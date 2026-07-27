Tyto trendy v líčení budou letos na podzim 2026 senzací

Po několika sezónách, kdy kraloval decentní make-up, slibuje podzim 2026 odvážnější vzhled. Přehlídková mola v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži předvedla výrazné outfity, které stále umožňují pleti dýchat. Spousta inspirace k nalezení nových způsobů, jak si užít make-up podle vaší nálady.
Kouřové oční make-up se vrací s velkým úspěchem.
Letošního podzimu 2026 zdobí oči syté, jemně namíchané odstíny. Rozlučte se s ultra grafickými linkami: kouřové oči jsou rozmixovány pro intenzivnější, ale zároveň pružnější a nositelnější výsledek. Další varianta zaujme i milovníky krásy: záměrně rozmazaný efekt oční linky, který dodává rockový a uvolněný vzhled bez snahy o dokonalost. Cílem není dosáhnout bezchybného, milimetrově dokonalého líčení, ale vytvořit vzhled plný charakteru.
@lugamur Znovuvytvářím ikonické kouřové oční make-upy od Seleny 🖤 Zapomněla jsem, jak dobrý byl make-up z roku 2016 #kouřovéoči #selenagomez #makeup2016 #fyp #lugamur ♬ Srdce si chce, co chce - Selena Gomez
Tvářenka se nosí bez jakýchkoli zábran
Tvářenka se vrací do kosmetických rutin. Tentokrát se již neomezuje pouze na lehký nátěr na lícních kostech: velkoryse se nanáší na tváře a někdy i až ke kořeni nosu pro zdravý lesk inspirovaný přirozeně růžovými tvářemi. Trendu dominují krémové textury a odstíny malinové, švestkové nebo růžové. „Blush draping“, což znamená roztírání barvy směrem nahoru směrem k spánkům, také jemným dotykem dodává obličeji rozměr. Výsledek: zářivá a svěží pleť v několika tazích.
@smv.ziobro tvářenka slepota 🩷 #skandinávie #stockholm #zářícískin #líčení #synchronizacertů ♬ devut - víra
Rty nabývají sytých odstínů
Na rty jsou v módě syté barvy jako vínová, švestková nebo odstíny blízké oxfordské krvi. Na rozdíl od dokonale definovaných červených odstínů tento trend upřednostňuje rozmazaný efekt, jako by rty byly jemně nalíčené. Tento jemnější finiš nabízí elegantní a moderní vzhled a zároveň se snáze nosí každý den. Krásný způsob, jak se odvážit nosit tmavé odstíny bez nutnosti ultra přesného obrysu.
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Zářivá pleť především
Pokud existuje něco společného pro všechny tyto trendy, je to pleť. Přehlídková mola potvrdila touhu po zachování zářivého tónu pleti se světlým finišem, který umožňuje vyniknout její přirozené struktuře. Cílem je zdůraznit jeden prvek líčení – oči, tváře nebo rty – a zároveň zachovat zbytek decentnější. Tato rovnováha usnadňuje personalizaci těchto looků tak, aby odpovídaly vašemu vlastnímu stylu.
Nakonec si ujasněme, že tyto trendy jsou primárně návrhy na experimentování a zábavu s líčením. Není povinné je dodržovat, nebo dokonce vůbec nosit make-up. Ať už milujete nošení make-upu na celý obličej každý den, raději ho nosíte jen občas, nebo se prostě cítíte dobře bez make-upu, všechny přístupy jsou platné.