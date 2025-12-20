Tato modelka s nadváhou se obléká jako kovboj a způsobuje senzaci.

Tabria Majors, americká modelka s nadváhou a více než 2 miliony sledujících na Instagramu, se stala vlivnou osobností v hnutí body positivity. Již několik let používá Instagram k tomu, aby ukázala, že krása není definována standardizovanými velikostmi, a aby povzbudila ženy, aby přijaly svá těla bez ohledu na jejich tvar.
Třpytivý kovbojský vzhled
Tabria Majors nedávno sdílela na svém instagramovém účtu několik příspěvků, které naznačovaly, že si na koncerty Beyoncé oblékla kovbojský outfit. Narážela na svou účast na různých koncertech turné a k nim napsala popisek: „ATL Night 3 to bere!! Další je Las Vegas! Podrobnosti o střihu najdete v komentářích 'kovboj'! “
V dalším příspěvku se zmiňuje „Cowboy Carter Houston was everythingthinnng!“ („Cowboy Carter Houston was absolutně neuvěřitelný!“), což je přímý odkaz na Beyoncéin svět, doprovázený řadou lajků a komentářů, což zdůrazňuje nadšení její komunity pro tuto stylistickou volbu inspirovanou turné.
Tento obsah vyvolal silnou interakci na sociálních sítích a zdůraznil kreativní a inkluzivní přístup Tabrie Majors, která se nebojí hrát si s rozmanitými stylistickými kódy mimo obvyklé modelingové standardy. Prostřednictvím těchto kovbojsky inspirovaných outfitů vysílá pozitivní poselství: bez ohledu na typ postavy si každý může tento styl osvojit, bavit se módou, oblékat se nebo se volně oblékat, jak se mu zlíbí – a vypadá to úžasně!
Dopad na módní standardy
Ať už prostřednictvím svých inkluzivních kampaní s renomovanými značkami, nebo příspěvků na sociálních sítích, Tabria Majors aktivně přispívá k předefinování módní krajiny tím, že představuje vzhled dostupný ženám všech velikostí. Stala se inspirativní osobností, která oslavuje rozmanitost tělesné podoby a podporuje svobodné přijímání trendů bez omezení a omezujících norem.
Na Instagramu pravidelně sdílí různé outfity, módní inspirace a momenty ze svého osobního i profesního života a nabízí tak své komunitě autentickou a nespoutanou vizi stylu. Prostřednictvím této široké stylistické škály – od okouzlujících outfitů až po ležérnější nebo tematické outfity – ukazuje, že móda může být prostorem pro vyjádření, radost a sebevědomí, otevřeným všem.
Přijetím kovbojské estetiky, kterou zpopularizovala Beyoncé, Tabria Majors znovu dokazuje, že móda nezná žádná velikostní omezení ani striktní pravidla. Její úspěch nespočívá jen v jejím vzhledu, ale také v silném poselství, které sděluje: každý má právo cítit se krásný, sebevědomý a svobodný v tom, aby si mohl hrát s trendy. Tabria nadále inspiruje miliony lidí a přináší trvalou změnu v postojích v módním průmyslu.