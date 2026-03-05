„Moorcore“, trend inspirovaný tímto nedávným filmem, který uchvacuje novou generaci

Módní trendy
Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Hurlevent »

Kino nejen vypráví příběhy, ale také inspiruje naše šatní skříně a interiéry. S nedávným uvedením filmu „Bourňácká hůrka“ již nová estetika dobývá sociální média. Jmenuje se „moorcore“, romantický a rozhodně imerzivní trend.

Trend zrozený ze světa kinematografie

Film „Bouřlivá hůrka“, který měl premiéru v únoru, si okamžitě získal pozornost jak pro své obsazení, tak i pro působivou vizuální atmosféru. V hlavních rolích s Margot Robbie a Jacobem Elordim film diváky ponoří do větrem ošlehané krajiny mezi mlhavými vřesovišti a obklopujícími sídly.

Právě tato specifická atmosféra dala vzniknout termínu „moorcore“. Slovo je kombinací slova „moor“, které označuje mokřady typické pro severní Anglii, a přípony „-core“, často používané k pojmenování specifického estetického nebo vizuálního světa. Výsledkem je styl, který evokuje divokou přírodu, intenzivní romantismus a historickou představivost.

@allthingskinu Odpověď pro @Heidi Tenhle střih se mi fakt líbí, zakryje ty druhé šaty, ale i tak je miluju a to je takový ten smysl vrstvení haha #blackgirl #aesthetic #cottagecore #ootdinspo #morikei ♬ VVS Diamonds prod yugen - Socalspots

Směs temného romantismu a historické elegance

Estetika moorcore čerpá přímou inspiraci z krajiny Yorkshiru, ale i z georgiánského a viktoriánského období. Pohrává si s atmosférou, která je zároveň dramatická i poetická, kde se syrová příroda setkává s dávnou elegancí. Barevné palety upřednostňují hluboké, přírodní tóny: zemitě hnědou, mechově zelenou a břidlicově šedou. K těmto odstínům se někdy přidávají jemnější odstíny, jako je krémová nebo zaprášená růžová, které celkový efekt zjemňují.

Látky také hrají ústřední roli. Silný samet, tmavá krajka, texturovaná vlna a jemná výšivka vytvářejí siluety bohaté na texturu. Na sociálních sítích někteří historici módy již sdílejí inspirace typické pro tuto estetiku: dlouhé, splývavé šaty, strukturované kabáty a vintage kousky plné charakteru.

Ve výzdobě je vesmír také snadno vyjádřen: mosazné lustry, starožitná zrcadla, lehce vybledlé květinové textilie nebo předměty patinované časem přispívají k vytvoření této tiché atmosféry.

Kouzlo předmětů, které mají příběh

Přitažlivost Moorcore pramení částečně z jeho souladu s posunem vnímání v rámci současných trendů. Po letech, kdy dominoval minimalismus a čisté linie, nyní mnoho lidí hledá kousky, které „mají duši“. Estetika Moorcore si cení předmětů poznamenaných časem, jejich „krásné nedokonalosti“ a emocí, které mohou vyvolat. Bleší trhy, second handy a vintage obchody se staly ideálními místy k prozkoumání a přijetí tohoto stylu.

V interiérech se to projevuje texturovanými peřinami, nábytkem z tmavého dřeva, bronzovými doplňky a křišťálovými závěsnými svítidly, které rozptylují měkké světlo. Každý prvek jako by vyprávěl příběh.

Světonázor, který oslovuje celou generaci

Kromě módy nebo dekorací funguje moorcore především jako ucelený vesmír. Evokuje osamělé krajiny, vášnivé příběhy a hluboké spojení s přírodou. Na sociálních sítích tato imerzivní estetika umožňuje konstrukci uceleného a silného vizuálního světa. Nabízí také formu úniku z reality: svět, kde se člověk může svobodně vyjadřovat, oslavovat všechny siluety a hrát si s texturami, objemy a vrstvením bez omezení.

Stručně řečeno, jak už to tak často bývá, kino funguje jako kreativní katalyzátor. S filmem „Bouřlivá hůrka“ si obrazy anglických vřesoviště nacházejí cestu do současné módy a interiérového designu. To je dalším důkazem toho, že obrazy promítané na plátno i nadále ovlivňují to, jak vyjadřujeme svůj styl a estetické cítění.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Vzhled Katie Holmesové již předznamenává velký romantický trend sezóny.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vzhled Katie Holmesové již předznamenává velký romantický trend sezóny.

S blížícím se teplejším počasím některé outfity již udávají tón. Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová během...

Vrstvení oblečení: jaký trend „vrstvení“ se letos na jaře vrací?

Každou sezónu se vrací určité trendy, které jsou přepracovány s ohledem na daný okamžik. Letos na jaře je...

Tyto elegantní šaty slibují vyřešení našeho největšího módního problému

Brzy si nebudete muset vybírat mezi květinovým vzorem nebo potiskem s puntíky. Konec váhání před zrcadlem ani bojů...

Jarní trend: tato barva bude v roce 2026 nezbytností pro lodičky

Letos na jaře 2026 se do popředí dostává odstín, který byl kdysi považován za decentní. Na molech i...

Tento ikonický pár z 90. let oživuje nečekaný módní trend.

Ryan Murphy ve své nové sérii „Love Story“ oživuje nadšení pro minimalistický a ikonický styl JFK Jr. (syna...

Tato ikonická kabelka z 90. let se s velkým úspěchem vrací na přehlídková mola.

Móda miluje cestování časem a letos v roce 2026 opět odkládá své kufry do 90. let. Kultovní kabelka...