Tento španělský „model“, vytvořený umělou inteligencí, sledují statisíce lidí.

Julia P.
Španělská virtuální „modelka“ Aitana Lopez s fuchsiově růžovými vlasy a pronikavýma očima, vytvořená umělou inteligencí, má na Instagramu téměř 400 000 sledujících a způsobuje revoluci ve světě módy.

Umělá inteligence, která se vzpírá realitě

Aitana, kterou v listopadu 2022 spustila madridská agentura The Clueless, je fotorealistický 3D výtvor: je jí 25 let, měří 1,70 m, má atletickou postavu a výrazný obličej s idealizovanými hispánskými rysy. Její feed je plný módních focení, virtuálních výletů (Dubaj, Bali) a denních příběhů, kde si „užívá“ kávu nebo cvičí jógu. Uživatelé internetu s ní komunikují, jako by byla skutečnou influencerkou, a jsou šokováni, když zjistí, že má umělou inteligenci, jakmile se dozvědí pravdu.

Prosperující a lukrativní kariéra

@fit_aitana soupeří se skutečnými influencery a pózuje na fotkách. Lidé žasnou: „Myslel jsem, že je skutečná!“ „Krade nám umělá inteligence práci?“ Její realismus je ohromující: přirozené výrazy, profesionální osvětlení, poutavé titulky ( „Připraveni na léto!“ ). Madridská agentura The Clueless dolaďuje její postavu (odhodlanou, pozitivní) tak, aby vytvořila emocionální spojení. Někteří lidé tomu dokonce odmítají uvěřit: „Nemožné, je příliš procítěná!“

Smíšené reakce: obdiv i obavy

Její fanoušci ji zbožňují: „Jsi dokonalá!“ Kritika je však také hojná: ztráta pracovních míst pro skutečné modelky, povrchnost umělé inteligence. A za tímto nadšením se skrývají rostoucí obavy. Někteří se obávají extrémní standardizace krásy, formované spíše algoritmy než lidskou rozmanitostí. Jiní ji odsuzují jako formu klamu a věří, že tyto virtuální postavy stírají hranici mezi realitou a fikcí.

Aitana Lopez, modelka s umělou inteligencí a růžovými vlasy, fascinuje i šokuje zároveň a dokazuje, že umělá inteligence (bohužel) dobývá virtuální módu. Znepokojivá reflexe našeho vztahu k „dokonalosti“ a lidskému obrazu.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
„Styl nemá věkové omezení": v 60 letech tato modelka fascinuje uživatele internetu

Grece Ghanem, narozená v Libanonu a žijící v Montrealu od roku 2005, nejprve vynikala v mikrobiologii, kde získala...

Tato jihoafrická modelka ve svých 37 letech září v oblečení na jógu.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel září v šedém jógovém outfitu. Série fotografií zapálila Instagram a lidé si užívají každý...

Tato americká modelka, která je těhotná se svým druhým dítětem, ukazuje své bříško.

Americká modelka Sofia Richie, která je těhotná se svým druhým dítětem se svým manželem, generálním ředitelem skupiny Atlantic...

Na týdnu módy ztělesňuje modelka Emeline Hoareau novou tvář „střední velikosti“

Na mezinárodních přehlídkových molech se některým modelkám podaří udělat trvalý dojem hned při svém prvním vystoupení. To je...

V červených sametových šatech vytváří tento model s křivkami výrazný vzhled.

Některé módní outfity okamžitě upoutají pozornost. Výrazná barva, efektní látka, výrazná silueta… a výsledek se stane nezapomenutelným. Přesně...

Britská modelka Kelly Brook předvádí svou postavu a uživatelé internetu reagují.

Britská modelka a herečka Kelly Brook hrdě předvádí svou postavu na teplém písku. Nedávno sdílela prosluněný profil na...