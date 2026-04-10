„Krásná a svobodná“: tato australská modelka ve svých 62 letech nepřestává inspirovat.

Australská podnikatelka, modelka a herečka Elle Macpherson je významnou osobností v módním průmyslu. Neustále přitahuje pozornost, zejména svými veřejnými prohlášeními o pohodě a měnícím se vnímání krásy s věkem.

Kultovní kariéra v mezinárodní módě

Elle Macpherson se etablovala jako jedna z nejslavnějších modelek 80. a 90. let. Přezdívaná „Tělo“ (The Body) pózovala při mnoha příležitostech pro časopis Sports Illustrated. Během své kariéry spolupracovala s mnoha mezinárodními značkami a vyvinula vlastní produktovou řadu, čímž si upevnila status podnikatelky v oblasti wellness. Její cesta ilustruje vývoj kariéry v módě, kde některé osobnosti pokračují ve svých aktivitách daleko za hranicemi přehlídkového mola.

Vize stárnutí zaměřená na rovnováhu

Elle Macphersonová pravidelně hovoří o důležitosti „vyváženého životního stylu“. Zdůrazňuje důležitost věnování pozornosti stravě, spánku a fyzické aktivitě. Vysvětluje, že koncept pohody zahrnuje jak fyzické zdraví, tak emocionální rovnováhu. Podle ní se sebevědomí může s věkem měnit a ovlivňovat to, jak lidé vnímají svůj vzhled. Její výroky jsou součástí širšího diskurzu o sebepřijetí a rozmanitosti životních zkušeností.

Elle Macphersonová je i nadále aktivní v médiích a na sociálních sítích. Pravidelně sdílí své myšlenky o životním stylu, zdraví a vývoji vnímání vlastního těla v čase. Tato viditelnost pomáhá podněcovat diskuse o zastoupení žen nad 60 let v módním a kosmetickém průmyslu.

Vývoj standardů krásy

Přítomnost modelek z různých generací v reklamních kampaních ilustruje postupný vývoj estetických standardů. Některé značky nyní zahrnují rozmanitější profily, což odráží rostoucí zájem o rozmanitost původu a zkušeností. Veřejná prohlášení Elle Macpherson k tomuto hnutí přispívají a zdůrazňují vizi krásy spojené se zkušenostmi a rovnováhou.

Ačkoli její poselství propagující přijetí stárnutí bez studu a lítosti rezonuje u některých online uživatelů pozitivně, tělo Elle Macphersonové stále odpovídá dominantním estetickým standardům společnosti. Toto zobrazení však může koexistovat s dalším očekáváním, které je v médiích stále do značné míry neviditelné: očekáváním skutečné rozmanitosti tvarů ženských těl po 60. roce věku. Starší ženy s těly, která se odchylují od „obvyklého ideálu“, zejména ženy s plnějšími tvary nebo křivkami, jsou stále zobrazovány velmi zřídka, což dále omezuje škálu prezentovaných obrazů stárnutí žen.

Stručně řečeno, kariéra Elle Macphersonové ukazuje, jak určité osobnosti v módě nadále vykazují trvalý vliv. Prostřednictvím svých mediálních vystoupení podněcuje k zamyšlení nad tím, jak se v průběhu času vyvíjejí reprezentace krásy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
