Tyto tipy na líčení, které jste viděli na festivalech, vás nyní inspirují v každodenním životě.

Na festivalech si zdobíme oči vystouplými kamínky, experimentujeme s barevnými očními stíny, kterých se dříve štětce na make-up nedotkly, a hojně používáme třpytky. Ale především musí tento opulentní make-up odolat potu, horečnému tanci, davům a intenzivním momentům emocí. Zde je rychlý přehled nejlepších zkrášlovacích technik z koncertů pod širým nebem, které jsou ideální i pro použití mimo stany a blátivá pole.
Před líčením vždy naneste podkladovou bázi.
Během léta se louky a prázdné pozemky stávají otevřenými pódii. Festivaly, ať už světoznámé nebo komornější, zdobí letní sezónu. Jsou to nejočekávanější události s chýlením se ke konci jara. Jako atraktivnější verze vesnických trhů z minulých let dávají volný průchod kreativitě. A my se s plným srdcem oddáváme před zrcadlem. Znovu si promítáme ten kawaii tutoriál, který se v našem instagramovém profilu práší, naléváme si na hlavu třpytky a kolem očí vytváříme třpytivé arabesky, zvyklí spíše na decentní oční stíny nebo decentní oční linky.
A dlouho před napodobením ikonického vzhledu Zary Larsson připravíme naši pleť na tuto noc radostného šustění a euforického tance uprostřed lidské mlhy. Jak? S ochranným podkladem. Funguje jako přechod mezi péčí o pleť a make-upem. Umožňuje lepší přilnavost make-upu, který bude na našem obličeji následovat. Díky svým vlastnostem fixace přirozeně prodlužuje trvanlivost našeho zkrášlujícího vzhledu a maximálně využívá dlouhé hodiny strávené péčí o pleť. Takže zatímco můžeme protančit celou noc a vypadat zářivě, můžeme se také postavit přeplněnému metru a vyjít s bezchybnou pletí.
Péče o pleť 2 v 1: tajemství dlouhotrvajícího make-upu
Někdy, během festivalů, vytváříme výjimečné kosmetické outfity s naprostým minimem a ve velmi spartánských podmínkách. Hrajeme si na amatérské umělce v parném horku stanu, což v nás doslova vyvolává pocit jako rostlina ve skleníku. Musíme si tedy vystačit s minimalistickou kosmetickou taštičkou a zvolit „chameleoní“ produkty, jako je tónovací hydratační krém s přidaným SPF. Tato alternativa k make-upu má přirozenější finiš, ale co je nejdůležitější, neteče s sebemenším skokem.
A abyste se vyhnuli nošení sypkého pudru všude s sebou nebo jeho zabavení ochrankou u vchodu, můžete si v malém sáčku uchovávat několik listů toaletního papíru. Je to stejně účinné jako zmatňující ubrousek. Funguje to i v případě, že si chcete pudr doplnit mezi stresujícími schůzkami.
Objemová řasenka, záruka podmanivého pohledu
Během této noční procházky plné smíchu, tlumeného křiku a pochutnávání si na hot dogu se vám mohou rychle sliznout oči, aniž byste nutně museli ronit slzy nad šeptanými tajemstvími v koupelně. Cílem však není připomínat člena metalové kapely s tmavými kruhy pod očima. Na festivalech mnoho lidí vychvaluje přednosti voděodolné řasenky, aniž by tušili, že na trhu existuje mnohem slibnější produkt.
Tato řasenka pro zvětšení objemu je vhodná jak pro horké noci, tak pro parné pracovní dny bez klimatizace. Její primární funkcí je pokrýt řasy a dodat jim větší objem, hustotu a definici. Na rozdíl od voděodolných složení, která vyžadují použití mnoha vatových tamponů, lze tuto verzi odstranit během několika sekund pomocí trochy kokosového oleje.
Třpytivý sprej pro záři za každého počasí
Letos se třpytky na tělech objevují trvale, ať už v podobě třpytivých šablonových tetování nebo balzámů připomínajících souhvězdí. Kamínky, třpytivé oční stíny a třpytky jsou estetickými symboly festivalů. Jsou to detaily nošené společně. V každodenním životě si jen těžko představíte, že byste vešli do otevřené kanceláře se zlatými motýly ve vnitřním koutku víčka nebo s mnohostrannou duhou nad lícní kostí.
Můžete však rozzářit své tělo, aniž byste vypadali jako chodící disko koule. Jak? Se zlatými pudry se saténovým finišem. V tomto ohledu se lehké textury stávají nejlepšími spojenci: tekuté rozjasňovače smíchané s hydratačním krémem nebo nanesené na vyvýšené části obličeje stačí k vytvoření efektu „živé pleti“, který je tak oblíbený v zákulisí.
Skvrny na rty, které přežijí cokoli
Další přímý odkaz hudebních víkendů: dlouhotrvající rty. Zatímco klasické rtěnky blednou s prvním občerstvením nebo drinkem, barvy na rty a inkousty zanechávají výraznou, téměř přirozenou barvu, která odolává nečekanému.
V každodenním životě vám tato technika umožňuje udržovat si barevné rty bez neustálých úprav. Můžete mluvit, jíst, smát se a pít, aniž byste neustále kontrolovali každý odraz v okně. A když barva vybledne, dělá to jemně, bez jakýchkoli drsných linek.
Tyto tipy na líčení, pilně aplikované ve vlhké atmosféře festivalů, platí i v každodenním životě. A proč čekat na zvláštní příležitost, abyste si dopřáli trochu rozmaru a dodali svému vzhledu barvu?