Plus-size modelka Ashley Graham se vrací k barevnému vintage stylu a způsobuje senzaci

Clelia Campardon
Americká modelka Ashley Graham v příspěvku na Instagramu shrnula své módní volby jednoduchou frází: „Vezmu si vintage s trochou křivky .“ Poté vyjmenovala několik ikonických módních domů – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – a také Gabriel Held Vintage.

Velmi asertivní archivní šatník

V tomto příspěvku Ashley Graham představuje vintage šatník koncipovaný jako skutečné prohlášení o stylu. Výběr ikonických značek, jako jsou Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli a Issey Miyake, vytváří expresivní módní svět. Tento příspěvek není jen kurátorsky vybraným výběrem kousků, ale odhaluje vizi vintage stylu jako hřiště, v němž se mísí ikonické odkazy se silnou afinitou k výrazným siluetám.

Způsob, jak zdůraznit svou postavu

Síla tohoto příspěvku spočívá také v jeho popisku. Slova „Vezmu si svůj vintage s trochou křivky“ jasně spojují Ashley Graham myšlenku módního archivu s křivkami postavy, aniž by se snažila vyhladit nebo neutralizovat svůj image. Toto stručné, ale účinné prohlášení je v souladu s její kariérou. Ashley Graham vždy prosazovala inkluzivní módu a připomíná nám, že špičkový styl, luxus a atraktivita by nikdy neměly být vyhrazeny pro jeden typ postavy.

Ashley Graham svými několika slovy přináší příspěvek, který přesahuje pouhý „stylistický efekt“. Kombinací ikonických značek, vintage kousků a výrazných siluet nabízí svobodnější a modernější pohled na archivní módu. Tento příspěvek především slouží jako připomínka toho, že vintage šatník lze plně ztělesnit.

„Krásná a svobodná“: tato australská modelka ve svých 62 letech nepřestává inspirovat.

Australská podnikatelka, modelka a herečka Elle Macpherson je významnou osobností v módním průmyslu. Neustále přitahuje pozornost, zejména svými...

Modelka Thylane Blondeau, přezdívaná „nejkrásnější holčička na světě“, slaví své 25. narozeniny.

Francouzská modelka Thylane Blondeau oslavila 5. dubna 2026 své 25. narozeniny. Celosvětově známá od dětství se v průběhu...

„Přibrala na váze“: Modelka, která byla kritizována za svůj vzhled, prolomila mlčení

Modelka Beca Michie se na TikToku vyjádřila k kritice svého fyzického vzhledu. Vysvětlila, že se stala terčem negativních...

V saténovém outfitu předvedla modelka plus size Ashley Graham svou postavu.

Americká modelka Ashley Graham nedávno vzbudila velký potlesk během svého vystoupení v pořadu The Kelly Clarkson Show. Objevila...

Příběh Daphne Selfeové, modelky, která zůstala aktivní až do svých 97 let

Daphne Selfe zanechala svou stopu v historii módy. Britská modelka, aktivní více než sedm desetiletí, se stala ikonickou...

Na písku tato modelka s křivkami hrdě ukazuje svou postavu.

Modelka Jocelyn Corona přitahuje pozornost focením, které se odehrává v teplých tónech pouštní krajiny. Pózuje na písku a...