Co kdybychom pletli… v kině? Nový wellness trend, který spojuje lidi

Kultura
Fabienne Ba.
@frainodi.crochet/Instagram

Zapomeňte na představu pletení omezeného na gauč v neděli. Dnes se příze a háčky objevují na nečekaných místech: v kině. Některá kina nabízejí promítání, kde si můžete během filmu volně plést nebo háčkovat. Výsledkem je hybridní zážitek, něco mezi kulturním výletem a wellness rituálem, který oslovuje generaci hledající smysl, spojení a pohodlí.

Zrod konceptu, který boří zažité stereotypy

V uklidňující tmě kina se ruce pohybují, zatímco se rozsvítí plátno. Tato sezení, často nazývaná „pletení a relax“, mění roli diváka. Už nezůstáváte v klidu; stáváte se aktivním účastníkem svého vlastního zážitku. Světla zůstávají mírně tlumená, filmy jsou vybírány pro svou obklopující atmosféru – romantické komedie, intimní dramata, příběhy, které vás navozují dobrou náladu – a diskrétní tikot jehel se stává uklidňujícím soundtrackem.

Toto opakující se gesto zdaleka nenarušuje divácký zážitek, ale naopak doprovází příběh a podporuje jiný druh pozornosti – uzemněnější, více ztělesněnou. Tento nový způsob vnímání filmu nás vybízí ke zpomalení, nadechnutí a oslavě těl, která jsou přítomna, uvolněná a kreativní.

Když blaho přichází skrze ruce

Pletení nabízí vašemu tělu aktivitu dostupnou každému. Opakující se pohyby stimulují relaxaci, pomáhají uvolnit napětí a poskytují pocit hlubokého klidu, který se často hledá při meditaci. Zde není žádný tlak na výkon: každý steh je vítězstvím, každá pauza je respektována. Vaše ruce pracují, vaše mysl se uklidňuje a vaše tělo – ať už je jakéhokoli tvaru – je vítáno s laskavostí.

Ve skupině se efekt zdesetinásobí. Vyměňují se tipy, porovnávají se textury a sdílejí se úsměvy nad zdařilým stehem. Tato diskrétní společenská atmosféra vytváří bezpečný prostor, kde si unavená těla mohou odpočinout, ramena se uvolnit a každý se cítí oprávněně být tam, přesně takoví, jací jsou.

Komunita, která dělá dobro

Tento formát je obzvláště atraktivní pro lidi, kteří se ne vždy cítí dobře v hlučném nebo příliš společenském prostředí. Introverti, úzkostliví jedinci, rodiče hledající kreativní přestávku: každý si najde své místo. Komunita, která se kolem těchto setkání vytváří, je inkluzivní a vřelá. Neexistuje zde žádné odsuzování, pouze potěšení ze sdílení pomalého, kolektivního a hluboce lidského okamžiku.

Jsou tam mileniálové a generace Z.

Explozivní růst tohoto trendu je také způsoben sociálními médii. Na TikToku a Instagramu zažívá pletení a háčkování velkolepé oživení. Mladí dospělí znovuobjevují řemesla jako akt péče o sebe, vítaný odpočinek od osamělých obrazovek. Nezávislá kina to jasně pochopila: nabídka těchto promítání během týdne přitahuje zvědavé a věrné publikum, které rádo zažívá kulturu jiným způsobem.

Směrem k udržitelnému kulturnímu trávení volného času

Po józe v kinech a imerzivních zážitcích je „háčkované kino“ součástí širšího hnutí: hnutí „kolektivního pomalého života“. Některá kina jdou ještě dál a nabízejí hotové sady, tematické filmy a dokonce i setkání s háčkovanými návrháři. Důkaz, že pohoda může být radostná, dostupná a sdílená.

Pletení ve filmu v konečném důsledku znamená dát si právo nespěchat, oslavovat živá a kreativní těla a znovu vytvářet spojení ve světě, který se často mění příliš rychle. A co kdyby to bylo skutečné kouzlo dnešního filmu?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
