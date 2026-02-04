Tento kosmetický trend, který si osvojilo mnoho celebrit, se v roce 2026 pravděpodobně stane jedním z hlavních.

V roce 2026 se krása ubírá novým směrem: méně uhlazené dokonalosti, více zářivé autenticity. Pihy – přirozené nebo vytvořené – se stávají elegantním detailem, který dělá velký rozdíl. Na červeném koberci i v reálném životě signalizují radostný návrat ke „skutečné kráse“.
Když pihy ukradnou show
Pihy, dlouho skryté pod vrstvami ultra krycího make-upu, se nyní vracejí. Na nedávných významných ceremoniálech, zejména na udílení cen Grammy, ukradly pozornost a zastínily „dokonale vyhlazený“ make-up, který dříve dominoval.
Tato evoluce představuje zlomový bod: cílem již není vymazat každý detail obličeje, ale zdůraznit to, co ho dělá jedinečným. Lehké podkladové krémy, textury „druhé kůže“, rozptýlená tvářenka a jemný lesk nyní umožňují pleti dýchat. Pihy se stávají okouzlujícím doplňkem, přidaným nádechem osobnosti, který zvýrazňuje obličej, aniž by ho činil jednotvárným.
Celebrity, které dávají najevo svou individualitu
Tento trend je mezi celebritami velmi oblíbený. Například americká zpěvačka a skladatelka Billie Eilish se nedávno líčila minimalisticky, když zdůraznila své pihy, s tenkou oční linkou, rozmazanými rty a perfektně nanesenou teplou tvářenkou. Výsledkem je moderní a neuvěřitelně magnetický vzhled.
Tento styl si osvojily i další osobnosti, jako je americká zpěvačka a skladatelka Sabrina Carpenter, britská zpěvačka Lola Young a Daniela a Lara z americké dívčí skupiny Katseye. Některé ho zvýrazňují jemným rozjasňovačem, zatímco jiné volí tmavší rty, aby vytvořily elegantní kontrast. Ve všech případech je poselství jasné: co bylo kdysi zdrojem nejistoty, je nyní symbolem krásy.
Svobodnější, radostnější krása
Tento trend je tak přitažlivý, protože ztělesňuje hluboký posun v našem vztahu k vzhledu. V roce 2026 krása oslavuje jedinečné rysy, charakteristické vlastnosti a detaily, které vyprávějí příběh. Pihy symbolizují tuto novou éru, kdy se raději ukážeme, než skrýváme, a přijmeme, než opravujeme.
Na sociálních sítích se tato estetika hravě vyjadřuje prostřednictvím umělých pih. Pomocí hnědé tužky, kosmetického fixu nebo specifického odstínu se na nos a lícní kosti nanesou malé tečky, které se poté lehce rozetřejí pro přirozený vzhled. Zafixované sprejem vydrží celý den. Tento jednoduchý, přístupný a zábavný beauty trik umožňuje každému experimentovat bez jakéhokoli tlaku.
@bysofiay být voyeurkou a přitom nemít přirozené pihy je tak nefér #pihy # falešnépihy #návodnafalešnépihy #návodnalíčení s odstínem pih od @LottieLondon ♬ dospívající pihatka z Wheatus - 🎧
Inkluzivní a tělesně pozitivní trend
Toto oživení je hluboce pozitivní pro postavu, protože nám připomíná, že váš obličej nemusí být hladký, symetrický nebo „dokonalý“, aby byl krásný. Vaše přirozené znaky, nedokonalosti a tón pleti jsou součástí vašeho šarmu. A pokud nemáte pihy, máte stejné právo si s tímto trendem hrát pro zábavu, aniž byste se snažili vypadat jako někdo jiný.
Stručně řečeno, tento trend, který propagují celebrity a široce se přijímá na sociálních sítích, transformuje líčení. Už nejde o skrytí, ale o odhalení. Hladká a sjednocená pleť už není nutná: krása nyní vyzařuje skrze osobnost, texturu a sebevyjádření.