3 miliony posluchačů pro zpěvačku, která neexistuje: Kdo je Sienna Rose doopravdy?

Tři miliony měsíčních posluchačů na Spotify, několik skladeb v žebříčku Viral Top 50… a přesto vše naznačuje, že Sienna Rose není skutečná zpěvačka, ale hudební projekt vytvořený pomocí umělé inteligence. Tento tajemný neo-soulový hlas, který uchvacuje širokou veřejnost i celebrity, se nevědomky stává symbolem rostoucího stírání hranic mezi lidskými umělci a algoritmy.
„Objev“ Spotify, který nikdy nestál na pódiu
Sienna Rose se na streamovacích platformách objevila na podzim roku 2025 s hrstkou intimních jazz-soulových skladeb, včetně „Into the Blue“, „Safe With You“ a „Where Your Warmth Begins“. Během několika týdnů se tři skladby dostaly do žebříčku Spotify Viral 50 a její hlavní singl překonal 5 milionů streamů, zatímco ona sama dosáhla nebo překročila 3 miliony měsíčních posluchačů.
Na papíře to všechno vypadá jako trajektorie nové senzace: vybroušená biografie na Spotify, neo-soulová estetika, srovnání se zavedenými zpěváky, jako je britská zpěvačka Olivia Dean. Jenže žádné koncerty, žádné hudební videa, žádné rozhovory ani žádná propagační turné nepotvrzují existenci osoby, která se za tímto jménem skrývá.
Znepokojivé indicie: umělec bez tváře a kontaktů
První pochybnosti se objevily mezi fanoušky a milovníky hudby, kteří si všimli neobvyklého detailu: Siennu Rose nebylo možné najít na sociálních sítích ani prostřednictvím jednoduchého vyhledávání Google mimo streamovací platformy. Pro „novou hvězdu“, která byla tak úspěšná, byla tato úplná absence online přítomnosti více než překvapivá. Od té doby se objevil instagramový účet doprovázený videi, která údajně umělkyni ukazují. To však nestačí k rozptýlení podezření některých: v době, kdy je umělá inteligence schopna vytvářet ultrarealistická videa „lidských“ postav, pochybnosti stále přetrvávají.
Další podezřelý prvek: mezi koncem září a začátkem prosince vydala Sienna Rose na streamovacích službách nejméně 45 skladeb, což je produkční tempo, které by jeden lidský umělec prakticky nedokázal udržet. Několik posluchačů také popsalo „poněkud obecné texty“, „velmi stereotypní struktury“ a dokonce i „syčení nebo zvukovou texturu“ typickou pro hudbu generovanou umělou inteligencí.
Deezer potvrzuje: detekovány skladby generované umělou inteligencí
Zlom nastal, když Deezer veřejně prohlásil, že většina alb a skladeb Sienny Rose na jeho platformě byla detekována a označena jako generované umělou inteligencí. Služba vysvětlila, že k detekci hudby pomocí umělé inteligence používá interní nástroj, a upřesnila, že tyto skladby odstraňuje z algoritmických doporučení a redakčních playlistů pro větší transparentnost vůči posluchačům.
Mezitím se několik mezinárodních médií – BBC , TechRadar, Rolling Stone a 01net – shoduje na stejném závěru: vše nasvědčuje tomu, že Sienna Rose není skutečná, živá zpěvačka, ale projekt kompletně postavený s využitím nástrojů umělé inteligence (hlas, kompozice, vizuální stránka).
Hlas dostatečně „lidský“, aby oklamal i celebrity
Kontroverze nabrala popový rozměr, když americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka Selena Gomez krátce použila píseň Sienny Rose v příspěvku na Instagramu týkajícím se Zlatých glóbů, než ji odstranila uprostřed probíhající debaty o autenticitě umělkyně. Pro mnoho uživatelů internetu skutečnost, že globální hvězda mohla alespoň dočasně píseň podpořit, posiluje myšlenku, že hranice mezi lidským a syntetizovaným hlasem se stále více stírá.
Tento případ ukazuje, jak schopná je nyní hudební umělá inteligence produkovat „důvěryhodné“ skladby, dostatečně dobře zkonstruované, aby vynikly v mainstreamových playlistech po boku skutečných umělců.
Sienna Rose, symptom mnohem větší debaty
Za záhadou Sienny Rose se skrývá palčivá debata v hudebním průmyslu: mělo by být pro skladby generované umělou inteligencí zavedeno jasné označování a měla by být chráněna viditelnost lidských hudebníků? Například Deezer již prohlašuje politiku transparentnosti a odstranění 100% obsahu s umělou inteligencí ze svých doporučení, aby zabránil přímé konkurenci s umělci.
Stručně řečeno, prozatím přesně nevíme, kdo za tímto projektem stojí: nějaký label, kolektiv, nezávislý vývojář? Žádný subjekt se oficiálně nepřihlásil k odpovědnosti za Siennu Rose. Jedna věc je jistá: tato „zpěvačka“, která neexistuje, již vytvořila precedens a její raketový vzestup ke slávě pravděpodobně (bohužel) v nadcházejících měsících inspiruje další podobné podniky.