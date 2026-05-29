„Nemožné odvrátit zrak“: trend v líčení uchvacuje uživatele internetu

Make-up
Léa Michel
@aliciarosebreuer / Instagram

Co kdyby se fialová stala hvězdnou barvou vašeho příštího líčení? Na Instagramu vzbudil look plný fialových odstínů online rozruch a už si získal tisíce uživatelů internetu.

Alicia Breuer vnucuje svůj „fialový pohled“

Všechno to začalo kolotočem fotek, které na Instagramu zveřejnila tvůrkyně obsahu Alicia Breuer. Na nich se chlubila očním make-upem výhradně v odstínech fialové, který doplnila jednoznačným popiskem: tento „fialový look“ se stal jejím nejoblíbenějším očním make-upem všech dob. Její nadšení bylo očividně nakažlivé, protože příspěvek okamžitě zaujal její sledující, kteří s potěšením sledovali, jak zkoumá tak odvážnou paletu.

Fialový gradient, který je intenzivní i zářivý

Tajemství tohoto looku? Švestkově fialové oční stíny nanesené na víčko a poté odborně rozetřené po celém obvodu oka, včetně oblasti pod spodní linií řas. Výsledek: podmanivý a smyslný kouřový efekt, který zvětší oči a dodá jim magnetickou hloubku. Pro vyvážení této intenzity zůstává zbytek líčení zářivý a přirozený: svěží, zářivá pleť, lesklé rty v růžovém tělovém odstínu, definované obočí a objemné, krásně rozcuchané hnědé vlasy. Fialová má také tu výhodu, že rozjasňuje všechny odstíny pleti a zvýrazňuje oči, zejména světlé, zelené nebo oříškové. Dostatečně k tomu, aby sesadila z trůnu tradiční černé kouřové oční stíny.

Uživatelé internetu jsou okouzleni

Není divu, že tento vzhled vyvolal záplavu obdivných reakcí. V komentářích mnoho uživatelek přiznalo, že se od něj prostě „nedalo odvrátit zrak“, a líčení pochválilo jako odvážné a lichotivé zároveň. Mnohé už slibují, že ho zopakují a dokáží tak, že jednoduchá barva dokáže proměnit obličej a oživit trend.

Se svým „fialovým vzhledem“ vytváří Alicia Breuer jeden z nejinspirativnějších make-upových looků současnosti a potvrzuje skvělý návrat fialových odstínů v našich kosmetických sadách.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
