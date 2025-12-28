Search here...

Brigitte Bardot zemřela v 91 letech: Krása a vzpoura až do samého konce

Brigitte Bardot, ikonická francouzská herečka a vášnivá aktivistka za práva zvířat, zemřela 28. prosince 2025 ve věku 91 let ve svém domě v Saint-Tropez. Ikona krásy po sobě zanechala komplexní image, obdivovanou i kontroverzní.

Hvězda, která se stala legendou

Bardotová, která se proslavila filmem „ A Bůh stvořil ženu “ v roce 1956, se rychle stala ztělesněním nového druhu ženské svobody. Na obrazovce i v životě odmítala normy a zpochybňovala kodexy ženskosti. Múza, herečka, zpěvačka se stala globálním fenoménem a symbolem pro celou generaci.

Ambivalentní feminismus

Brigitte Bardot si nikdy nenárokovala titul „feministka“. Občas se od něj dokonce distancovala a kritizovala některá tehdejší hnutí. Přesto svou nezávislostí, odmítnutím podřídit se patriarchálním diktátům, svobodně řízenou kariérou a schopností prosadit se v mužsky ovládaném světě ztělesňovala svým vlastním způsobem formu instinktivního feminismu. Otevřela ženám prostor svobody, zatímco nevědomky nesla tíhu obrazu formovaného mužským pohledem.

Žena v krizi

V roce 1973, ve věku 39 let, definitivně opustila filmový průmysl, aby se věnovala právům zvířat. Založila Nadaci Brigitte Bardot , jednu z nejvlivnějších v Evropě v této oblasti. Zatímco její nasazení bylo chváleno, její veřejná prohlášení se setkala i s kritikou.

Tělo v centru pozornosti médií, osobní boj

Brigitte Bardot, známá jako „BB“, byla často fascinována svým vzhledem. Za touto ikonou se však skrývala žena bojující sama se sebou, která několikrát hovořila o své zranitelnosti, utrpení a potřebě se stáhnout do sebe.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
