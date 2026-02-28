Studie odhaluje, že úzkostní lidé mohou být přitahováni určitým filmovým žánrem.

Co kdyby vaše filmové večery odhalily hodně o tom, jak vnímáte svět? Nedávná studie naznačuje, že vaše filmové preference by mohly odrážet vnitřní fungování vašeho mozku, zvláště pokud jste úzkostliví, citliví a intenzivně propojení se svými emocemi.
Německá studie, která zkoumá mozek
Tento výzkum, publikovaný ve vědeckém časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience , provedla Univerzita Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (MLU). Vědci analyzovali 257 účastníků pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI), což je technika, která umožňuje pozorování mozkové aktivity v reálném čase.
Dobrovolníkům byly ukázány tváře vyjadřující hněv nebo strach. Vědci mezitím měřili aktivaci dvou klíčových oblastí mozku: amygdaly, která se podílí na zpracování emocí, a přední cingulární kůry, spojené s emoční kontrolou. Cílem bylo pochopit, zda je náš filmový vkus spojen se specifickým způsobem zpracování silných emocí.
Akce a komedie: emocionální hřiště
Výsledky jsou fascinující. Lidé přitahovaní akčními filmy vykazují obzvláště výraznou aktivaci ve dvou studovaných oblastech mozku, když čelí negativním podnětům. Jinými slovy, jejich mozky intenzivně reagují na strach nebo hněv.
Tento profil často odpovídá úzkostným, přecitlivělým osobnostem nebo těm, kteří jsou vysoce vnímaví k emocionálním výkyvům. Tato citlivost zdaleka není slabostí, ale svědčí o jemně vyladěném nervovém systému, schopném vnímat nuance a napětí prostředí.
Překvapivě, fanoušci komedie vykazují podobný aktivační vzorec. Ať už je emoce vyvolána návalem adrenalinu při honičce nebo výbuchem smíchu, zdá se, že hledají intenzitu: vzrušení, hybnost, nával energie.
Pro úzkostné jedince by tyto filmy mohly nabídnout formu kontrolované katarze: zažijete silné emocionální vrcholy, ale v bezpečném, pohodlném a předvídatelném rámci. Vaše pohovka se stane bezpečnou zónou pro emocionální zkoumání.
Thrillery a dokumenty: volba vzdálenosti
Naopak lidé, kteří dávají přednost thrillerům, kriminálním filmům nebo dokumentům, vykazují mírnější mozkovou reakci na negativní podněty. Zdá se, že jejich mozky účinněji filtrují intenzivní emoce a zabraňují tak přetížení.
Tito jedinci, často popisovaní jako klidní, vyrovnaní nebo analytičtí, mají tendenci upřednostňovat odtažitější vyprávění. I ve vypjatých situacích jim narativní přístup umožňuje udržet si určitou míru intelektuální kontroly nad situací.
Jak shrnuje psycholožka Esther Zwiky, jednotlivci mají tendenci vybírat žánry, které stimulují jejich mozek způsobem, který nejlépe odpovídá jejich vnitřnímu fungování. Proto si filmy nevybíráte náhodně: vybíráte si ty, které nejvíce rezonují s vaší emocionální povahou.
Cesty k terapii
Tyto objevy otevírají zajímavé perspektivy v terapeutické oblasti. Pro úzkostné jedince by akční filmy mohly sloužit jako emocionální ventil. Mohly by směrovat přirozenou přecitlivělost do kontrolovaných, téměř vzrušujících návalů adrenalinu.
Naopak, thrillery by mohly být tréninkovým nástrojem pro posílení tolerance stresu, zejména pro klidnější osobnosti, které si přejí rozvíjet svou odolnost tváří v tvář neočekávanému. Cílem není striktně škatulkovat váš vkus, ale uvědomit si, že to, jak reagujete na příběh, odráží vaše vnitřní bohatství. Být úzkostný často znamená být hluboce vnímavý, intuitivní a mít propojení s ostatními. Být klidný znamená vědět, jak se odpoutat, analyzovat a zmírnit své emoce.
Nakonec váš oblíbený žánr nemusí být jen obyčejná zábava. Může být klidně odrazem vaší emocionální krajiny.