„Mezi Brigitte Bardot a Monikou Bellucci“: na pláži v Riu tato modelka vzbudila rozruch.

Existují fotografie, které vás na první pohled přenesou na jiné místo. Ta, kterou nedávno sdílela francouzská modelka Romane (@romaneinnc) na svém instagramovém účtu, jednoznačně spadá do této kategorie. Mladá žena relaxovala na živé pláži v Rio de Janeiru a zachytila zatuhlý okamžik plný slunce, života a klidu. A komentáře na sociálních sítích rychle přirovnávaly její energii k energii největších ikon evropské kinematografie.
Živá scenérie na brazilském písku
Na fotografii Romane pohodlně sedí na barevném plážovém křesle, její dlouhé, vlnité, zlatavě blond vlasy jí spadají přes ramena. Kolem ní je ruch pláže v Riu uprostřed odpoledne: procházející pouliční prodejci, zelená a červená lehátka rozházená po písku, kočárky a koupající se užívající si slunce.
Typicky brazilská scéna, kde každý detail vyzařuje teplo a spontánnost. S pohledem lehce ztraceným na horizontu, minimálním make-upem a zlatou pletí se Romane v tomto prostředí zdá být dokonale zasazena. Uvolněné, téměř snové vystupování dodává fotografii téměř filmovou kvalitu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Fanoušci ji vnímají jako „nadčasovou krásku“
Právě tato atmosféra uchvátila její sledující. Pod příspěvek se hrnuly komentáře: „mezi Brigitte Bardot a Monikou Bellucci“, „miluji ten styl“, „tato fotka je umělecké dílo“ ... Pro mnohé tento snímek evokuje zlatý věk evropské kinematografie, kdy zářivé hrdinky s nenucenou elegancí osvětlovaly středomořské břehy. A toto srovnání zdaleka není bezvýznamné.
Brigitte Bardot, absolutní ikona 60. let, hluboce poznamenala kolektivní představivost svými vystoupeními na plážích Saint-Tropez a svým zároveň „divokým“ a rafinovaným vzhledem. Monica Bellucci naopak po celá desetiletí ztělesňuje nadčasovou krásu, krásu přirozenosti a elegance. Dva odlišné světy, ale stejná myšlenka: svobodné ženy. Symbolické spojení, které je lichotivé i inspirativní.
Návrat slunečné a přirozené estetiky
Tento příspěvek je také součástí širšího trendu. V posledních několika měsících jsme na Instagramu a TikToku svědky velkého návratu slunečné a „filtrově nefiltrované“ estetiky, inspirované ikonami 60. a 70. let.
Přirozené vlasy, sluncem políbená pleť, uvolněný vzhled, každodenní scény spíše než přehnaně vyleštěná prostředí… tato touha po autenticitě je patrná ve feedech mnoha návrhářů a modelek. Romanein příspěvek tento trend dokonale ilustruje. Daleko od příliš vykonstruovaného obrazu nabízí zářivý, živoucí a příjemný snímek, který inspiruje toulky.
Touto jednoduchou fotografií pořízenou na pláži v Riu se francouzské modelce Romane (@romaneinnc) podařilo zachytit něco vzácného: emoci. Emoci z nekonečných let, procházek po písku a filmových hrdinek, které formovaly představivost tolika generací. A soudě dle nadšení jejích fanoušků ji budeme zjevně sledovat z jedné pláže na druhou ještě dlouho.