Proč modelingový průmysl prochází tichou krizí?

Módní přehlídky i nadále inspirují k snům, kampaně zůstávají „bezchybné“. Přesto v zákulisí prochází modelingový průmysl hlubokou transformací. Díky novým technologiím, ekonomickým posunům a vyvíjejícím se castingovým praktikám profese mění svou tvář… a ne vždy ku prospěchu modelek.
Meteorický vzestup virtuálních modelů
Během pouhých několika let se objevil nový hráč: modely generované umělou inteligencí . Tento trh, který donedávna prakticky neexistoval, nyní zažívá ohromující růst a má již hodnotu několika stovek milionů dolarů. Pro značky již tyto digitální avatary nejsou pouhým trikem. Stávají se důvěryhodnou alternativou k lidským modelům, schopným pózovat bez časových, cestovních nebo logistických omezení. Tichá, ale strukturální transformace.
Za tímto vývojem se skrývá velmi konkrétní realita: náklady. Plně digitální kampaň může snížit výdaje o 30 až 70 % ve srovnání s tradičním focením. V odvětví, které je vystaveno cenovým tlakům, inflaci a konkurenci ze strany elektronického obchodování, má tato výhoda značnou váhu. V důsledku toho i značky střední a vyšší třídy začínají integrovat tato řešení, zatímco dříve byla vyhrazena pro rychlou módu. Postupně už lidská interakce není pro prodej oblečení vždy nezbytná.
Systém, který byl už od začátku křehký.
Tato krize však nezačala umělou inteligencí. Modelingový průmysl se dlouhodobě spoléhá na vysoce selektivní, ba až nerovnoměrné, modelky. Agentury mohou podepsat stovky, někdy i tisíce profilů v naději, že jen málo z nich získá velké zakázky. Menšině se touto profesí daří pohodlně se uživit, zatímco mnozí přijímají řadu dočasných a nejistých úkolů .
Samotný proces castingu je ultrakonkurenční: stovky uchazečů o pouhých pár míst. Systém, který ponechává jen malý manévrovací prostor, a to i před příchodem nových forem konkurence.
Stále širší konkurence
Globalizace také změnila pravidla hry. Dnes modelky pocházejí z celého světa a nabízejí mnohem bohatší rozmanitost těl, tváří a identit než kdykoli předtím. To je pozitivní krok vpřed, pokud jde o reprezentaci a pozitivní vnímání těla: více typů těl, více jedinečných rysů, více příběhů k vyprávění. Tato otevřenost také zintenzivnila konkurenci, aniž by s tím souviselo zvýšení počtu příležitostí. Více talentů, ale omezené množství práce.
Influenceři a dědici: nové tváře v centru pozornosti
Další zásadní posun: značky si už nevybírají pouze profesionální modely. Stále častěji se obracejí na influencery, kteří jim díky své komunitě mohou poskytnout okamžitou viditelnost.
„Nepo babies“, děti celebrit, hrají stále významnější roli v reklamních kampaních. Jejich sláva se stává marketingovým nástrojem, někdy rozhodujícím než zkušenosti nebo kariérní dráha. Důsledek: příležitosti, které se tradičním modelům vyhýbají.
Nerealistické standardy krásy
S virtuálními modely přichází nový typ krásy: dokonale hladká, zcela modelovaná. Někteří odborníci dokonce hovoří o „meta-tváři“, digitálním ideálu, který nelze v realitě reprodukovat. Tyto obrazy ovlivňují očekávání, a to i v reálném životě. Zdravotničtí pracovníci poznamenávají, že někteří lidé nyní tyto umělé vizuály označují za vzory.
Naproti tomu se skutečná těla – se svou texturou, jedinečností a autenticitou – mohou zdát nespravedlivě stavěná proti sobě. Přesto jsou to právě tyto jedinečné identity, které dávají sílu a význam lidským obrazům.
Profese, která je stále špatně chráněna
Konečně, právní rámec se potýká s problémy. Některým modelkám/modelkám je nabízena možnost vytvořit si digitální verzi svého těla, kterou lze používat neomezeně dlouho. Ale kdo tento obraz kontroluje? Kdo z něj profituje? Tyto otázky často zůstávají nejasné. Modelování však bylo založeno právě na nedostatku a kontrole vlastního obrazu. S těmito digitálními dvojčaty je tento model zásadně zpochybněn.
Stručně řečeno, mezi technologickými inovacemi, novými marketingovými strategiemi a vyvíjejícími se standardy prochází modelingový průmysl hlubokou reorganizací. V této souvislosti zůstává jedna věc zásadní: pamatovat na to, že skutečná těla v celé své rozmanitosti, přítomnosti a energii jsou nenahraditelná. Vyprávějí příběhy, které digitální dokonalost nikdy nedokáže plně replikovat.