doplnila jednoznačným popiskem: tento „fialový look“ se stal jejím nejoblíbenějším očním make-upem všech dob. Její nadšení bylo očividně nakažlivé, protože příspěvek okamžitě zaujal její sledující, kteří s potěšením sledovali, jak zkoumá tak odvážnou paletu.
Fialový gradient, který je intenzivní i zářivý
Tajemství tohoto looku? Švestkově fialové oční stíny nanesené na víčko a poté odborně rozetřené po celém obvodu oka, včetně oblasti pod spodní linií řas. Výsledek: podmanivý a smyslný kouřový efekt, který zvětší oči a dodá jim magnetickou hloubku. Pro vyvážení této intenzity zůstává zbytek líčení zářivý a přirozený: svěží, zářivá pleť, lesklé rty v růžovém tělovém odstínu, definované obočí a objemné, krásně rozcuchané hnědé vlasy. Fialová má také tu výhodu, že rozjasňuje všechny odstíny pleti a zvýrazňuje oči, zejména světlé, zelené nebo oříškové. Dostatečně k tomu, aby sesadila z trůnu tradiční černé kouřové oční stíny.
Uživatelé internetu jsou okouzleni
Není divu, že tento vzhled vyvolal záplavu obdivných reakcí. V komentářích mnoho uživatelek přiznalo, že se od něj prostě „nedalo odvrátit zrak“, a líčení pochválilo jako odvážné a lichotivé zároveň. Mnohé už slibují, že ho zopakují a dokáží tak, že jednoduchá barva dokáže proměnit obličej a oživit trend.
Se svým „fialovým vzhledem“ vytváří Alicia Breuer jeden z nejinspirativnějších make-upových looků současnosti a potvrzuje skvělý návrat fialových odstínů v našich kosmetických sadách.