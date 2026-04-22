Tento model, zařazený do kategorie „plus size“, zaujme černým topem s peřím.

Paloma Elsesser, přední osobnost světa módy, opět zaujala svým vzhledem, který v sobě spojuje odvážnost a sofistikovanost. Sdílením na sociálních sítích rychle vyvolala online rozruch a potvrdila tak svůj status stylové ikony. Ústředním prvkem je černý top celý zdobený peřím, který zachycuje světlo a strukturuje siluetu s výrazným charakterem.

Výrazný kousek, který v sobě spojuje eleganci a modernitu

U tohoto texturovaného topu volí Paloma Elsesser dramatickou, ale zároveň sofistikovanou estetiku. Peří dodává objem a pohyb a proměňuje monochromatický kousek ve skutečný stylový prvek. Tato módní volba je v souladu se současným trendem, kde textury hrají hlavní roli a umožňují vytvářet expresivní vzhledy bez spoléhání se na více barev nebo doplňků.

Významná postava inkluzivní módy

Paloma Elsesser, často spojovaná s kategorií „plus size“, toto označení daleko přesahuje. Jako renomovaná modelka spolupracovala s řadou módních domů a ztělesňuje hluboký vývoj standardů krásy v tomto odvětví. Svým výběrem oblečení prosazuje svobodnější pohled na módu, kde si každý typ postavy může dovolit výrazné kousky, které byly dlouho vyhrazeny přísnějším normám.

Vliv, který nově definuje pravidla

Tím, že se Paloma Elsesser odvážila nosit outfity jako tento opeřený top, pomáhá nově definovat současnou eleganci. Dokazuje, že stylistická odvaha není otázkou velikosti. Její vliv sahá za hranice sociálních médií a přispívá k trvalé transformaci odvětví, kde jsou rozmanitost a kreativita prvořadé.

Tímto výrazným vzhledem Paloma Elsesser potvrzuje svou klíčovou roli v současné módě. Kombinací vizuální síly a inkluzivního poselství ztělesňuje generaci, která nově objevuje pravidla a dláždí cestu k bohatší a rozmanitější reprezentaci stylu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Tato modelka plus size upoutá pozornost svými potištěnými šaty s nečekaným detailem.

Tato modelka plus size upoutá pozornost svými potištěnými šaty s nečekaným detailem.

Modelka plus size Taty @tatywashere__ nedávno vyvolala spoustu diskusí poté, co sdílela fotografie potištěných šatů s nečekaným detailem....

Plus-size modelka Ashley Graham se vrací k barevnému vintage stylu a způsobuje senzaci

Americká modelka Ashley Graham v příspěvku na Instagramu shrnula své módní volby jednoduchou frází: „Vezmu si vintage s...

„Krásná a svobodná“: tato australská modelka ve svých 62 letech nepřestává inspirovat.

Australská podnikatelka, modelka a herečka Elle Macpherson je významnou osobností v módním průmyslu. Neustále přitahuje pozornost, zejména svými...

Modelka Thylane Blondeau, přezdívaná „nejkrásnější holčička na světě“, slaví své 25. narozeniny.

Francouzská modelka Thylane Blondeau oslavila 5. dubna 2026 své 25. narozeniny. Celosvětově známá od dětství se v průběhu...

„Přibrala na váze“: Modelka, která byla kritizována za svůj vzhled, prolomila mlčení

Modelka Beca Michie se na TikToku vyjádřila k kritice svého fyzického vzhledu. Vysvětlila, že se stala terčem negativních...

V saténovém outfitu předvedla modelka plus size Ashley Graham svou postavu.

Americká modelka Ashley Graham nedávno vzbudila velký potlesk během svého vystoupení v pořadu The Kelly Clarkson Show. Objevila...