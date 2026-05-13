„Mezi Brigitte Bardot a Monikou Bellucci“: na pláži v Riu tato modelka vzbudila rozruch.

Modely
Anaëlle G.
@romaneinnc / Instagram

Existují fotografie, které vás na první pohled přenesou na jiné místo. Ta, kterou nedávno sdílela francouzská modelka Romane (@romaneinnc) na svém instagramovém účtu, jednoznačně spadá do této kategorie. Mladá žena relaxovala na živé pláži v Rio de Janeiru a zachytila zatuhlý okamžik plný slunce, života a klidu. A komentáře na sociálních sítích rychle přirovnávaly její energii k energii největších ikon evropské kinematografie.

Živá scenérie na brazilském písku

Na fotografii Romane pohodlně sedí na barevném plážovém křesle, její dlouhé, vlnité, zlatavě blond vlasy jí spadají přes ramena. Kolem ní je ruch pláže v Riu uprostřed odpoledne: procházející pouliční prodejci, zelená a červená lehátka rozházená po písku, kočárky a koupající se užívající si slunce.

Typicky brazilská scéna, kde každý detail vyzařuje teplo a spontánnost. S pohledem lehce ztraceným na horizontu, minimálním make-upem a zlatou pletí se Romane v tomto prostředí zdá být dokonale zasazena. Uvolněné, téměř snové vystupování dodává fotografii téměř filmovou kvalitu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Romane (@romaneinnc)

Fanoušci ji vnímají jako „nadčasovou krásku“

Právě tato atmosféra uchvátila její sledující. Pod příspěvek se hrnuly komentáře: „mezi Brigitte Bardot a Monikou Bellucci“, „miluji ten styl“, „tato fotka je umělecké dílo“ ... Pro mnohé tento snímek evokuje zlatý věk evropské kinematografie, kdy zářivé hrdinky s nenucenou elegancí osvětlovaly středomořské břehy. A toto srovnání zdaleka není bezvýznamné.

Brigitte Bardot, absolutní ikona 60. let, hluboce poznamenala kolektivní představivost svými vystoupeními na plážích Saint-Tropez a svým zároveň „divokým“ a rafinovaným vzhledem. Monica Bellucci naopak po celá desetiletí ztělesňuje nadčasovou krásu, krásu přirozenosti a elegance. Dva odlišné světy, ale stejná myšlenka: svobodné ženy. Symbolické spojení, které je lichotivé i inspirativní.

Návrat slunečné a přirozené estetiky

Tento příspěvek je také součástí širšího trendu. V posledních několika měsících jsme na Instagramu a TikToku svědky velkého návratu slunečné a „filtrově nefiltrované“ estetiky, inspirované ikonami 60. a 70. let.

Přirozené vlasy, sluncem políbená pleť, uvolněný vzhled, každodenní scény spíše než přehnaně vyleštěná prostředí… tato touha po autenticitě je patrná ve feedech mnoha návrhářů a modelek. Romanein příspěvek tento trend dokonale ilustruje. Daleko od příliš vykonstruovaného obrazu nabízí zářivý, živoucí a příjemný snímek, který inspiruje toulky.

Touto jednoduchou fotografií pořízenou na pláži v Riu se francouzské modelce Romane (@romaneinnc) podařilo zachytit něco vzácného: emoci. Emoci z nekonečných let, procházek po písku a filmových hrdinek, které formovaly představivost tolika generací. A soudě dle nadšení jejích fanoušků ji budeme zjevně sledovat z jedné pláže na druhou ještě dlouho.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Proč modelingový průmysl prochází tichou krizí?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč modelingový průmysl prochází tichou krizí?

Módní přehlídky i nadále inspirují k snům, kampaně zůstávají „bezchybné“. Přesto v zákulisí prochází modelingový průmysl hlubokou transformací....

Tato modelka plus size zaujme v červených saténových šatech

Na přehlídce Chanel Cruise 2026-2027 v Biarritzu zanechalo mnoho outfitů trvalý dojem. Paloma Elsesser v zářivě červeném outfitu...

„Nemožné zapomenout“: krokodýlí šaty této modelky přitahují pozornost

Existují outfity, na které nikdy nezapomenete. Anok Yai toho dosáhla 23. dubna 2026 na galavečeru Time100 v New...

„Ikona“: Tato modelka plus size oživuje zapomenuté vintage šaty

Někdy stačí jen obyčejný příspěvek na Instagramu, aby se zapomenutý kousek vrátil do módního centra. Paloma Elsesser to...

Tento model, zařazený do kategorie „plus size“, zaujme černým topem s peřím.

Paloma Elsesser, přední osobnost světa módy, opět zaujala svým vzhledem, který v sobě spojuje odvážnost a sofistikovanost. Sdílením...

Tato modelka plus size upoutá pozornost svými potištěnými šaty s nečekaným detailem.

Modelka plus size Taty @tatywashere__ nedávno vyvolala spoustu diskusí poté, co sdílela fotografie potištěných šatů s nečekaným detailem....