Halloween každoročně inspiruje miliony lidí po celém světě k proměně svého vzhledu. Mezi všemi možnými kostýmy zůstává upíří líčení pro ženy nutností.
Spočívá na třech základních pilířích: bledé a zesnulé pleti , kouřových očích v černé a červené barvě a tmavých a intenzivních rtech.
Ať už jste začátečník nebo zkušený, tento tutoriál vás krok za krokem provede k úžasně senzačnímu výsledku.
Ještě lepší je, že tento vzhled sluší všem typům postav a je k dispozici v rafinované, okouzlující verzi nebo dramatické gotické verzi v závislosti na vašich přáních.
Jaké materiály jsou potřeba k vytvoření upířího líčení pro ženy?
Než začnete, je nezbytné shromáždit správné produkty. Lehký, dlouhotrvající make-up , matující primer a bílý nebo průsvitný pudr tvoří základ pleti.
Přidejte stříbrný nebo zlatý rozjasňovač, abyste vytvořili výrazný kontrast s požadovanou bledostí.
Pro oči zvolte vysoce pigmentované oční stíny v černé, červené a vínové barvě a také černé krémové oční stíny pro vytvoření kouřového efektu.
Tužka na obočí, korektor, černé a červené oční linky, černé a bílé tekuté oční linky a bílá barva na tělo doplňují tento arzenál.
Objemná černá řasenka a umělé řasy zaručují dramatický a tajemný vzhled.
Na rty si naplánujte použití vínově červené konturovací tužky na rty , tmavé rtěnky a volitelně lesku na rty.
Doplňky jako umělá krev, barevné kontaktní čočky a fixační sprej dotvářejí vzhled.
- Štětce na roztírání, štětce na oční linky a ploché štětce pro přesnou a profesionální práci
- Vysoce pigmentované černé, červené a vínové oční stíny pro intenzivní efekt očních stínů
- Lehký make-up, matující primer a průsvitný pudr pro úspěšnou bledou pleť
- Barevné kontaktní čočky, falešná krev a tesáky pro děsivé finální úpravy
Kvalita štětců do značné míry určuje konečný výsledek. Dobrý štětec na rozmazání promění neohrabaný kouřový make-up v sofistikovaný výtvor.
Jak se připravit a jak na upíří pleť pracovat?
Podkladová báze je základem každého úspěšného outfitu. Nejprve naneste matující primer , který vyhladí pleť, minimalizuje póry a zajistí bezchybný vzhled po celý večer.
Tento přípravný krok má zásadní význam.
Dále si vyberte podkladovou bázi o jeden až dva odstíny světlejší než je váš přirozený tón pleti. Naneste ji rovnoměrně na obličej a krk pomocí štětce nebo houbičky.
Průsvitný nebo bílý pudr pak celek zmatní a zdůrazní zářivý porcelánový efekt, který je tak charakteristický pro upíří vzhled.
Konturování hraje v této transformaci ústřední roli. Použijte velmi tmavý odstín k prohloubení obličeje a simulaci znepokojivého, nemrtvého vzhledu.
Naneste konturovací pudr na linii vlasů, pod lícní kosti při našpulení rtů a kolem kořene nosu. Chladivý bronzer vymodeluje lícní kosti do upířích tónů.
Nakonec se na lícní kosti, kořen nosu a tvar Amorova oblouku nanese stříbrný nebo zlatý rozjasňovač, který vytvoří zářivý kontrast s celkovou bledostí pleti.
Jak vytvořit intenzivní a tmavý upíří oční make-up?
Vytvořte kouřové, uhlově černé oči
Začněte tím, že si tužkou nebo pudrem nakreslíte silné a výrazné obočí. Poté naneste pod obočí plochým štětcem korektor a nakonec na oční víčko naneste bázi.
Tento krok zajistí dokonalé uchycení očních stínů.
Naneste na celé víčko černý krémový oční stín a pečlivě ho rozetřete. Tento kouřový vzhled podtrhněte vysoce pigmentovanými očními stíny v černé, švestkové, vínové nebo fialové barvě ve vnějším koutku oka.
Pro rozšíření efektu přidejte červený oční stín s přechodem a poté pod oči naneste tmavě červený oční stín. Tento intenzivní, tvarovaný vzhled je charakteristickým znakem upíra.
Dokončete vzhled liniemi a objemy
Pro okouzlující halo efekt si olemujte spodní linii řas černou tužkou . Pod oko naneste červenou oční linku a poté silnější linku černé oční linky do vnějšího koutku. Nad okem vytvořte výrazné křídlo.
Nádech stříbrných očních stínů ve vnitřním koutku dodává tajemný třpyt. Několik vrstev černé řasenky pro objem a umělé řasy dotvářejí tento dramatický a úžasně senzační vzhled.
Jak nalíčit rty a nakreslit upíří slzy?
Upíří rty začínají přesným konturováním. Použijte vínově červenou tužku na rty , kterou lehce překreslíte přes linii rtů, abyste ji zvětšili, a poté vyplňte celou oblast, abyste maximalizovali výdrž rtěnky. Tento detail dělá velký rozdíl.
Poté naneste štětečkem dvě vrstvy tmavě vínové, švestkové nebo černé rtěnky pro ultra pigmentovaný a dokonale krycí výsledek. Lesk uprostřed rtů vytváří okouzlující a plný efekt, který je velmi svůdný.
Falešná krev v koutku úst umocňuje děsivý a dramatický aspekt kostýmu.
Pro upíří slzy nakreslete ostré tvary pod očima tužkou na rty . Poté je přejeďte černým štětcem na oční linky záměrně hrubým pohybem.
Tato vypočítaná nedokonalost činí výsledek skutečně znepokojivým.
Jaké doplňky a detaily mohou u žen vylepšit upíří vzhled?
Barevné kontaktní čočky radikálně promění váš vzhled. K dispozici jsou v červené nebo černé barvě, v jednodenní nebo 30denní verzi , a dodají vám podmanivý, neskutečný a nadpozemský vzhled.
Podle studie zveřejněné v roce 2023 Francouzskou asociací optometristů si přibližně 15 % nositelů barevných kontaktních čoček vybírá je konkrétně na Halloween.
Vkládejte je jako poslední, čistýma a suchýma rukama, aniž byste se dotkli make-upu.
Fixační sprej, nanášený 30 cm od obličeje , udrží make-up na místě celou noc. Upíří tesáky, gotické náušnice a náhrdelník doplňují tento sofistikovaný převlek.
Tento vampýrský vzhled sluší všem typům postav a volně osciluje mezi okouzlující elegancí a gotickou temnotou v závislosti na příležitosti a požadovaném stylu.