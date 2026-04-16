Upíří make-up pro ženy v roce 2026: kompletní průvodce pro snadný halloweenský look

Make-up
Stéphanie Petit
Maquillage vampire femme : guide complet
Pexels - Errich Cross

Halloween každoročně inspiruje miliony lidí po celém světě k proměně svého vzhledu. Mezi všemi možnými kostýmy zůstává upíří líčení pro ženy nutností.

Spočívá na třech základních pilířích: bledé a zesnulé pleti , kouřových očích v černé a červené barvě a tmavých a intenzivních rtech.

Ať už jste začátečník nebo zkušený, tento tutoriál vás krok za krokem provede k úžasně senzačnímu výsledku.

Ještě lepší je, že tento vzhled sluší všem typům postav a je k dispozici v rafinované, okouzlující verzi nebo dramatické gotické verzi v závislosti na vašich přáních.

Jaké materiály jsou potřeba k vytvoření upířího líčení pro ženy?

Než začnete, je nezbytné shromáždit správné produkty. Lehký, dlouhotrvající make-up , matující primer a bílý nebo průsvitný pudr tvoří základ pleti.

Přidejte stříbrný nebo zlatý rozjasňovač, abyste vytvořili výrazný kontrast s požadovanou bledostí.

Pro oči zvolte vysoce pigmentované oční stíny v černé, červené a vínové barvě a také černé krémové oční stíny pro vytvoření kouřového efektu.

Tužka na obočí, korektor, černé a červené oční linky, černé a bílé tekuté oční linky a bílá barva na tělo doplňují tento arzenál.

Objemná černá řasenka a umělé řasy zaručují dramatický a tajemný vzhled.

Na rty si naplánujte použití vínově červené konturovací tužky na rty , tmavé rtěnky a volitelně lesku na rty.

Doplňky jako umělá krev, barevné kontaktní čočky a fixační sprej dotvářejí vzhled.

  • Štětce na roztírání, štětce na oční linky a ploché štětce pro přesnou a profesionální práci
  • Vysoce pigmentované černé, červené a vínové oční stíny pro intenzivní efekt očních stínů
  • Lehký make-up, matující primer a průsvitný pudr pro úspěšnou bledou pleť
  • Barevné kontaktní čočky, falešná krev a tesáky pro děsivé finální úpravy

Kvalita štětců do značné míry určuje konečný výsledek. Dobrý štětec na rozmazání promění neohrabaný kouřový make-up v sofistikovaný výtvor.

Jak se připravit a jak na upíří pleť pracovat?

Podkladová báze je základem každého úspěšného outfitu. Nejprve naneste matující primer , který vyhladí pleť, minimalizuje póry a zajistí bezchybný vzhled po celý večer.

Tento přípravný krok má zásadní význam.

Dále si vyberte podkladovou bázi o jeden až dva odstíny světlejší než je váš přirozený tón pleti. Naneste ji rovnoměrně na obličej a krk pomocí štětce nebo houbičky.

Průsvitný nebo bílý pudr pak celek zmatní a zdůrazní zářivý porcelánový efekt, který je tak charakteristický pro upíří vzhled.

Konturování hraje v této transformaci ústřední roli. Použijte velmi tmavý odstín k prohloubení obličeje a simulaci znepokojivého, nemrtvého vzhledu.

Naneste konturovací pudr na linii vlasů, pod lícní kosti při našpulení rtů a kolem kořene nosu. Chladivý bronzer vymodeluje lícní kosti do upířích tónů.

Nakonec se na lícní kosti, kořen nosu a tvar Amorova oblouku nanese stříbrný nebo zlatý rozjasňovač, který vytvoří zářivý kontrast s celkovou bledostí pleti.

Jak vytvořit intenzivní a tmavý upíří oční make-up?

Vytvořte kouřové, uhlově černé oči

Začněte tím, že si tužkou nebo pudrem nakreslíte silné a výrazné obočí. Poté naneste pod obočí plochým štětcem korektor a nakonec na oční víčko naneste bázi.

Tento krok zajistí dokonalé uchycení očních stínů.

Naneste na celé víčko černý krémový oční stín a pečlivě ho rozetřete. Tento kouřový vzhled podtrhněte vysoce pigmentovanými očními stíny v černé, švestkové, vínové nebo fialové barvě ve vnějším koutku oka.

