Tato americká modelka, která je těhotná se svým druhým dítětem, ukazuje své bříško.

Americká modelka Sofia Richie, která je těhotná se svým druhým dítětem se svým manželem, generálním ředitelem skupiny Atlantic Music Group Elliotem Graingem, ukazuje své bříško na nových selfie na Instagramu a zároveň odhaluje novou barvu vlasů.
Přirozené selfie a zaoblené bříško
Sofia Richie Grainge nedávno na Instagramu sdílela několik selfie ze zrcadla, na kterých si hrdě zvedá bílé tričko a odhaluje rostoucí bříško. V šedém svetru a slunečních brýlích pózuje s leopardím kabelkou v ruce v uvolněném a autentickém prostředí, které odráží její každodenní život nastávající matky. Fotografie doprovází popisek „Velké plány“ , který naznačuje jak její těhotenství, tak i její osobní projekty.
Nový karamelový odstín pro její vlasy
Bývalá ikonická blondýnka nyní nosí odstín „karamelizovaná brunetka“, teplou a zářivou hnědou. Tato proměna vlasů dokonale doplňuje její minimalistický styl a dodává jejímu vzhledu zářivé matky nádech jemnosti. Fanoušci změnu, která elegantně zdůrazňuje její těhotenské bříško, s nadšením přijali.
Rodina, která roste s radostí
Sofia a Elliot Graingovi, kteří jsou již rodiči Eloise, narozené v květnu 2024, oznámili své druhé těhotenství v říjnu 2025 selfie v zrcadle. Od té doby modelka pravidelně dokumentuje svou cestu fotografiemi, například těmi z prosince, kde si pár porovnával svá bříška, nebo z listopadu, kdy oslavil pět měsíců těhotenství. Tyto příspěvky inspirují mnoho nastávajících maminek svou přirozeností a pozitivitou.
Sdílená, nefiltrovaná cesta mateřství
Sofia Richie Grainge vyniká v sebevědomém oslavování měnícího se těla, střídá volné outfity a neformální fotografie, které bez umělosti ukazují její těhotenské bříško. Její přístup na sociálních sítích posiluje její image moderní ikony, která spojuje módu, rodinu a autenticitu.
Sofia Richie Graingeová během svého druhého těhotenství vyzařuje nakažlivou a stylovou radost, když ukazuje své bříško a nový karamelově zbarvený účes. Tato vzorná maminka měsíc co měsíc inspiruje svou přirozenou elegancí.