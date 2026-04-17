Plus-size modelka Ashley Graham se vrací k barevnému vintage stylu a způsobuje senzaci

Americká modelka Ashley Graham v příspěvku na Instagramu shrnula své módní volby jednoduchou frází: „Vezmu si vintage s trochou křivky .“ Poté vyjmenovala několik ikonických módních domů – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – a také Gabriel Held Vintage.
Velmi asertivní archivní šatník
V tomto příspěvku Ashley Graham představuje vintage šatník koncipovaný jako skutečné prohlášení o stylu. Výběr ikonických značek, jako jsou Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli a Issey Miyake, vytváří expresivní módní svět. Tento příspěvek není jen kurátorsky vybraným výběrem kousků, ale odhaluje vizi vintage stylu jako hřiště, v němž se mísí ikonické odkazy se silnou afinitou k výrazným siluetám.
Způsob, jak zdůraznit svou postavu
Síla tohoto příspěvku spočívá také v jeho popisku. Slova „Vezmu si svůj vintage s trochou křivky“ jasně spojují Ashley Graham myšlenku módního archivu s křivkami postavy, aniž by se snažila vyhladit nebo neutralizovat svůj image. Toto stručné, ale účinné prohlášení je v souladu s její kariérou. Ashley Graham vždy prosazovala inkluzivní módu a připomíná nám, že špičkový styl, luxus a atraktivita by nikdy neměly být vyhrazeny pro jeden typ postavy.
Ashley Graham svými několika slovy přináší příspěvek, který přesahuje pouhý „stylistický efekt“. Kombinací ikonických značek, vintage kousků a výrazných siluet nabízí svobodnější a modernější pohled na archivní módu. Tento příspěvek především slouží jako připomínka toho, že vintage šatník lze plně ztělesnit.