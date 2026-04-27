Líčení a brýle: techniky, které skutečně zvýrazní oči

Brýle, ačkoli jsou nepopiratelně stylové a vyplňují část našeho obličeje, mohou někdy zakrývat naše oči. Naše oči, zvýrazněné očními stíny, mizí za čočkami a náš make-up ztrácí svou přitažlivost. To ale neznamená, že musíme obětovat svou touhu vypadat co nejlépe. Zde je několik technik, jak nechat vaše oči vyniknout i přes korekční čočky.
Zvažte typ korekce
Líčení s brýlemi je delikátní umění. Ještě složitější je to, pokud máte špatný zrak na obě oči. Musíte se líčit v naprostém zmatku a spoléhat se na ostatní smysly. To je již pozoruhodná dovednost, hodná uznání. Než si na nástěnku na Pinterestu připnete inspirativní make-upový look nebo použijete okázalé hashtagy jako šablonu, profesionální vizážistka Lisa Eldridge zdůrazňuje důležitost zvážení typu a stupně korekce vašich čoček.
Pokud jste dalekozrakí, budou mít zvětšovací efekt, zatímco pokud jste krátkozrakí, budou mít tendenci vaše oči opticky zmenšovat. Podle odbornice, která předvádí svůj talent na tvářích celebrit, je to klíčový detail pro zdokonalení vaší kosmetické rutiny a odhalení potenciálu vašich očí – okna do duše.
Je zřejmé, že se nejedná o absolutní pravidlo ani exaktní vědu; je to jednoduše vodítko, doporučení pro dosažení líčení, které vám lichotí. Pokud jste krátkozrakí, otevřete oči rozjasňovačem ve vnitřním koutku očí a protáhněte oční stíny až k obočí. Naopak, pokud jste dalekozrakí a nosíte brýle se zvětšovací čočkou, nezapomeňte produkt více rozetřít a zvýraznit oči tmavšími stíny.
Pro větší pohodlí natočte řasy vodorovně
Pokud nosíte brýle, téměř jistě jste zažili frustraci z narážení řas do čoček. Jen pomyšlení na to vás rozzuří. Je to rozhodně jeden z nejnepříjemnějších pocitů po tření stehen o sebe a sklouznutí ponožek dolů. Abyste se tomuto nepříjemnému pocitu vyhnuli, aniž byste se museli vzdát tónované řasenky, používejte spíše prodlužující řasenku než tu, která extrémně zvětšuje objem. Řasy si kartáčujte vodorovně nebo mírně diagonálně, abyste je zvýraznili, aniž byste se museli obtěžovat jejich přítomností.
Na stránkách Vogue specialistka radí lidem s dalekozrakostí, aby zvolily řasenku s „vysokým rozlišením“, která správně oddělí řasy a vyhnou se vzhledu „pavoučí nohy“. Řasy si můžete jednoduše tvarovat bez použití produktů ručním natočením pro dosažení přirozeného a zároveň uhlazeného efektu.
Vyberte barvy, které ladí s vaším rámem
Zatímco mnoho lidí volí neutrální, univerzální obroučky, jiní nechávají vyniknout svou rozmarnou stránku a nádech excentricity. Každopádně jste pravděpodobně slyšeli o analýze barev, technice vytváření barevné harmonie kolem obličeje. Pokud nosíte průhledné obroučky, které plynule splývají s vašimi rysy, máte volnou ruku v prozkoumávání všech odstínů ve vaší paletě.
Máte tmavé obroučky, tíhnoucí k hnědé nebo tmavě modré? Zvolte jemné odstíny jako pastelovou, ledově modrou nebo fialovou. Přidejte třpytky pro vyvážení vzhledu a vytvoření ústředního bodu. Nosíte zářivé, hravé brýle? Namočte štětec do očních stínů v béžové, hnědé nebo růžové barvě, které připomínají chameleon.
Upravte si make-up podle tvaru brýlí
Tvar vašich brýlí přímo ovlivňuje, jak jsou vaše oči vnímány. Cíl je jednoduchý: vytvořit harmonii mezi obroučkami a make-upem, aniž by to zahltilo váš obličej.
- Kulaté obroučky: zjemňují rysy. Abyste se vyhnuli vybledlému vzhledu, zvýrazněte si oči mírně zkosenou oční linkou nebo výraznějším očním stínem ve vnějším koutku. Dodá to kontrast a definici.
- Čtvercové nebo hranaté obroučky již dodávají obličeji pevnost. Ideální je zde jemné míchání očních stínů, decentní přechody a saténové textury pro vyvážení linií.
- Nadměrné obroučky: protože zakrývají velkou část obličeje, volte make-up, který zůstává viditelný i přes čočky. Zvýraznění očního víčka a nanesení dobře oddělené řasenky často stačí k otevření očí, aniž by to bylo přehnané.
- Tenké nebo decentní obroučky: nechávají více prostoru pro make-up. Můžete se pak rozhodnout pro výraznější look oční linky nebo intenzivnější barvu na víčku.
Ale co je nejdůležitější: bavte se, experimentujte, testujte!
Líčení se s brýlemi může být někdy zkouškou trpělivosti. Žádná rada však nenahradí vaši vlastní intuici: vy zůstáváte konečným tvůrcem svého líčení. Tato doporučení jsou pouze návrhy, které vám usnadní práci před zrcadlem. Neměly by omezovat vaši osobnost ani váš styl.
Klíčem je najít to, v čem se skutečně cítíte dobře, a to jak v samotné technice, tak i v konečném výsledku. Některé techniky mohou na papíře fungovat perfektně, ale po nasazení brýlí se mohou jevit příliš výrazné nebo nepřirozené.
A konečně, mějte na paměti, že brýle nejsou maska, ale nedílná součást vašeho sebevyjádření. Jistě mění vnímání vaší tváře, ale mohou také vylepšit váš styl, zdůraznit vaši osobnost nebo se dokonce stát výrazným estetickým prvkem. Jejich plným začleněním do vaší kosmetické rutiny proměníte zdánlivě omezující faktor ve skutečné kreativní hřiště.