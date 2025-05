Voici à quoi ressemblera votre alimentation dans 10 ans (les protéines animales n’y sont plus reines)

Et si votre steak de ce soir était remplacé dans 10 ans par un burger de lentilles ou une brochette de grillons ? Pas de panique : l’assiette de demain pourrait bien vous surprendre… en bien. Décryptage savoureux d’une révolution alimentaire en marche.

Moins de viande, plus de bon sens

Dans les années à venir, la viande telle que vous la connaissez aujourd’hui pourrait perdre de sa superbe. Ce n’est pas qu’on lui en veuille personnellement, mais disons que ses excès ont laissé quelques traces : émissions de gaz à effet de serre, souffrance animale, maladies chroniques, épuisement des ressources naturelles. Face à ce constat, un nombre croissant de consommateurs revoient leur copie.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après les projections de la FAO, la consommation de viande dans les pays riches est en baisse continue. Et ce n’est pas une mode passagère, mais une tendance profonde, portée par les jeunes générations. Les moins de 25 ans se tournent de plus en plus vers une alimentation flexitarienne, voire végétarienne ou vegan. Non pas par contrainte, mais par conviction. Dans 10 ans, manger moins de viande ne sera plus un effort, ce sera un réflexe – voire une fierté.

Le règne des protéines alternatives

À défaut de rôti dominical, vous aurez toujours de quoi remplir votre assiette avec plaisir et gourmandise. Le monde des protéines alternatives s’ouvre à vous comme un buffet sans fin. Grillons, criquets, vers de farine… ces petites bêtes ont tout pour plaire, selon les scientifiques : riches en protéines, pauvres en émissions, élevées avec une efficacité redoutable. Et contrairement à l’image un peu rebutante qu’on en a parfois, elles peuvent se fondre dans des crackers, des farines ou même des barres énergétiques au goût très consensuel.

Il y a aussi les algues. La spiruline, véritable bombe nutritionnelle, sera sans doute l’un des super-aliments phares de 2035. Avec son goût iodé et sa couleur vert intense, elle égaye déjà les smoothies et les sauces. Le wakamé, la dulse ou encore la nori continueront aussi leur percée. Ces végétaux marins ont l’avantage d’être peu exigeants à cultiver, tout en apportant minéraux, fibres, et protéines végétales.

Ne sous-estimez pas non plus le retour en grâce des bonnes vieilles légumineuses. Lentilles corail, pois chiches, haricots noirs… ces stars oubliées des placards feront leur grand come-back. Riches en fibres, rassasiantes, et économiques, elles n’ont rien à envier aux protéines animales, surtout lorsqu’elles sont bien cuisinées.

De la viande… sans viande

C’est sans doute l’innovation la plus spectaculaire : la viande cultivée. Il ne s’agit pas de simili-carné à base de soja, mais bel et bien de « vraie » viande… sans abattage. Grâce à la culture de cellules musculaires animales dans des bioréacteurs, on peut désormais produire un steak sans élevage, sans abattoir, sans antibiotiques, selon les chercheurs.

Imaginez déguster un burger qui a le goût du bœuf, la texture du bœuf, l’odeur du bœuf… mais sans la vache qui a été tuée en amont. Plus besoin de sacrifier un animal ni de raser des hectares de forêt pour faire pousser du soja OGM destiné aux bovins. La viande cellulaire, encore chère et peu répandue aujourd’hui, devrait devenir courante d’ici 2035.

Une cuisine plus locale, plus technologique…

Et si l’assiette de demain était aussi plus connectée ? Des applications de suivi nutritionnel aux imprimantes alimentaires capables de préparer un plat sur mesure selon vos besoins, la technologie s’invitera à table. Loin d’un futur froid et robotisé, c’est une cuisine personnalisée, consciente, et inclusive qui se dessine, selon les chercheurs.

Vous verrez aussi fleurir les potagers en milieu urbain, les fermes verticales dans les immeubles, les marchés de quartier dopés aux circuits courts. La tendance du « fait maison » et du zéro déchet ne s’essouffle pas, bien au contraire. Les emballages plastiques disparaissent au profit de contenants comestibles ou biodégradables. Et les menus s’adaptent aux saisons, aux terroirs, et à vos valeurs.

Changer l’assiette, changer le monde

La transition alimentaire à venir est bien plus qu’un changement de recette. C’est une transformation culturelle. Manger devient un acte militant, une manière de prendre soin de soi, des autres et de la planète. Les tabous tombent, les stéréotypes aussi. Fini de penser que manger végétal, c’est se priver. En 2035, vous pourrez vous régaler avec des plats colorés, savoureux, riches en textures et en découvertes – tout en réduisant votre impact.

Et surtout, vous pourrez le faire avec fierté, quelle que soit votre morphologie, votre âge ou votre parcours. Car l’alimentation de demain sera aussi inclusive et bienveillante. Terminées les injonctions à la minceur ou à la performance. On parlera de vitalité, de respect de soi, de plaisir avant tout.

En résumé, en 2035, votre alimentation sera : riche en protéines végétales, locales et durables ; peut-être agrémentée d’insectes ou d’algues, façon gastronomique ; soutenue par la technologie, mais jamais déshumanisée ; moins carnée, plus équilibrée et hautement savoureuse ; une célébration de la diversité des corps et des cultures. Et finalement, vous n’y verrez pas une contrainte… mais une vraie révolution gourmande.