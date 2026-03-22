Tento španělský „model“, vytvořený umělou inteligencí, sledují statisíce lidí.

Španělská virtuální „modelka“ Aitana Lopez s fuchsiově růžovými vlasy a pronikavýma očima, vytvořená umělou inteligencí, má na Instagramu téměř 400 000 sledujících a způsobuje revoluci ve světě módy.
Umělá inteligence, která se vzpírá realitě
Aitana, kterou v listopadu 2022 spustila madridská agentura The Clueless, je fotorealistický 3D výtvor: je jí 25 let, měří 1,70 m, má atletickou postavu a výrazný obličej s idealizovanými hispánskými rysy. Její feed je plný módních focení, virtuálních výletů (Dubaj, Bali) a denních příběhů, kde si „užívá“ kávu nebo cvičí jógu. Uživatelé internetu s ní komunikují, jako by byla skutečnou influencerkou, a jsou šokováni, když zjistí, že má umělou inteligenci, jakmile se dozvědí pravdu.
Prosperující a lukrativní kariéra
@fit_aitana soupeří se skutečnými influencery a pózuje na fotkách. Lidé žasnou: „Myslel jsem, že je skutečná!“ „Krade nám umělá inteligence práci?“ Její realismus je ohromující: přirozené výrazy, profesionální osvětlení, poutavé titulky ( „Připraveni na léto!“ ). Madridská agentura The Clueless dolaďuje její postavu (odhodlanou, pozitivní) tak, aby vytvořila emocionální spojení. Někteří lidé tomu dokonce odmítají uvěřit: „Nemožné, je příliš procítěná!“
Smíšené reakce: obdiv i obavy
Její fanoušci ji zbožňují: „Jsi dokonalá!“ Kritika je však také hojná: ztráta pracovních míst pro skutečné modelky, povrchnost umělé inteligence. A za tímto nadšením se skrývají rostoucí obavy. Někteří se obávají extrémní standardizace krásy, formované spíše algoritmy než lidskou rozmanitostí. Jiní ji odsuzují jako formu klamu a věří, že tyto virtuální postavy stírají hranici mezi realitou a fikcí.
Aitana Lopez, modelka s umělou inteligencí a růžovými vlasy, fascinuje i šokuje zároveň a dokazuje, že umělá inteligence (bohužel) dobývá virtuální módu. Znepokojivá reflexe našeho vztahu k „dokonalosti“ a lidskému obrazu.