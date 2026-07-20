Jak vybrat make-up podle typu pleti

Podkladová báze není povinná. Ať už chcete bezchybnou pleť, nebo raději necháte svou pleť dýchat, neexistují žádná pevná pravidla. Pokud však rádi nosíte podkladovou bázi, výběr složení vhodného pro váš typ pleti vám v první řadě zajistí větší pohodlí a přirozenější vzhled.
Nadace: volba, nikdy povinnost
V první řadě si zopakujme jeden zřejmý bod, který si zaslouží zdůraznit: k tomu, abyste byla krásná, nepotřebujete podkladovou bázi. Póry, zarudnutí, tmavé skvrny a nedokonalosti pleti jsou prostě součástí vaší pleti.
V létě je často ideální čas nechat pleť více dýchat, pokud se vám na to líbí. A pokud se raději i nadále líčíte, je to také v pořádku. Důležité je, abyste to dělala pro sebe, ne abyste se přizpůsobovala nějakému tlaku, který by nás chtěl přesvědčit, že obličej by měl být vždy „dokonale hladký“ nebo nalíčený.
Suchá pleť: zaměřte se na pohodlí
Pokud vaše pleť má tendenci k napjaté pleti nebo jí chybí elasticita, zvolte make-up s tekutou nebo krémovou texturou. Hydratační složení a zářivý nebo saténový finiš dodávají pleti jas a zároveň nezvýrazňují suché oblasti. Naopak velmi matné nebo pudrové textury mohou zvýraznit jakékoli nepohodlí. Proto je lepší volit produkty, které s vaší pletí spolupracují, spíše než aby ji zpevňovaly.
Mastná pleť: přípravky, které omezují lesk pleti
Pokud pleť produkuje více kožního mazu, jsou matující make-upy obecně nejpohodlnější na nanášení. Bezolejové nebo dlouhotrvající složení pomáhá udržovat rovnoměrnější pleť po celý den bez nadměrného lesku. Pro optimalizaci výsledku lze před make-upem nanést také matující primer. Cílem není pleť zakrýt, ale najít texturu, která vydrží pohodlná od rána do večera.
Smíšená pleť: nalezení správné rovnováhy
Smíšená pleť má často lesklejší T-zónu s příjemnějšími, až mírně suchými tvářemi. V tomto případě je podkladová báze s přírodním nebo saténovým finišem často dobrým kompromisem. Někteří lidé také dávají přednost přizpůsobení své rutiny různým oblastem obličeje a používají matující primer pouze tam, kde je to potřeba. Tento individuální přístup respektuje potřeby každé části obličeje.
Citlivá pleť: čas na něžnost
Pokud vaše pleť snadno reaguje, je nejlepší zvolit co nejjednodušší složení. Bez parfemace, hypoalergenní make-upy nebo make-upy obohacené o zklidňující složky minimalizují riziko nepříjemných pocitů. Můžete si také vybrat BB nebo CC krém, pokud hledáte světlejší finiš a zároveň jemně sjednotit pleť.
Správný odstín dělá velký rozdíl
I s dokonale sladěnou texturou může špatný odstín rychle vést k nepřirozenému výsledku. Nejlepším přístupem je vyzkoušet produkt na čelisti v přirozeném denním světle. Barva by měla bezproblémově splynout s vaším krkem. Pro ještě přirozenější výsledek také zvažte podtón vaší pleti – teplý, studený nebo neutrální.
„Nejkrásnější pleť“ je ta, ve které se cítíte dobře.
Výběr podkladové báze, která vyhovuje vaší pleti, může mít zásadní význam, pokud se ráda líčíte. Mějte však na paměti, že se nikdy nejedná o nezbytný krok. Vaše pleť se nemusí proměňovat, aby byla krásná, a standardy krásy, které diktují „dokonalou“ pleť, nejsou univerzálně použitelné.
S podkladovou bází nebo bez ní, s trochou zarudnutí, pihami nebo úplně holou pletí, nejdůležitější je cítit se dobře ve své kůži. Koneckonců, nejlepší make-up je ten, který si vyberete... nebo ten, který se rozhodnete nepoužívat.