Snímky z nové série tohoto kultovního seriálu, které byly považovány za „provokativní“, vyvolávají skandál.

Kultura
Léa Michel
Extrait de la saison 3 « Euphoria »

Třetí série seriálu „Euphoria“ ještě ani nezačala a kolem traileru, který někteří diváci považují za „příliš provokativní“, se už vznáší kontroverze. Vzhledem k obrovským očekáváním, kultovnímu statusu seriálu a stále více „extrémním“ záběrům je tento návrat, ohlášený na 13. dubna 2026 na HBO Max, doprovázen skutečnou debatou o mezích šokující síly na obrazovce.

Kultovní seriál pod velkým tlakem

Od svého debutu se seriál „Euphoria“ etabloval jako ikonický seriál pro generaci Z, poháněný Zendayou a skupinou postav se silným emocionálním dopadem. Každá nová série se stala událostí a tato třetí – oznámená jako poslední – je po několika letech čekání a kontroverzí kolem dění v zákulisí obzvláště zkoumána.

Tato nová série epizod se odehrává několik let po předchozích událostech a ukazuje bývalé středoškoláky, jak se prožívají dospělý život plný obtížných rozhodnutí, komplikovaných vztahů a neustálého napětí. Slibovaný tón je temnější, přímočařejší a intenzivnější, což podněcuje jak zvědavost, tak i obavy fanoušků.

Trailer označený za „příliš provokativní“

Od okamžiku vydání vyvolal trailer ke 3. sérii řadu reakcí, přičemž mnoho diváků jej označilo za „příliš provokativní“. Snímky, silně nabité emocemi, konflikty a „hraničními“ situacemi, vyvolávají dojem neustálé eskalace excesů. Na sociálních sítích několik uživatelů odsoudilo „marketing založený na šoku za každou cenu“. Domnívají se, že seriál se zdá být odhodlán ještě více posouvat vizuální a narativní hranice, které mu již v předchozích sériích vybudovaly reputaci.

Nárůst intenzity od první série

Na reakcích diváků je nejvýraznější pocit postupného posunu k něčemu stále „extrémnějšímu“ s touto novou sezónou. Zatímco „Euphoria“ byla zpočátku chválena za svou precizní estetiku a způsob, jakým propojuje křehkost a drsnost, mnozí nyní mají pocit, že „rovnováha se narušuje ve prospěch logiky eskalace“.

Mnoho věrných fanoušků vysvětluje, že se cítí rozpolceni mezi vzrušením z návratu do tohoto vesmíru a strachem z toho, že se seriál ztratí v neustálých provokacích. Pro ně tento trailer symbolizuje tento posun: frenetičtější tempo, zvýšené napětí a těžkou atmosféru, jako by se každý záběr snažil překonat ten předchozí.

Publikum rozdělené mezi fascinací a únavou

Tváří v tvář těmto obrazům se veřejnost jeví hluboce rozdělená.

  • Na jednu stranu je velká část publika potěšena, když vidí, jak Euphoria posouvá svůj styl do extrému, a považuje tento radikalismus za poznávací znamení seriálu.
  • Na druhou stranu někteří vyjadřují určitou únavu a domnívají se, že zintenzivněním všeho riskuje, že seriál ztratí emocionální a intimní rozměr, který ho na začátku dělal tak pozoruhodným.

Tito kritici se obávají, že snaha o „stále silnější“ nakonec oslabí poselství a důvěryhodnost celku.

Trailer ke 3. sérii seriálu „Euphoria“ nakonec potvrzuje jednu věc: seriál nemá v úmyslu ustoupit, ani ve svých vizuálních ambicích, ani ve své zálibě v „extrémních“ situacích. Mezi fascinací, otravou a zvědavostí zůstává jedna jistota: 13. dubna 2026 se na seriál budou všichni dívat, už jen proto, aby zjistili, zda tato poslední série dostojí své skandální pověsti.

