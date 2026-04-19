Tato modelka plus size upoutá pozornost svými potištěnými šaty s nečekaným detailem.

Modely
Fabienne Ba.
@tatywashere__ / Instagram

Modelka plus size Taty @tatywashere__ nedávno vyvolala spoustu diskusí poté, co sdílela fotografie potištěných šatů s nečekaným detailem. Tato stylistická volba zdůrazňuje siluetu, která hraje na kontrast mezi vzorem a látkou.

Potištěné šaty zdobené bílou kožešinou

Na snímcích sdílených online se Taty @tatywashere__ objevuje v tištěných šatech, které se vyznačují bílým kožešinovým lemem na rukávech a lemu. Kombinace grafického potisku s jemnou texturou je příkladem uměleckého míchání materiálů, což je přístup, který se v současných kolekcích často vyskytuje. Použití syntetické nebo dekorativní kožešiny se často používá k zvýraznění určitých prvků oděvu.

Role detailů při konstrukci siluety

Dokončovací detaily, jako například texturované lemy, mohou změnit celkový vnímání outfitu. V tomto případě bílá kožešina vytváří vizuální kontrast s potiskem šatů a zdůrazňuje linie siluety. Stylisté tyto detaily často používají ke strukturování kusu oblečení nebo k upozornění na konkrétní oblasti. Textury hrají významnou roli ve vizuální rovnováze vzhledu, zejména v kombinaci se vzory.

Rostoucí význam diverzity v módě

Přítomnost modelek s nadměrnými velikostmi, jako je Taty @tatywashere__, v kampaních a na sociálních sítích přispívá k vývoji reprezentace těla v módním průmyslu. Několik pozorovatelů zdůrazňuje „postupnou diverzifikaci profilů viditelných v redakčním obsahu“. Tento vývoj je součástí dynamiky zaměřené na odraz plurality tvarů těla a identit. Prezentace rozmanitých vzhledů pomáhá obohatit vnímání současných trendů.

Stručně řečeno, s těmito potištěnými šaty lemovanými bílou kožešinou představuje Taty @tatywashere__ siluetu, která se opírá o kontrast mezi vzorem a texturou. Viditelnost tohoto outfitu potvrzuje roli sociálních médií v šíření módní inspirace a zdůrazňování rozmanitých typů postav.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Plus-size modelka Ashley Graham se vrací k barevnému vintage stylu a způsobuje senzaci

