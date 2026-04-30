„Nemožné zapomenout“: krokodýlí šaty této modelky přitahují pozornost

Tatiana Richard
Existují outfity, na které nikdy nezapomenete. Anok Yai toho dosáhla 23. dubna 2026 na galavečeru Time100 v New Yorku ve zlatých texturovaných kožených šatech, které se okamžitě staly virálními. Americká modelka jihosúdánského původu opět dokázala, že oblečení jen nenosí – ona jím žije.

Šaty z krokodýlí kůže s výrazným designem

Anok Yai se zúčastnila galavečera časopisu Time, kterého se v roce 2026 sama zúčastnila. Tuto poctu si vybrala s neobvyklou stylistickou precizností a pro kompletní outfit na míru se obrátila na studio Ashi Studio.

Anok Yai měla na sobě midi šaty z pružné kůže s texturou krokodýlí kůže, které se vyznačují zlatým vzorem, a to z kolekce Ashi Studio jaro/léto 2026 Couture. Strukturovaný živůtek a obrácený límec rámovaly siluetu Anok Yai s téměř architektonickou přesností. Stažený pas a zvýrazněné boky vytvářely postavu přesýpacích hodin, zatímco lesklý povrch materiálu dodával šatům téměř realistický vzhled. Podobný look doplňovaly i lodičky s krokodýlím vzorem a špičatou špičkou.

Ashi Studio, dům, který posouvá hranice

Tyto šaty jsou od Ashi Studio, pařížské značky založené Mohammedem Ashim, prvním krejčím z Perského zálivu, který se v roce 2023 připojil k Federaci vysoké módy (Fédération de la Haute Couture) jako hostující člen. Dům je známý svými experimentálními couture konstrukcemi, na půli cesty mezi sochařstvím a oděvem – a zjevně v dokonalé harmonii s vizuálním vesmírem Anok Yai.

Dvojitý vzhled na večer ve dvou částech

Večer se pro Anok Yai odehrál ve dvou odlišných stylistických fázích: po příjezdu měla na sobě indigo modré bandážové šaty od Hervé Légera přehozené přes černou sukni, které kombinovaly strukturu a plynulost. Teprve na samotnou večeři vyměnila tento původní vzhled za krokodýlí šaty od Ashi Studio, čímž proměnila svůj vstup ve skutečný módní okamžik.

Tisk a sociální média jsou jednomyslné.

Během několika hodin se snímky rozšířily po celém světě a vyvolaly diskuse o módě, umění a sociálních médiích. Časopis Time, který ji zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností roku 2026, vyzdvihl její „tiché a výrazné sebevědomí“ a schopnost „pozvednout to, co nosí“ – dědičku odkazu britsko-jamajské supermodelky Naomi Campbell a jihosúdánské modelky a herečky Alek Wek pro novou generaci. Pro časopis Runway tento vzhled nejen definuje trend, ale také „předznamenává budoucnost módy červeného koberce“.

Krokodýlí šaty, tvarovaná silueta, přítomnost, která nepotřebuje žádné umělé ozdoby: Anok Yai proměnila slavnostní večer v okamžik čisté módy. Nezapomenutelné, jak slíbila.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