Pro rozšíření efektu přidejte červený oční stín s přechodem a poté pod oči naneste tmavě červený oční stín. Tento intenzivní, tvarovaný vzhled je charakteristickým znakem upíra.

Dokončete vzhled liniemi a objemy

Pro okouzlující halo efekt si olemujte spodní linii řas černou tužkou . Pod oko naneste červenou oční linku a poté silnější linku černé oční linky do vnějšího koutku. Nad okem vytvořte výrazné křídlo.

Nádech stříbrných očních stínů ve vnitřním koutku dodává tajemný třpyt. Několik vrstev černé řasenky pro objem a umělé řasy dotvářejí tento dramatický a úžasně senzační vzhled.

Jak nalíčit rty a nakreslit upíří slzy?

Upíří rty začínají přesným konturováním. Použijte vínově červenou tužku na rty , kterou lehce překreslíte přes linii rtů, abyste ji zvětšili, a poté vyplňte celou oblast, abyste maximalizovali výdrž rtěnky. Tento detail dělá velký rozdíl.

Poté naneste štětečkem dvě vrstvy tmavě vínové, švestkové nebo černé rtěnky pro ultra pigmentovaný a dokonale krycí výsledek. Lesk uprostřed rtů vytváří okouzlující a plný efekt, který je velmi svůdný.

Falešná krev v koutku úst umocňuje děsivý a dramatický aspekt kostýmu.

Pro upíří slzy nakreslete ostré tvary pod očima tužkou na rty . Poté je přejeďte černým štětcem na oční linky záměrně hrubým pohybem.

Tato vypočítaná nedokonalost činí výsledek skutečně znepokojivým.

Jaké doplňky a detaily mohou u žen vylepšit upíří vzhled?

Barevné kontaktní čočky radikálně promění váš vzhled. K dispozici jsou v červené nebo černé barvě, v jednodenní nebo 30denní verzi , a dodají vám podmanivý, neskutečný a nadpozemský vzhled.

Podle studie zveřejněné v roce 2023 Francouzskou asociací optometristů si přibližně 15 % nositelů barevných kontaktních čoček vybírá je konkrétně na Halloween.

Vkládejte je jako poslední, čistýma a suchýma rukama, aniž byste se dotkli make-upu.

Fixační sprej, nanášený 30 cm od obličeje , udrží make-up na místě celou noc. Upíří tesáky, gotické náušnice a náhrdelník doplňují tento sofistikovaný převlek.

Tento vampýrský vzhled sluší všem typům postav a volně osciluje mezi okouzlující elegancí a gotickou temnotou v závislosti na příležitosti a požadovaném stylu.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
Proč trend líčení inspirovaný seriálem "Euphoria" dobývá sociální média?
Halloweenský make-up pro ženy 2026: jednoduché návody

Klaunský make-up pro ženy: snadný návod na Halloween 2026 pro začátečníky

Blíží se Halloween a nápad klaunského líčení se stává stále populárnějším. Tento slavnostní look, přístupný i začátečníkům, hraje...

Naše nejlepší nápady na karnevalový make-up pro ženy: snadné a originální

Karneval je mnohem víc než jen kostýmní přehlídka. Je to pozvání k přetvoření sebe sama, k hraní si...

Ďábelský make-up na Halloween: tutoriál ďábelského vzhledu pro ženy

Blíží se Halloween a ďábelský make-up je sázkou na jistotu. Tento ďábelský vzhled pro ženy je atraktivní, protože...

Kostrový make-up pro ženy: Halloweenské nápady pro dokonalý vzhled

Blíží se Halloween a každý rok se kostlivý make-up stává jednou z nejvýraznějších voleb. Tato nadčasová klasika překonala...

Čarodějnický make-up na Halloween 2026: kreativní a snadné nápady

Blíží se Halloween a líčení čarodějnice je jedním z nejoblíbenějších kostýmů každého roku. Tento nadčasový look překonává desetiletí,...

Halloweenský make-up pro ženy 2026: jednoduché návody

Blíží se 31. říjen a touha po proměně se zmocňuje každého. Od děsivých stvoření až po sebejistě okouzlující...