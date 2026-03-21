„Styl nemá věkové omezení“: v 60 letech tato modelka fascinuje uživatele internetu

Anaëlle G.
Grece Ghanem, narozená v Libanonu a žijící v Montrealu od roku 2005, nejprve vynikala v mikrobiologii, kde získala magisterský titul, a poté 25 let pracovala jako fitness trenérka. Byla to její dcera, která ji v roce 2015 povzbudila k tomu, aby zveřejňovala své outfity na Instagramu. Co začalo jako koníček, explodovalo: dnes se @greceghanem pyšní více než 2 miliony sledujících, které okouzluje její zářivá sebedůvěra a stylové outfity.

Motto, podpis a filozofie

Ve svém profilu na Instagramu trvá na svém: „Jde o módu a sebevědomí, protože styl nezná věková omezení!“ V šedesáti letech Grece odmítá diktát věku. Troufá si nosit strukturované obleky, nefiltrované dvoudílné outfity, duhové barvy a elegantní šaty z Riviéry a kombinuje designové kousky s nadměrnými doplňky. Její mantra? „Zůstaňte viditelné“ – upřímný výkřik proti neviditelnosti žen nad 50 let.

Z týdnů módy na přehlídková mola

Pravidelně hostuje Fashion Weeky (Paříž, New York, Milán), objevuje se v časopisech a prochází se po molech značek, které oslavují její charisma. Její zářivé fotografie sbírají tisíce lajků a nadšených komentářů: „Královna!“ „Čistá inspirace!“ Grece, bývalá mikrobioložka, která se stala módní ikonou, dokazuje, že elegance se s časem vyvíjí – a připomíná nám, že i když se žena přizpůsobuje takzvaným klasickým módním standardům, je pohled na šedesátiletou ženu, jak tak odvážně přijímá současný styl, silným zdrojem inspirace pro celou komunitu na Instagramu.

Stručně řečeno, uživatelé internetu ji zbožňují pro její autenticitu. Grece Ghanemová, které je šedesát, ztělesňuje svobodnou ženu, která oslavuje své tělo takové, jaké je, aniž by se ho snažila za každou cenu změnit. I když se drží určitých standardů, její úspěch pramení především z toho, jak nám připomíná, že věk nevymaže styl ani přítomnost – naopak je může vylepšit.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Tato jihoafrická modelka ve svých 37 letech září v oblečení na jógu.

