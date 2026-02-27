Po Pamele Anderson je obsazení rebootu "Pobřežní hlídky" zajímavé.

Dva tisíce herců, modelek a plavčíků-stážistů se nedávno sjelo na pláž Marina del Rey pod zázračným sluncem na otevřený konkurz do rebootu seriálu „Pobřežní hlídka“ stanice Fox. Tento masivní casting, spojený s propagační akcí, si klade za cíl oživit legendu kalifornských pláží 25 let po původní kultovní klasice.
14 000 žádostí, 2 000 vybráno
Po 14 000 přihláškách se po molu v plážovém oblečení, a to i přes teplotu 10 °C, prošlo pouze 2 000 šťastlivců – všech věkových kategorií a typů postav, uvádí Variety . Od matky a dcery z Colorada bez předchozích zkušeností přes klauna s bílým obličejem až po lektora prožívajícího krizi středního věku, vládla rozmanitost. Kanadský herec a wrestler Stephen Amell (hlavní tvář rebootu) se dokonce vmísil do davu s úžasem: „Tohle je všechno tak zvláštní.“
Expresní lití: 45 sekund bez přerušení
Kandidáti strávili 45 sekund před 20 castingovými režiséry: plavčíky, komparzisty, návštěvníky baru a dokonce i hlavními rolemi, které teprve byly napsány. Margaret „BB“ Dupré (77 let, dlouholetá dabérka Pamely Anderson) a Athena Vas (řecká kulturistka) ztělesňují toto eklektické hledání další rudé ikony. Natáčení začíná v březnu.
Obrovský rozruch na sociálních sítích
Na X (dříve Twitter) a Instagramu explodovaly snímky z virálního castingu na popularitě: „Kdo bude další Hasselhoff?“ , „Chceme vidět zpomalené záznamy!“ , „Šílený casting!“ Fanoušci spekulují o nástupcích Pamely Anderson, sdílejí veselé fotky (matka v nůžkách na parkovišti, vodní klaun) a znovu rozdmýchávají debatu o nostalgii vs. moderně. Hashtag #BaywatchReboot je trendy.
Tento restart sází na nostalgii miliardy diváků na epizodu. Vzhledem k tomuto rozruchu by Fox mohl v roce 2026 vrátit „Pobřežní hlídku“ zpět do centra pozornosti.