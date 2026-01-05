Search here...

Dočká se „Uklízečka“ po tomto znepokojivém konci pokračování?

Léa Michel
Extrait du film « La femme de ménage » (2025)

Thriller „Služka“, adaptace bestselleru Freidy McFaddenové a režírovaný Paulem Feigem, utržil od svého uvedení 24. prosince 2025 celosvětově již 92 milionů dolarů, uvádí Box Office Pro . V hlavních rolích se představí Sydney Sweeney, Amanda Seyfried a Brandon Sklenar a tento první díl literární trilogie vzbudil zájem o pokračování, zejména proto, že byl výrazně překročen jeho rozpočet 35 milionů dolarů.

Komerční úspěch a literární trilogie

S více než 2,5 miliony prodaných výtisků ve Francii a 4,5 miliony ve Spojených státech sleduje kniha „Hospodyně“ Millie, mladou hospodyni, kterou si najal bohatý pár Nina a Andrew Winchesterovi. Zdánlivě ideální práce se v jejich sídle promění v noční můru plnou tajemství a manipulací.

(POZOR, SPOILER) Film, který si diváci na Letterboxdu vysloužili hodnocení 3,1/5, končí napínavým okamžikem: Millie pomáhá novému šéfovi vypořádat se s násilnickým manželem, což je narážka na pokračování „Tajemství hospodyně“ a „Hospodyně vidí všechno“, kde se spojí s Enzem (Michèle Morrone), aby zachránili ženy v nouzi.

Jsou herci a režisér připraveni pokračovat v natáčení?

Během propagačního turné se italský herec a zpěvák Michele Morrone, který se po filmu „Jednoduchá laskavost 2“ znovu setkává s americkým hercem Paulem Feigem, v rozhovoru přiznal , že se „zamiloval“ do záhadné postavy Enza, která se objevuje ve všech třech románech: „Jsem připravený. Podepište smlouvu!“ s humorem souhlasil Paul Feig.

Americká herečka a producentka Sydney Sweeney, fanynka knih, popisuje hrdinku jako „ohnivou“ a ztělesňující „ženský vztek“ a říká, že je „nadšená, že může svou postavu dále prozkoumat“. Freida McFadden a Paul Feig prohlašují, že jsou „otevřeni spolupráci na pokračováních“, pokud budou tržby v kinech dobré.

Film, který utržil 92 milionů dolarů, již překročil svůj rozpočet a zajišťuje si slibnou návratnost investic. Historicky takový úspěch – spolu s napínavým momentem a rozšířeným vesmírem – dláždí cestu pro pokračování, jako tomu bylo v případě filmu „Zmizelá“ nebo thrillerů plných zvratů od Paula Feiga. Oficiální potvrzení stále čeká: studia a distributoři budou bedlivě sledovat konečné tržby, ale herci, scenárista a režisér se pravděpodobně zapojí do prozkoumání „tajemství“ Millie a Enza.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
