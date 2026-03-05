Seriál inspirovaný případem Gisèle Pelicot s Meryl Streep v hlavní roli? Projekt už teď rozděluje názory.

Případ znásilnění Mazanové otřásl světem. Poté, co se ozvala, Gisèle Pelicotová, která se stala tváří celého boje a samotným ztělesněním odolnosti, vzala do ruky pero, aby vyprávěla svůj příběh v první osobě. Ve své silné knize „Et la joie de vivre“ (A radost ze života) se mstí hrůze a vkládá slovy do nevyslovitelného. Souběžně s touto významnou kulturní událostí se údajně připravuje seriál, který adaptuje tento skutečný kriminální příběh, který se stal kolektivním bojem, pro plátno. Přeměna domácí tragédie na fikci je však nebezpečný úkol, a to i s Meryl Streep v obsazení.
Připravuje se seriál o případu Pélicot?
Mnoho seriálů se odvážilo zobrazovat extrémně závažné případy na plátně a snažilo se zůstat věrné realitě, ať už je jakkoli krutá. Byla tu minisérie „Sambre“, která líčí sériová znásilnění spáchaná Jeanem-Xavierem de Lestradem z pohledu obětí; sága „Monstrum“, která vykresluje mrazivý portrét nejděsivějších sériových vrahů v historii; a seriál „Aféra Laury Sternové“, který se dovedně zabývá vraždou žen a dbá na to, aby se vyhnul senzacechtivosti. Další případ, který vyvolal značnou mediální pozornost a vyvolal pobouření daleko za hranicemi Francie, by se brzy mohl objevit v televizních katalozích.
Stále si pamatujeme tento děsivý příběh. Příběh ženy, oběti sexuálního napadení s využitím drog, která byla zneužívána, znesvěcena a dehumanizována asi padesáti muži za spolupachatelského pohledu vlastního manžela. Příběh matky, která byla bez svého vědomí omámena drogami a více než deset let využívána jako sexuální otrokyně. Pamatujeme si také vzdorovitou a odolnou ženu, která odmítá ticho vyprávění za zavřenými dveřmi a chce probudit svědomí.
Hlas Gisèle Pelicotové by mohl najít ozvěnu na rtech Meryl Streepové. Poté, co vydala knihu, jejíž název odráží její zotavení a duševní stav po soudním procesu, pokračuje ve své osvětové kampani prostřednictvím filmu. Podle francouzského časopisu Marianne souhlasila s tím, že americká televize adaptuje její příběh a zboří zdi manželské ložnice, místa jejího utrpení. „Aby se hanba přesunula na pachatele.“
Meryl Streep, zmíněná pro roli Gisèle Pelicot
Trojnásobná držitelka Oscara Meryl Streepová by měla v tomto filmu, který je stále v rané fázi vývoje, ztvárnit Gisèle Pelicotovou. Herečka, která ztvárnila nelítostnou Mirandu Priestlyovou ve filmu „Ďábel nosí Pradu“ a hrála v muzikálu „Mamma Mia“, by mohla nosit krátký mikádo a tmavé brýle, což jsou dva fyzické detaily, které se staly feministickými symboly, spolu se zdviženou pěstí.
Herečka, hollywoodský zázračný talent oslavovaný jako žijící legenda, se zdá být dostatečně silná na to, aby tuto velmi delikátní roli zvládla a dostála jí. Meryl Streep je v kinematografii tak trochu „jistotou“. Do každé ze svých postav se vžívá tak dokonale, že diváky znepokojuje. Od nekompromisní Margaret Thatcherové přes opovržlivou šéfredaktorku až po houževnatou tovární dělnici je Meryl Streep herečkou-chameleonkou. Mimochodem, ať už náhodou, nebo ne, je jen o tři roky mladší než Gisèle Pelicot. Tato série je však stále teprve ve fázi vyjednávání.
Adaptace hororu pro filmové plátno: projekt, který vyvolává debatu
I s důvěryhodnou osobností, jako je Meryl Streep, za ní stojí, se tento seriál, který živí nejrůznější teorie, setkává s podezřením. Někteří jej již oslavují jako dílo veřejné služby, které osvětluje nejhorší stránky lidské přirozenosti a slouží jako bojové pokřik v boji proti násilí páchanému na ženách. Jiní, skeptičtější, kritizují a obávají se, že celá tato záležitost bude zredukována na neohrabaný útržek fikce, nebo dokonce reklamní trik.
Navzdory rozsáhlým svědectvím, pravidelným veřejným prohlášením a „renesanční“ knize dokumentující tyto zvěrstva zevnitř se mnozí obávají chybných kroků a mediálního cirkusu. Na X (dříve Twitter) se názory šíří bujícím způsobem, a to i v politických kruzích. Bývalá ministryně Ségolène Royalová nešetřila slovy a k popisu tohoto projektu použila přídavné jméno „hrůza“, které považuje spíše za nevhodné než prospěšné.
Riziko voyeurismu, otázky ohledně záměrů filmařů... prozatím je tato série o případu Pelicot jen zárodkem. Přesto vyvolává otázky u široké veřejnosti. Nezbývá než doufat, že žena, která je na něm nejvíce zapojena, má v tomto projektu, který je předurčen k zobrazení nepopsatelného, nějaké slovo.