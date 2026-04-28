„Ikona“: Tato modelka plus size oživuje zapomenuté vintage šaty

Fabienne Ba.
Někdy stačí jen obyčejný příspěvek na Instagramu, aby se zapomenutý kousek vrátil do módního centra. Paloma Elsesser to dokázala svými archivními šaty z Prady z roku 2009 s výrazně pin-up stylem, které okamžitě vyvolaly reakci uživatelů internetu.

Archivní šaty od Prady vytažené ze skříně

Dotyčné šaty pocházejí z kolekce Prada 2009, klíčového období pro italský módní dům, které se vyznačuje silnými retro odkazy. Díky svým pin-up kódům – přiléhavé siluetě, zvýrazněným křivkám a elegantní estetice 50. let, kterou znovu ztvárnila Miuccia Prada – se zdálo, že šaty jsou předurčeny k zapomnění v archivech... dokud je Paloma Elsesser nevrátila k životu.

K fotkám na Instagramu Paloma Elsesser jednoduše napsala: „prada '09 fine ❤“ . Dvě slova, emoji srdce a tisíce reakcí. Módní komunita okamžitě ocenila její výběr oděvu a zdůraznila důležitost oživení tak specifického kousku z archivů, spíše než zaměření se na nejnovější kolekce.

Paloma Elsesser, archivářka luxusních vintage knih

Paloma Elsesser nenosí módu – ona ji přetváří. Ať už jde o strukturované šaty na slavnostní večer nebo vintage kousek, přináší sebevědomou, avantgardní energii, která si získává pozornost, aniž by ji vyžadovala. Její výrazný vkus pro archivy domů jako Prada, Miu Miu a Versace je dobře zdokumentován a tento příspěvek je toho nejnovějším příkladem.

Ikona, která vdechuje nový život zapomenutým kouskům

Paloma Elsesser, kterou na Instagramu objevila legendární vizážistka Pat McGrath, se procházela po molu pro Fendi, Versace, Coperni a Tommy Hilfiger a zdobila obálky mnoha mezinárodních vydání Vogue. Možná je to právě na její vlastní účet, s příspěvky tak jednoduchými, jako je emoji srdce na šatech od Prady z roku 2009, kde uplatňuje svůj největší přímý vliv – připomínka toho, že skvělé kousky nikdy nepromrhají.

Tím, že Paloma Elsesser vrací tyto šaty od Prady z roku 2009 do centra pozornosti, potvrzuje jednu věc: „pravý styl“ se neřídí kolekčním kalendářem. Čerpá z minulosti, reinterpretuje ji a dává jí novou rezonanci. Toto zjevení nám nejen připomíná, že nejvýraznější móda je často ta, která se odváží oživit zapomenuté poklady.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tento model, zařazený do kategorie „plus size“, zaujme černým topem s peřím.

