Tato modelka plus size zaujme v červených saténových šatech

Fabienne Ba.
Na přehlídce Chanel Cruise 2026-2027 v Biarritzu zanechalo mnoho outfitů trvalý dojem. Paloma Elsesser v zářivě červeném outfitu od hlavy až k patě byla jedním z nejfotografovanějších večera.

Šarlatově červený pletený vzhled od hlavy až k patě

28. dubna 2026, přesně rok po svém jmenování uměleckým ředitelem značky Chanel, představil Matthieu Blazy svou první kolekci Cruise v Biarritzu – přesně tam, kde Gabrielle Chanel v roce 1915 otevřela svůj módní dům. Smysluplný návrat ke kořenům, který přilákal širokou a rozmanitou škálu celebrit, včetně Palomy Elsesser.

Pro tuto příležitost zvolila celošarlatový outfit – jeden z dominantních odstínů sezóny jaro/léto 2026, který se již objevil na samotné přehlídce Chanel. Oblékla si pletený top s dlouhým rukávem, výstřihem do V a sladěnou midi sukni ve stejném odstínu červené, které zkombinovala s huňatou kabelkou s potiskem jelenů a dvoubarevnými béžovo-bílými podpatky. Zcela monochromatický look, kde barva mluvila sama za sebe.

Červená, barva sezóny, která je nezbytností

Volba červené v tomto kontextu není bezvýznamná. Šarlatově červená se etablovala jako jeden z určujících odstínů sezóny jaro-léto 2026 – zejména ji nosila americká herečka Anne Hathaway na červeném koberci filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ nebo v celkových outfitech několika hostů na přehlídce Chanel ten večer.

Paloma Elsesser, nová oficiální múza Chanelu

Její přítomnost v Biarritzu svědčí o jejím novém statusu oficiální tváře módního domu v rámci nové éry, kterou zahájil Matthieu Blazy. Od svých začátků u Chanelu ztělesňuje Paloma Elsesser vizi módy, která se dokonale shoduje s filozofií uměleckého ředitele Chanelu: oblečení stvořené k nošení a rozmanitá těla, která v něm žijí bez hierarchie.

Není to poprvé, co je americká modelka spojována s Chanel pod tímto vedením - ale právě zde pravděpodobně nejzřetelněji vnutila svou vizuální identitu světu módního domu: ženu, která se nesnaží ani splynout s okolím, ani překvapit, ale jednoduše plně existovat v oděvu, který nosí.

Zkrátka, Paloma Elsesser nepotřebovala večerní šaty, aby v Biarritzu zazářila. Prostě si oblékla zvolenou barvu, jako by byla její vlastní, s oním tichým sebevědomím, které proměňuje módní volbu v něco samozřejmého. Lekce stylu, ale především postoje.

