Sophie Turner jako Lara Croft: herečka slibuje, že tuto ikonickou hrdinku předefinuje.

Herečka Sophie Turner vyměňuje zvířecí kůži Sansy Stark za zelené tílko a pouzdro ikonické Lary Croft. Byla vybrána, aby ztvárnila nejdrsnější hrdinku popkultury v připravované sérii Tomb Raider na Prime Video. Herečka, která prokázala svůj talent na place Hry o trůny, v této silné ženské roli nahrazuje Angelinu Jolie a přináší odvážné dobrodruhce zcela nový rozměr.
Sophie Turner jako Lara Croft: přesvědčivé obrazy
Rozzářila oči mladých dívek, které si budovaly svou identitu, a okouzlila teenagery zmítané hormonálními otřesy. Lara Croft je mnohem víc než jen zastaralá ikona videoher; je prvním náčrtem emancipované ženy, iniciátorky hnutí, které přesahuje pixelovaný svět her. Lara Croft nejenže okouzlila profesi archeoložky a ovlivnila naše volby střední školy, ale také zanechala stopu v naší kolektivní představivosti. Jako hrdinka se silnou vůlí, odvážná, sebevědomá a nezávislá nám dokázala, že fyzická síla a inteligence mohou koexistovat ve stejném, byť vysoce standardizovaném, těle.
Lara Croft, kterou na plátně přivedly Angelina Jolie a Alicia Vikander, se objevila v mnoha podobách. V připravované sérii Tomb Raider, která bude přidána do působivého katalogu Prime Video, se ikonická hrdinka zhostí Sophie Turner. První snímky již naznačují moderní interpretaci, která zůstává věrná původnímu příběhu a psychologickému portrétu Lary Croft.
Herečka, známá svými rolemi ve středověkém světě Hry o trůny a apokalyptické zápletce X-Menů, není nováčkem v ztvárňování silných a odolných žen. Sophie Turner, autentičtější a s ní se lze ztotožnit více než její předchůdkyně, se snaží znovu roznítit plamen Lary Croft. A fanoušci chválí toto obzvláště slibné obsazení záplavou emotikonů plamenů a nadšeným potleskem. Jedinou otázkou je: podaří se jí vdechnout nový život svůdnému obrazu Lary Croft? Doposud se filmová ztvárnění točila spíše kolem estetického výkonu než svobody projevu.
Sophie Turner vnáší do této vysoce fantazírované postavy hloubku.
Nejtěžší na této roli, která je na plátně už osvědčená, je vyhnout se pasti pouhého kopírování. V našich očích je Lara Croft synonymem pro Angelinu Jolie, včetně copu a oblečení, které obepíná postavu. Aby Sophie Turnerová v reálném životě znovu vytvořila to, co diváci objevili v hranaté podobě před více než dvaceti lety, provedla několik úprav svého vzhledu. Obarvila si vlasy na hnědo, aby splynula s postavou a lépe ji ztělesňovala.
Přestože nebyly zveřejněny žádné klipy a neunikly žádné fotografie z natáčení, Sophie Turner má pro tuto roli rozhodně ten správný vzhled. Díky své atletické postavě a výraznému obličeji bez botoxu, kde Angelina Jolie dodala Laře Croft nádech nedosažitelné polobohyně, Sophie Turner ji dělá lidštější a komplexnější. Už není jen výraznou postavou, kterou je třeba obdivovat, ale plně realizovanou ženou, jejíž krásu spíše cítíme než vidíme.
Další důležitý detail: Sophie Turner unikne ponižujícímu mužskému pohledu, té vtíravé mužské perspektivě, která udržuje mýtus objektivizované ženy za kamerou. V této sérii, jejíž předností je rozšíření úvodů a vyhýbání se pouhé vizuální podívané, má scenáristka Phoebe Waller-Bridge v úmyslu oprášit původní příběh a přepsat scénář ve prospěch Lary Croft. Protože ženská těla by neměla být vyhledávanými artefakty, ale uctívanými svatyněmi.
Puristé poukazují na nedostatek podobnosti s hrdinkou.
Samozřejmě se dalo očekávat, že hejtrři uvolní své klávesnice, tedy svou oblíbenou zbraň. Na fórech a dalších alternativních platformách nostalgičtí vzpomínky na staré časy kritizují výběr herců. Kritizují ji za výrazné anatomické rozdíly s původní hrdinkou. Lara Croft měla původně dva airbagy místo prsou, zadek hodný BBL (Big Brother) a pas tak malý, že by byl nenapodobitelný, pokud by jí nebylo odstraněno pár plovoucích žeber. Sophie Turner, vnímána jako podvodnice, zdaleka není všeobecně obdivována.
„Nedokážu si představit, že by hrála sexy komedii, to by mě rozesmálo.“ „Sophie Turner se vůbec nepodobá Laře Croft: chybí jí elegance, charisma a výrazná přítomnost. Její herectví je bezduché.“ Toto je jen ukázka negativních komentářů, které kolují na Redditu. Zatímco navenek Sophie Turner není přesnou replikou Lary Croft, která byla tažena skrz ztracené hrobky, uvnitř svou roli více než plní.
Sophie Turner, proměněná v Laru Croft pod benevolentním a svěžím pohledem Phoebe Waller-Bridge, si zaslouží uznání za přepsání standardů a racionalizaci očekávání. Zatímco v předchozích inkarnacích se Lara Croft primárně zaměřovala na mužskou fantazii, tentokrát ztělesňuje vše, čeho se muži bojí: svalnatou, intenzivní a zastrašující ženu.